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Шеф-повар поделился фирменным рецептом сочных и полезных бургеров. Компанию на кухне ему составили музыканты из группы «Корни» Алексей Кабанов и Александр Бердников.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певца Алексея Кабанова. Вместе с его коллегой по группе «Корни» Александром Бердниковым они приготовили на троих сочные бургеры исключительно из полезных продуктов.

Как самостоятельно повторить вкусный и несложный рецепт в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Сырный соус для бургеров — рецепт на 8 порций

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 граммов;

Мука — 50 граммов;

Плавленый сыр — 250 граммов;

Сливки 33% — 500 миллилитров;

Сыр Чеддер — 500 граммов;

Чеснок — 3 зубчика.

Рецепт:

В кастрюлю или сотейник насыпать пару чайных ложек муки и дать ей поджариться пару минут.

Растопить сливочное масло, помешивая. Влить сливки и добавить плавленный сыр. Тщательно помешивать, чтобы все ингредиенты рецепта превратились в однородную массу. В противном случае соус приготовится с комочками.

Натереть на терке сыр Чеддер и всыпать в готовящуюся смесь. Должен получиться соус красивого желтого цвета средней густоты.

Домашние бургеры — рецепт на 8 порций

Ингредиенты:

Булочки для бургеров — 1 упаковка;

Сливочное масло — по 10 граммов;

Котлеты для бургеров — по 150 граммов;

Джем из лука — по 25 граммов;

Салат латук — по 15 граммов;

Лук белый — по 10 граммов;

Маринованный огурец — по 25 граммов;

Томат — по 10 граммов;

Базилик — по 15 граммов;

Халапеньо — по 25 граммов.

Рецепт бургеров:

Котлеты для бургеров подойдут из любого мяса на усмотрение кулинара. Сбрызнуть сковороду маслом и прожарить котлеты с двух сторон.

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Булочки для бургеров не обязательно должны быть из белой муки. Наоборот, для здорового питания лучше выбрать изделия из цельнозерновой муки.

Каждую из них — и нижнюю основу, и верхнюю «шапочку» — намазать сливочным маслом. Потом ложкой сверху обильно положить луковый джем. Его можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине готовый.

Следующий слой — листья салата. Лучше подобрать листы соразмерно булочкам, а не класть маленькими кусочками. Тогда зелень удержит влагу и не даст бургеру развалиться в руках.

Дальше — нарезанные круглыми дольками маринованные огурцы и перец халапеньо.

На них сверху поместить хорошо прожаренные котлеты.

Финальный слой — тонко нарезанные кружочки белого лука и помидора. И в завершение листики базилика.

Каждую пирамидку обильно полить сырным соусом и аккуратно закрыть «зеркальной» конструкцией. Зафиксировать бургер шпажкой. Если он кажется слишком высоким или же за столом собралось много дегустаторов, каждая из «стопочек» может стать самостоятельным мини-бургером, нужно только накрыть ее сверху булочкой.

Получился современный сытный, вкусный и полезный обед. В нем есть белки, жиры, углеводы и клетчатка.