Утрата дня: кто сегодня умер 13 ноября

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Каждый из них внес свой вклад в развитие разных сфер: культуры и науки. Они жили в разное время, но их объединяет дата смерти — 13 ноября.

По прошествии времени об умерших вспоминают, как правило, только два раза в году — в их день рождения и в день смерти. Постепено память о них стирается, но их заслуги и достижения все равно остаются в истории.

Пятый канал собрал знаменитостей, которые ушли из жизни 13 ноября.

Иван II Красный — князь, 665 лет со дня смерти

Иван II Красный — сын Ивана I Даниловича Калиты. Князь Звенигородский до 1354-го. Князь Московский и великий князь Владимирский в 1353–1359 годах. Князь Новгородский в 1355–1359 годах. Свое прозвище «Красный» получил благодаря исключительной внешности («красный» в значении «красивый»).

Великий князь появился на свет 30 марта 1326 года. После того как его отец скончался в 1341-м, согласно духовному завещанию, Иван Красный получил во владение 23 города и селения. Среди них главными стали Звенигород и Руза.

В 1353-м Князь стал правителем Московского княжества. В том же году, невзирая на сопротивление удельных князей, он получил от Золотой Орды ярлык на великое княжение. Однако у Ивана появился соперник — князь Константин Васильевич, который заручился поддержкой новгородцев. Победу в противостоянии одержал Иван Красный.

Во время своего правления он продолжал политику отца и старшего брата, нацеливаясь на усиление власти московских князей и объединение русских земель. По летописям, Иван Красный описывается как правитель «тихий, кроткий, милостивый и нечестолюбивый», который жил в спокойствии и гармонии.

Тем не менее, несмотря на мягкий нрав, Иван имел сильную поддержку от московского боярства и митрополита Алексия, который занимался государственными делами и несколько раз ездил в Орду для поддержания мирных отношений.

Однако историки отмечают, что правление Ивана II было временем относительного ослабления Москвы и усиления ее соседей. Литовский князь Ольгерд захватил Брянское княжество в 1356-м и угрожал Можайску, а рязанцы изгнали московского наместника из Лопасни. Но, несмотря на это, при Иване II Московское княжество расширилось за счет Костромских и Дмитровских земель, а сам князь с помощью митрополита добился ярлыка на княжение и права судебной власти над другими князьями.

Иван Красный был дважды женат. Сначала в 1341-м он женился на брянской княжне Феодосии, а после ее смерти в 1345-м — на Александре Ивановне, которая родила ему сыновей Дмитрия и Ивана Малого, а также дочерей Любовь и Марию.

Иван II скончался в Москве 13 ноября 1359 года, приняв перед смертью схиму. Его тело погребли в Архангельском соборе Кремля.

Джоаккино Россини — композитор, 156 лет со дня смерти

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Джоаккино Россини — известный во всем мире итальянский композитор. Самые известные оперы маэстро — «Севильский цирюльник» и «Золушка».

Будущий композитор появился на свет 29 февраля 1792 года в Италии. С самого детства он обучался игре на скрипке и постигал основы пения. В 1806-м он стал учеником Болонской филармонической академии по классам фортепьяно и виолончели. Россини окончил учебное заведение в 1810-м.

Во время революционных событий в Неаполе композитор вступил в национальную гвардию, а к 1824-му стал директором театра «Итальен». Несколько позже, в 1826-м, Россини получил новую должность — учителя пения и по совместительству королевского композитора.

В 1845-м маэстро возглавил Болонский музыкальный лицей. Россини много работал, и его главнейшими трудами стали оперы.

Этот жанр был особенно любим Россини, и из-под его пера вышло немало произведений, ставших мировой классикой. Среди них: «Севильский цирюльник», «Золушка», «Сороки-воровки».

В своем творчестве маэстро никогда не стоял на месте. Он постоянно искал новые методы для создания музыкальных произведений. Так, в 1828-м Россини создал необычную оперу «Граф Ори», а через год после ее написания — одно из своих лучших произведений в народно-героическом жанре — «Вильгельм Телль».

За свою жизнь маэстро создал 39 опер и еще несколько вокально-симфонических произведений, а также вокальные и фортепьянные миниатюры.

Гениальный композитор скончался в Париже 13 ноября 1868 года.

Александр Вишневский — хирург, 76 лет со дня смерти

© РИА Новости/Михаил Озерский

Имя Александра Вишневского известно каждому. Именно этот хирург изобрел лекарственный препарат, называемый в народе мазь Вишневского, оказывающий антисептическое и заживляющее действие на раны.

Будущий врач родился 4 сентября 1874 года в Дагестане. В 1899-м он стал выпускником медицинского факультета Императорского Казанского университета. Целый год молодой специалист работал в качестве сверхштатного ординатора в хирургическом отделении Александровской больницы. Несколько позже Вишневский принялся за работу на кафедрах оперативной хирургии с топографической и нормальной анатомии и к осени 1903-го смог успешно защитить докторскую диссертацию.

В 1905-м Вишневского командировали за границу для изучения методов проведения урологических исследований. Его вторая поездка произошла в 1908–1909-х, когда он также исследовал нейрохирургию, посещая клиники таких известных немецких специалистов, как Вир, Гильдебранд и Керте. В Париже он углубил свои знания в этой области в лаборатории Мечникова в Пастеровском институте.

С 1910-го Вишневский начал вести курс общей хирургической патологии и терапии на медицинском факультете Казанского университета, а в 1916-м его назначили заведующим кафедрой госпитальной хирургии.

Во время Первой мировой войны, продолжая читать лекции для студентов, Вишневский работал старшим врачом в госпитале Казанского отдела Всероссийского земского союза и предоставлял консультации различным лечебным учреждениям.

Как выдающийся организатор Вишневский занимался административной работой с 1923 по 1934-й и руководил факультетской хирургической клиникой Казанского университета.

Научная идея о влиянии нервной системы на воспалительные процессы возникла в результате наблюдений за действием новокаина, что позволило Вишневскому создать эффективные методы лечения гнойных ран. Новокаин в сочетании с масляно-бальзамической повязкой стал известен как «мазь Вишневского» и ее применение спасло тысячи советских солдат во время Великой Отечественной войны.

В конце 1934-го хирург переехал в Москву, возглавив хирургическую клинику Центрального института усовершенствования врачей. В Казани Вишневский оставил много учеников, включая восемнадцать профессоров.

Александр Вишневский скончался 13 ноября 1948 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сергей Обнорский — ученый-лингвист, 62 года со дня смерти

Гринберг Александр/ТАСС

Сергей Обнорский — выдающийся русский и советский ученый-лингвист, академик, декан историко-филологического факультета Пермского университета.

Будущий ученый родился 26 июня 1888 года. Он был студентом Петербургского университета, где его наставником был знаменитый русский филолог А. А. Шахматов.

После окончания учебного заведения Обнорский начал преподавательскую деятельность. И уже в 1922-м лингвист стал профессором Петербургского университета. К 1931-му ученый стал членом-корреспондентом, а в 1939-м — действительным членом Академии Наук СССР (Союза Советских Социалистических Республик).

Во время Великой Отечественной войны Обнорский возглавил Институт русского языка Академии Наук СССР в Москве и находился на этой должности до 1950-го. В 1947-м академик стал обладателем высшей награды — Сталинской премии.

До конца своих дней Обнорский был членом редколлегии Большого академического словаря русского языка. За выдающийся вклад в развитии науки он был посмертно награжден Ленинской премией.

Большая часть научных исследований Обнорского посвящена русской морфологии. В одной из главнейших своих работ «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода», изданного в 1946-м, лингвист выдвинул теорию о существовании в Древней Руси сразу двух литературных языков: церковнославянского и древнерусского литературного. В научной работе Обнорский подверг лингвистическому анализу произведения «Слова о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника» и другие памятники древнерусской литературы.

Сергей Обнорский скончался 13 ноября 1962 года в Москве.

Ольга Берггольц — поэтесса, 49 лет со дня смерти

© РИА Новости/Александр Бродский

Ольга Берггольц — знаменитая поэтесса, драматург и прозаик. В 1938-м она была арестована по фальсифицированному делу «Литературной группы», но освобождена после реабилитации в 1939-м. Берггольц была удостоена Сталинской премии, а также орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.

Будущая поэтесса родилась в Петербурге 16 мая 1910 года. Родители Берггольц обвенчались за несколько месяцев до ее рождения, и поэтому бабушка Ольги по отцу не пускала ее в дом как «зачатую во грехе». Некоторое время девочке пришлось пожить в приюте. Там она очень сильно простудилась, после чего ее немедленно окрестили и забрали домой. Вскоре в семье родилась вторая дочь. Летом 1918-го мать отвезла дочек в Углич к родственникам. Там они жили в бывших кельях Богоявленского монастыря вплоть до апреля 1921-го.

Вернувшись в Петроград, Берггольц поступила в трудовую школу и прониклась революционными идеями. В 1925-м поэтесса вступила в литературную молодежную группу «Смена». Там она встретила своего будущего супруга — Бориса Корнилова. С 1926-го Берггольц проходила обучение на Высших государственных курсах искусствоведения при Институте истории искусств и писала стихи. В 1930-м она окончила Ленинградский университет и переехала в Казахстан. Там поэтесса работала корреспондентом в местной газете.

После расставания с Корниловым она вышла замуж снова. Ее избранником стал журналист Николай Молчанов. Поэтесса вернулась в Петербург, где начала работать в газетах «Электросила» и «Литературный Ленинград».

Трагедии в жизни Ольги Берггольц начались внезапно. Молодая женщина пережила смерть двоих дочерей, заключение в тюрьму по ложному обвинению, смерть второго супруга. Каждое из печальных событий отразилось на творчестве поэтессы. Стараясь забыться, она много и плодотворно работала. Создала очерки «Годы штурма» и сборник «Стихотворения».

Во время блокады Ленинграда Ольга Берггольц и днем, и ночью находилась в Доме Радио. Она старалась поддерживать боевой дух жителей города и читала для них свои лирические произведения. Все стихотворения, созданные в период с 1941-1943, посвящены защитникам и жителям Ленинграда.

В послевоенные годы из-под пера Ольги Берггольц вышло еще несколько произведений. Среди них: автобиографическая книга «Дневные звезды» по которой в 1966-м режиссер Игорь Таланкин снял художественный фильм с Аллой Демидовой в главной роли, и сборник стихотворений «Узел».

Жизнь «голоса блокадного Ленинграда» Ольги Берггольц оборвалась 13 ноября 1975 года.

Мария Миронова — актриса, 27 лет со дня смерти

© РИА Новости/Юрий Сомов

Мария Миронова — талантливая советская актриса театра, кино и эстрады. Мать знаменитого советского актера Андрея Миронова.

Будущая актриса родилась в обычной семье 7 января 1911 года. Ее мать была учительницей, а отец — служащим. Театром девочка увлеклась с детства. Дело в том, что ее отец был большим поклонником этого искусства.

Впервые вышла на сцену Миронова в школьные годы. Она с большим удовольствием принимала участие во всех внеклассных мероприятиях. После окончания школы Мария Миронова стала студенткой Театрального техникума имени Луначарского, после которого ее приняли в один из лучших столичных театров –МХАТ (Московский Художественный Академический театр). Там характерная актриса сыграла огромное количество классических ролей.

В 1928-м Миронова в первый раз представила публике эстрадный номер под названием «Телефонный разговор». Композиция была принята зрителями и вызвала у них бурный восторг. В 1938-м яркую исполнительницу пригласили в Театр эстрады и миниатюр. Молодая актриса согласилась и уже с 1939-го собирала на своих концертах полные залы. Вскоре Мария Миронова вышла замуж за талантливого артиста Александра Менакера, и они начали выступать вместе. Их комичный дуэт стал настоящей классикой отечественной эстрады. Их незаурядный талант передался и сыну — гениальному актеру театра и кино Андрею Миронову.

Кинематографическая карьера Мироновой складывалась также удачно, как и театральная. С 1934-го Миронова много снималась в кино, и ее небольшие, но яркие роли очень полюбились зрителям. Среди них: «Волга-Волга», «Запасной игрок», «Шофер поневоле», «Старый знакомый», «Почти смешная история», «Назначение», «Марица» и другие.

Кроме работы в кино и театре, Миронова попробовала себя и в качестве артистки дубляжа. Ее голосом говорят многие персонажи мультфильмов.

В 1990-м актриса перешла на работу в театр Табакова. А в 1995-м она дебютировала в театре «Школа современной пьесы».

Сердце Марии Мироновой перестало биться 13 ноября 1997 года.