Утрата дня: кто сегодня умер 17 ноября

Фото: 5-tv.ru

Каждый из них внес свой вклад в развитие разных сфер: культуры и науки. Они жили в разное время, но их объединяет дата смерти — 17 ноября.

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 17 ноября.

Александр Рагулин — хоккеист, 20 лет со дня смерти

© РИА Новости/Юрий Сомов

Александр Рагулин — выдающийся советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель.

Будущий спортсмен появился на свет 5 мая 1941 года в Москве. Рагулин с детства занимался хоккеем и всегда сражался за честь школьной команды. Во время одной из таких игр перспективного мальчика заметил тренер Н. Эпштейн и пригласил Рагулина в одну из лучших хоккейных команд в городе Воскресенск.

Александр быстро выделился в хоккейной игре благодаря отличному мастерству, тщательно выверенным передачам и точным броскам, а также мощному телосложению. В 1961 году его пригласили в сборную СССР (Союз Советских Социалистических Республик). В следующем году А. Тарасов, возглавлявший ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии), предложил ему перейти в этот клуб.

Пик карьеры Рагулина пришелся на 1960-е. Он сыграл около 250 матчей за сборную, забросив более 100 шайб в ворота противников. В чемпионатах СССР Александр провел 427 игр. По количеству завоеванных медалей на различных турнирах он стал рекордсменом среди хоккеистов.

Рагулин — девятикратный чемпион СССР и Европы, трехкратный олимпийский чемпион и уникальный десятикратный чемпион мира по хоккею с шайбой. Он также участник знаменитых матчей с хоккеистами из Северной Америки в 1972-м. Кроме того, ему принадлежат серебряные и бронзовые медали с мировых чемпионатов, а также чемпионатов Европы и СССР.

После завершения спортивной карьеры Рагулин занимался общественной деятельностью и тренировал юных хоккеистов.

Гениальный спортсмен умер 17 ноября 2004 года. Причиной смерти стал инфаркт.

Николай Олялин — актер, 15 лет со дня смерти

© РИА Новости/Чиендриков

Николай Олялин — знаменитый советский актер, режиссер и сценарист. Широкому зрителю известен ролями в кинофильмах «Джентльмены удачи» и «Пропавшая экспедиция».

Будущий актер родился 22 мая 1941 года в Вологодской области. В детстве Олялин с большим удовольствием занимался в театральном кружке и еще в ранние годы решил, что станет артистом.

После окончания школы он с первой попытки поступил в ЛГИТМиК (Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии). Получив актерское образование, Николай Олялин отправился в Красноярск. Там он играл в местном театре.

Первое появление актера на телеэкране произошло в 1965-м. Олялин сыграл одну из ролей в фильме «Дни летные». Статного артиста заметили и начали приглашать в другие картины. Николай Олялин снялся в таких фильмах, как «Майор Вихрь», «Бег», «Шел четвертый год войны» и многих других. Мировую славу актеру принесла роль в исторической киноэпопее «Освобождение». Фильм был показан в 115-ти странах мира. За свою актерскую карьеру Олялин снялся в более 70-ти фильмах лучших советских режиссеров.

Актер умер 17 ноября 2009 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Екатерина II — российская императрица, 228 лет со дня смерти

© РИА Новости

Екатерина II — императрица и Самодержица Всероссийская (1762–1796).

Будущая государыня родилась 2 мая 1729 года в небольшом городке Штеттине, который находился в Восточной Пруссии, в семье князей, переживавшей финансовые трудности. С раннего возраста она проявляла удивительную любознательность, способности к наукам и упорство.

В 1744- м Екатерина прибыла в Россию, чтобы стать супругой будущего императора Петра III. В 1762-м она осуществила «бескровный переворот» и взошла на российский трон.

Екатерина II стала единственной российской императрицей, удостоенной титула Великой. Ее правление вошло в историю как «Золотое время» для России, а политика государыни была охарактеризована как «Просвещенный абсолютизм».

Во внутренней политике императрица акцентировала внимание на благополучии и образовании граждан, а также на стабильности страны. Внешние дела России при Екатерине II были успешными: в результате русско-турецких войн, а также трех разделов Речи Посполитой территория России значительно увеличилась.

На протяжении всей жизни правительница активно общалась с Вольтером и другими философами Французского Просвещения, а также сама создала множество литературных и научных произведений.

Она умерла 17 ноября 1796 года в Санкт-Петербурге. После смерти императрицы трон занял ее сын Павел Петрович.

Роман Виктюк — режиссер, 4 года со дня смерти

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Роман Виктюк — известный советский, украинский и российский театральный режиссер, основатель и руководитель Театра Романа Виктюка.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Еще в школьные годы он был активным участником всех школьных мероприятий и пробовал ставить небольшие театральные постановки, участниками которых становились его одноклассники.

После окончания школы молодой человек отправился покорять Москву, и в 1956-м Роман Виктюк стал выпускником актерского факультета Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Вернувшись в родной город, молодой артист решил попробовать себя в качестве режиссера. Так, во Львовском Театре юного зрителя Виктюк поставил несколько спектаклей. Театральные критики отмечали особый взгляд Виктюка на художественные произведения, по которым мастер ставил спектакли.

В 1971-м талантливого режиссера пригласили на должность ведущего режиссера Русского драматического театра Литвы. А уже с середины 1970-х Роман Виктюк начал ставить спектакли на сценах московских театров. Самая известная постановка мастера — «Служанки», поставленная в 1988-м в театре «Сатирикон». Эта работа принесла режиссеру мировую популярность.

В 1990-м Роман Виктюк открыл свой собственный театр в Москве, который впоследствии приобрел статус государственного.

За свою жизнь режиссер поставил более 200-т спектаклей на разных театральных площадках по всему миру.

Роман Виктюк стал одним из всех режиссеров иностранного происхождения, кто был удостоен международной премии Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии на театральных подмостках.

Именитого режиссера не стало 17 ноября 2020 года. Его тело покоится в родном городе режиссера в семейном склепе.

Александр Горшков — фигурист, 2 года со дня смерти

© РИА Новости/Павел Лисицын

Александр Горшков — выдающийся советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, выступавший в паре с Людмилой Пахомовой.

Будущий олимпийский чемпион появился на свет 8 октября 1946 года в Москве. У мальчика было слабое здоровье и поэтому родители отдали его заниматься фигурным катанием. Сначала у Горшкова не совсем получалось выполнять сложные элементы, но спустя некоторое время после усиленных тренировок он захотел стать профессионалом в этом деле. Свое внимание на скромного парня обратила фигуристка Людмила Пахомова и предложила ему поработать вместе.

Тренером пары Горшков-Пахомова стала Елена Чайковская, которая намеревалась создать новый русский стиль в спортивных танцах на льду, используя достижения отечественной балетной школы и элементы классической и народной музыки. Ее идеи оправдали себя: всего за три года Горшков и Пахомова завоевали мировую известность, выиграв бронзовую медаль на чемпионате Европы и серебряную на чемпионате мира в 1969-м.

Горшков и Пахомова стали первыми шестикратными чемпионами мира и Европы по спортивным танцам на льду. Их имена занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Однако успех стоил Горшкову здоровья. В 1975-м его госпитализировали после серьезной операции на легких. Тем не менее он вернулся на лед и выиграл «золото» на Олимпиаде 1976-го.

После окончания карьеры в 1977-м Пахомова стала тренером, а Горшков занялся административной работой. Он работал в Госкомспорте СССР (Союзе Советских Социалистических Республик) до 1992-го и возглавил Управление международных связей Олимпийского комитета России. В 2000-м Горшков стал вице-президентом Московской региональной федерации фигурного катания и президентом фонда имени Людмилы Пахомовой.

Александр Горшков умер 17 ноября 2022 года в Москве от инфаркта.