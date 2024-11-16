Утрата дня: кто сегодня умер 16 ноября

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Каждый из них внес свой вклад в развитие разных сфер: культуры и науки. Они жили в разное время, но их объединяет дата смерти — 16 ноября.

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепенно память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 16 ноября.

Кларк Гейбл — американский актер, 64 года со дня смерти

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Кларк Гейбл — выдающийся американский актер и звезда фильма «Унесенные ветром».

Будущий секс-символ 1930-1940-х родился 1 февраля 1901 года в США. Мальчик был долгожданным и единственным сыном в семье. Но когда малышу еще не исполнился год, его мать скончалась. Отец Гейбла вскоре женился на другой женщине, и его воспитанием занялась она.

В школе Кларка Гейбла нельзя было назвать прилежным учеником. Учебное заведение он так и не закончил, и достигнув 16-летнего возраста, нашел себе работу на заводе. Там он исправно трудился в течение нескольких лет, но вскоре устроился рабочим сцены в передвижной театр.

В 1924-м Гейбл впервые появился на киноэкране в эпизодических ролях в фильмах «Запретный рай» и «Веселая вдова». Артиста с запоминающейся внешностью сразу отметили режиссеры и начали приглашать в свои проекты. Так фильмография Кларка Гейбла начала пополняться новыми фильмами, многие из которых имели большой успех у зрителей. Сначала ему доверяли роли злодеев, но потом актер попробовал себя в новом амплуа — героя-любовника.

Популярность Гейбла росла, и он стал обладателем «Оскара» после роли в кинофильме «Это случилось однажды ночью».

Но мировую популярность артисту принесла роль авантюриста Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром», вышедшего на экраны в 1939-м.

Во время Второй мировой войны Кларк Гейбл отправился добровольцем на фронт и только после ее окончания продолжил сниматься в кино. К сожалению, такого успеха, как раньше, артист уже не имел.

Кларк Гейбл умер 16 ноября 1960 года от сердечного приступа.

Вера Каралли — русская балерина и актриса, 52 года со дня смерти

ТАСС

Вера Каралли — замечательная русская балерина, актриса немого кино и педагог. Когда-то она эмигрировала из Советской России и сделала блестящую карьеру в Европе.

Будущая знаменитость родилась 8 августа 1889 года в Москве. Еще в детстве Каралли увлекалась танцами и поэтому с легкостью поступила в театральное училище. После его окончания талантливая балерина была принята в труппу Большого театра. С 1909-го балерина стала участницей «Русских сезонов» Дягилева.

Кинодебют актрисы состоялся в фильме «Ты помнишь ли?» в 1914-м. После этой работы яркую и пластичную артистку заметили и стали приглашать в костюмные исторические фильмы. Русские критики отмечали, что у Каралли есть особый драматический талант.

После революционных событий 1917-го балерина приняла решение покинуть страну и отправилась в Литву. Она продолжала танцевать, сниматься в кино и начала преподавать балетное мастерство в хореографическом училище.

Вера Каралли умерла 16 ноября 1972 года в Австрии.

Павел Александров — математик, 42 года со дня смерти

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Павел Александров — выдающийся советский математик и академик.

Будущий ученый появился на свет 7 мая 1896 года в Московской области. После окончания гимназии Александров стал студентом Московского университета. Там его наставником был гениальный математик Николай Лузин. Закончив высшее учебное заведение, Павел Александров сделал первые успешные шаги в преподавательской деятельности. К 1929-му он стал профессором и спустя пять лет блестяще защитил докторскую диссертацию.

В своих работах математик рассматривал разные математические теории и впоследствии разработал науку о качественных свойствах геометрических фигур, которые не подвергаются изменениям после деформации. Павел Александров написал множество научных книг на эту тему.

На протяжении всей жизни математик занимался активной общественной и административной деятельностью. Ученый стоял у истоков Московской математической олимпиады для школьников всех возрастов.

Вклад Александрова в отечественную науку бесценен и отмечен множеством правительственных наград.

Великий математик умер 16 ноября 1982 года.

Юрий Левада — социолог, 18 лет со дня смерти

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Юрий Левада — знаменитый советский и российский социолог и политолог.

Он появился на свет 24 апреля 1930 года в Виннице. После окончания школы Левада поступил в МГУ (Московский государственный университет) на философский факультет. С юных лет его очень увлекала социология, и потому Юрий Левада решил посвятить свою жизнь изучению этой науки.

В 1966-м ученый с большим успехом защитил докторскую диссертацию по философии и начал педагогическую деятельность в Академии наук СССР (Союза Советских Социалистических Республик) и МГУ, где преподавал социологию.

С 1969-го Юрий Левада был руководителем отдела теоретических исследований во ВЦИОМ (Всесоюзном центре изучения общественного мнения). С 1992-го Левада получил должность его главного директора.

Знаменитый социолог создал около 200-т статей и научных книг, посвященных социологии.

Юрий Левада умер тихо, в своем рабочем кабинете. Его сердце перестало биться 16 ноября 2006 года.