Идеальные дворники на зиму: какие выбрать, чтобы видеть дорогу в метель

Хорошие дворники обеспечивают чистоту стекол автомобиля даже в самых экстремальных условиях. На что обратить внимание перед покупкой?

Дворники на ручном управлении. Такую необычную конструкцию придумал автомобилист из Англии, когда в его машине сломался электропривод стеклоочистителя. К каждой щетке мужчина привязал по веревке и продел их в передние окна.

Правда, чтобы привести механизм в действие, нужно брать с собой минимум двух пассажиров. О том, как выбрать щетки стеклоочистителя, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Почему могут не работать дворники автомобиля

Электропривод дворников может выйти из строя по разным причинам. Но чаще всего это происходит в холодное время года, когда автомобилисты торопятся и включают еще замерзшие щетки.

«В зимний период я не рекомендую включать сразу щетки стеклоочистителя. Потому что, во-первых, может надорваться сама резинка. И, соответственно, сам дворник придет в негодность. Также может из строя выйти моторчик трапеции, что тоже чревато финансовыми какими-то проблемами», — прокомментировал автомеханик Алексей Соколов.

Лучше всего дождаться, пока дворники оттают вместе с лобовым стеклом. Для этого нужно прогреть автомобиль. А после включить обдув. Некоторые автомобилисты, чтобы сэкономить время, советуют воспользоваться народной хитростью — оставлять щетки поднятыми на ночь.

Но эксперт делать так не порекомендовал.

«С одной стороны, да, вероятнее всего, что не будет образовываться на стеклоочистителях наледь. Условно говоря, ты вернулся к машине, дворники скинул на стекло. И они уже начинают работать. Но с другой стороны, как по моему мнению, вероятнее всего, выходит из строя режимная пружина, что также не способствует качественной работе дворников», — объяснил занток.

Но даже если использовать щетки по всем правилам, рано или поздно их придется менять.

«По своей практике я достаточно часто меняю щетки стеклоочистителя. Делаю это хотя бы раз в год, но зачастую меняю их перед зимним сезоном. Потому что качественные щетки качественнее влияют на обзор», — пояснил специалист.

Каркасные, бескаркасные или гибридные: какие дворники выбрать

Но в продаже огромное количество дворников на любой вкус и кошелек. Чтобы найти идеальные щетки стеклоочистителя на осень и зиму, решили протестировать сразу четыре модели.

«Первый самый популярный — это каркасные дворники. Они имеют металлический каркас шарнира. Тем самым подстраиваются под лобовое стекло», — продемонстрировал Соколов.

Дворники такого типа самые дешевые. Комплект обошелся в 460 рублей. А вот бескаркасные щетки стеклоочистителя стоят почти в два раза дороже — 800 рублей.

«То есть здесь нет каркаса. Присутствует какая-то металлическая пластинка, которая находится под прорезиненной основной частью этого стеклоочистителя. Они хорошо подстраиваются под лобовое стекло», — сказал мастер.

Еще дороже стоят гибридные дворники — 1200 рублей за комплект. Считается, что за счет своей конструкции они плотнее прилегают к стеклу, а значит, и с загрязнениями справятся быстрее.

«Эти дворники состоят из пластика. По большому счету, есть в этих дворниках также какой-то шарнир. Такой же пластиковый», — объяснил автомеханик.

Но больше всего пришлось заплатить за специальные зимние щетки стеклоочистителя — 2200. Производитель обещал, что у резиновых элементов здесь есть особое графитовое покрытие, благодаря которому щетка останется эластичной даже в мороз. А вот конструкция этого образца схожа с бюджетной каркасной моделью.

«Но я ощущаю прям действительно каркас, как на обычных дворниках. Плюс здесь еще есть такой прорезиненный чехол, который, как я понимаю, предотвращает эти щетки от замерзания», — разъяснил он.

Краш-тест бюджетных и дорогих дворников

В первую очередь проверили, как щетки справились со своей основной задачей — убирали воду с лобового стекла. Для этого и собрали специальную установку, которая имитировала работу дворников. Механизм настроили на максимальную чистоту, чтобы щетки быстрее изнашивались.

«Собственно, сейчас будем на лобовое стекло подливать импровизированную незамерзающую жидкость и будем смотреть, как наши щетки справляются со своей задачей», — продемонстрировал специалист.

По очереди установили щетки из комплектов и сделали каждой по одному маху. Так поняли, смогут ли стеклоочистители с первого раза убрать со стекла всю жидкость.

«Все четыре мы проверили. Все четыре стеклоочистителя со своей задачей справились», — заметил Соколов.

При плюсовой температуре между дворниками не было никакой разницы. Но как повели себя щетки стеклоочистителя зимой?

Смоделировали ситуацию, когда снаружи ветровое стекло холодное и покрыто тонким слоем льда, а внутри машина уже начала прогреваться.

«Итак, мы заморозили наше лобовое стекло. У нас есть импровизированная печка под лобовым стеклом. У нас установлен каркасный дворник», — рассказал он.

Постепенно нагрели лобовое стекло. Когда наледь начала таять, пустили в ход бюджетный образец.

«Так, ну стеклоочиститель отработал. По большому счету, всю воду, что подтаяла, он убрал. Остались небольшие следы. Но это из-за того, что у нас вот эта область не подтаяла», — добавил испытатель.

Проверили остальные модели: бескаркасные, гибридные и зимние щетки справились еще лучше. Всего два-три маха, и лобовое стекло полностью чистое.

Но это еще не все испытания. Концентрированная незамерзайка и дорожные реагенты могут повредить и даже разъесть резину и пластик. Посмотрели, какие дворники прослужат дольше.

«Вариант, при котором они могут выйти из строя, это, вероятнее всего, агрессивная среда: соль с дорог, грязь», — заключил механик.

Что будет с дворниками на морозе

В этом эксперименте погрузили четыре дворника в раствор из незамерзайки, дорожного реагента и песка. А чтобы усложнить задачу, в течение суток несколько раз заморозили образцы с помощью сухого льда. После этого снова установили щетки на испытательный стенд и сделали каждой по 20 махов.

«Исходя из наших экспериментов, мы можем сделать вывод тот, что все стеклоочистители со своей задачей справляются», — отметил эксперт.

Все образцы работали так же, как и в начале испытаний. Пластик, резина не деформировались. А сами щетки плотно прижимались к стеклу.

Получается, переплачивать за дорогие модели нет смысла. Тем более что у зимних дворников был один недостаток — съемные крепления.

«Можем сделать небольшое предостережение для автовладельцев, которые покупают стеклоочистители вот с такими дополнительными крепежами. Здесь они не сразу устанавливаются на стеклоочиститель. Есть вероятность при установке либо повредить, либо сломать, либо, в конце концов, при установке в зимний период потерять в снегу», — предостерег Соколов.

У остальных образцов крепления встроенные. Такие точно не потеряются. Но если подвести итоги всех экспериментов, оптимальным вариантом на зиму стали бескаркасные дворники. Они хорошо очистили наледь, а стоили при этом не дорого.

