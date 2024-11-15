Домашние бургеры с сырным соусом — рецепт от Емельяненко
Фото, видео: 5-tv.ru
Шеф-повар поделился фирменным рецептом сочных и полезных бургеров. Компанию на кухне ему составили музыканты из группы «Корни» Алексей Кабанов и Александр Бердников.
Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певца Алексея Кабанова. Вместе с его коллегой по группе «Корни» Александром Бердниковым они приготовили на троих сочные бургеры исключительно из полезных продуктов.
Как самостоятельно повторить вкусный и несложный рецепт в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
Сырный соус для бургеров — рецепт на 8 порций
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 100 граммов;
- Мука — 50 граммов;
- Плавленый сыр — 250 граммов;
- Сливки 33% — 500 миллилитров;
- Сыр Чеддер — 500 граммов;
- Чеснок — 3 зубчика.
Рецепт:
В кастрюлю или сотейник насыпать пару чайных ложек муки и дать ей поджариться пару минут.
Растопить сливочное масло, помешивая. Влить сливки и добавить плавленный сыр. Тщательно помешивать, чтобы все ингредиенты рецепта превратились в однородную массу. В противном случае соус приготовится с комочками.
Натереть на терке сыр Чеддер и всыпать в готовящуюся смесь. Должен получиться соус красивого желтого цвета средней густоты.
Домашние бургеры — рецепт на 8 порций
Ингредиенты:
- Булочки для бургеров — 1 упаковка;
- Сливочное масло — по 10 граммов;
- Котлеты для бургеров — по 150 граммов;
- Джем из лука — по 25 граммов;
- Салат латук — по 15 граммов;
- Лук белый — по 10 граммов;
- Маринованный огурец — по 25 граммов;
- Томат — по 10 граммов;
- Базилик — по 15 граммов;
- Халапеньо — по 25 граммов.
Рецепт бургеров:
Котлеты для бургеров подойдут из любого мяса на усмотрение кулинара. Сбрызнуть сковороду маслом и прожарить котлеты с двух сторон.
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Булочки для бургеров не обязательно должны быть из белой муки. Наоборот, для здорового питания лучше выбрать изделия из цельнозерновой муки.
Каждую из них — и нижнюю основу, и верхнюю «шапочку» — намазать сливочным маслом. Потом ложкой сверху обильно положить луковый джем. Его можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине готовый.
Следующий слой — листья салата. Лучше подобрать листы соразмерно булочкам, а не класть маленькими кусочками. Тогда зелень удержит влагу и не даст бургеру развалиться в руках.
Дальше — нарезанные круглыми дольками маринованные огурцы и перец халапеньо.
На них сверху поместить хорошо прожаренные котлеты.
Финальный слой — тонко нарезанные кружочки белого лука и помидора. И в завершение листики базилика.
Каждую пирамидку обильно полить сырным соусом и аккуратно закрыть «зеркальной» конструкцией. Зафиксировать бургер шпажкой. Если он кажется слишком высоким или же за столом собралось много дегустаторов, каждая из «стопочек» может стать самостоятельным мини-бургером, нужно только накрыть ее сверху булочкой.
Получился современный сытный, вкусный и полезный обед. В нем есть белки, жиры, углеводы и клетчатка.