Утрата дня 21 ноября: кто сегодня умер

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Каждый из них внес свой вклад в развитие разных сфер: культуры и науки. Они жили в разное время, но их объединяет дата смерти — 21 ноября.

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 21 ноября.

Нина Русланова — актриса, умерла 3 года назад

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России, четырехкратная лауреатка премии «Ника», родилась 5 декабря 1945 года.

Об обстоятельствах рождения Нины Руслановой ничего не известно. В возрасте примерно двух месяцев будущую актрису нашли в городе Богодухове Харьковской области и отправили в детский дом. Там ей было дано отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей присвоила инспектор детдома в честь известной певицы Лидии Руслановой.

Артистка самостоятельно выбрала дату своего рождения — 5 декабря, так как в СССР это был выходной день — День Сталинской Конституции, когда проводились концерты, а в том же детдоме кормили вкуснее обычного.

До достижения совершеннолетия Русланова сменила пять детских домов в Харькове, окончила строительное училище по специальности «штукатур» и затем поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс.

После переезда в Москву она поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина. С 1969-го работала в театре имени Вахтангова, а также в театре имени Маяковского. Вместе с тем на счету актрисы почти 150 ролей в кино.

После перенесенных инсультов в 2009 и 2014 годах Руслановой пришлось уйти из активной деятельности. В 2010-м ей была проведена операция по протезированию сердечного клапана.

В октябре 2021-го артистка снова обратилась в больницу из-за проблем с сердцем и спустя несколько дней попала в реанимацию после инфаркта.

Позже у нее была диагностирована дыхательная недостаточность, мерцательная аритмия и вирусная пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Нина Русланова умерла в Москве 21 ноября 2021 года.

Лейла Мурад — актриса и певица, умерла 29 лет назад

Instagram*/vintage.marvelzz

Лилиан Заки Мурад Мордеха — таково настоящее имя певицы. Родилась будущая звезда 17 февраля 1918-го.

С ранних лет девочка проявляла страсть к музыке. В девять лет, благодаря друзьям ее отца-музыканта, она дебютировала на каирской сцене. В этот момент и был выбран ее сценический псевдоним — Лейла Мурад.

В возрасте 15 лет она впервые попробовала сниматься в кино. Однако в немом фильме ее никто не заметил. Истинную ценность девушки осознали позже, когда в кино появился звук, и ее бархатный голос сразу был оценен по достоинству.

Лейла обрела настоящую популярность благодаря талантливому еврейскому режиссеру Того Мизрахи, который к тому времени уже утвердил свою репутацию в египетском кино, создав множество успешных лент. Она снялась в пяти его культовых фильмах, которые заняли достойное место в истории египетского кино, сделав ее самой известной актрисой страны.

Лейла трижды выходила замуж за Анвара Вагди, а затем еще дважды — за Вагиха Абаза и Фатин Абдул Вахаба, от которого родила сына Заки. В 1969-м она разошлась с последним мужем и предпочла жить одна. Лейла Мурад умерла 21 ноября 1995-го в Каире.

Пьер Бланшар — актер, умер 61 год назад

5-tv.ru

Французский актер театра и кино появился на свет 30 июня 1892-го. В 1919-м он начал выступать в театре «Одеон», затем продолжил обучение в Парижской консерватории и работал в различных драматических театрах Франции.

С 1921-го начал карьеру в кино с роли в фильме «Папа, доброе сердце» под руководством Анри Кросса, одновременно выступая на сценах парижских театров. В начале кинокарьеры Бланшар играл роли «первых любовников», а позже создал ряд значительных романтических персонажей. Но полный потенциал его таланта проявился в фильмах, где он изображал людей с тяжелой, порой трагической судьбой.

В 1943–1945 годах Бланшар возглавлял отряды Движения Сопротивления и руководил Комитетом освобождения французского кино, который сыграл важную роль в объединении деятелей кино во время борьбы с фашистскими захватчиками. Он также участвовал в вооруженном восстании против нацистов в Париже в августе 1944 года.

В 1940-е снимался в патриотических лентах, таких как «Родина». Также Бланшар стал одним из первых преподавателей Института высшего кинообразования в Париже.

Всего он снялся в 54 фильмах. Его последней работой стал фильм «Черный монокль» 1961-го. Что касается личной жизни, Бланшар был женат на Марте Вино, от которой у него родилась дочь — актриса Доминик Бланшар. Актер умер 21 ноября 1963-го.

Иван Крылов — писатель, умер 180 лет назад

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Русский писатель, известный как выдающийся баснописец в истории русской литературы, журналист и издатель сатирических и просветительских изданий, библиограф, появился на свет 13 февраля 1769-го.

У Крылова нет официального образования. Мать обучила его грамоте, а французскому языку — гувернер. Главные наставники Крылова — книги и его усердие. Они помогли ему освоить чтение и письмо на немецком, английском и итальянском языках, а также углубиться в математику, историю и европейскую литературу.

Кроме того, Крылов обладал даром в рисовании и музыке — увлекался игрой на скрипке. А его мнения о живописи ценили многие искусствоведы.

К 15 годам он стал заядлым театралом, проводя время за кулисами и общаясь с артистами. Кроме того, Крылов начал писать трагедии, комедии и оперы.

Тем не менее его истинное призвание — басни. Произведения Крылова с их простонародным стилем вызвали бурные дискуссии среди литературоведов. В конечном итоге новаторство Крылова получили признание, и его работы заняли видное место в русской литературе. Басни создавались Крыловым, как правило, по определенным поводам, отражая актуальные общественные темы, что придавало работе сатирический оттенок и способствовало их мгновенной популярности.

Крылов так и не вступил в брак. Известно, что в 1791-м, испытывая острую финансовую нужду, он не смог связать себя узами брака с дочерью священника из Брянской губернии. В период своей известности у него была внебрачная дочь от кухарки. Из-за взглядов общества того времени и собственных взглядов баснописец не смог официально признать ребенка, но заботился о ней, записанной как дочь некоего унтер-офицера, обеспечив ей существенное приданое и переписав на ее семью свое имущество.

Среди знакомых «дедушка Крылов» славился своим острым умом и житейской мудростью. Однако единственной его страстью, которую не удалось укротить, была еда. Крылов предпочитал не только вкусное и разнообразное, но и обильное питание. В часы сытного застолья он становился еще более общительным и остроумным.

Хотя его избыточный вес не омрачал его веселого нрава, он значительно сократил его физическую активность. Обычно его время проходило за чтением журналов, курением сигар и общением с друзьями. За день до смерти он чувствовал себя прекрасно, но утром 21 ноября 1844-го его настигли сильные боли в груди и животе, после чего он попросил служанку уложить его в постель. В тот же день Крылов ушел из жизни.

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