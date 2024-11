Самая несчастная первая леди: почему Мелания Трамп не рада победе мужа на выборах

Фото: Reuters/Brendan McDermid

Кажется, единственным человеком из команды Дональда Трампа, кто не станет радоваться его триумфу на президентских выборах, будет его жена Мелания.

Миллиардер Дональд Трамп, по предварительным данным, одержал победу на президентских выборах в США. Согласно первым результатам подсчета голосов выборщиков, политик смог набрать 277 пунктов из 270 необходимых.

Это означает, что после процедуры инаугурации супружеская чета Трампов вернется в Белый дом. И 54-летняя Мелания вновь будет часто появляться на официальных мероприятиях в статусе первой леди страны. Увы, ее саму это едва ли порадует.

Холодность и отстраненность Мелании Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

Дорогие дизайнерские вещи, лучшие украшения, топовые стилисты и парикмахеры — целая команда неустанно трудится над внешним видом каждой первой леди страны. Она должна быть безупречна, элегантна и свежа.

Экс-модель словенского происхождения, пожалуй, смело можно назвать одной из самых красивых среди жен американских президентов. Ее царственная осанка, подиумная походка, точеная фигура и красивые черты лица выделяют ее на фоне всех присутствующих женщин. Единственное, чего не доставало Мелании в первый президентский срок Дональда Трампа с 2017 по 2021 годы, так это искренней улыбки.

Супруга бизнесмена и политика была неизменно хмурой или недовольной. Она не подавала мужу руку, выходя из шикарного автомобиля или покидая борт номер один. Не прикасалась к нему и даже не встречалась взглядом, давая понять, что для остальных американцев он хоть и президент, но для нее всего лишь впавший в немилость муж. Таблоидам оставалось только гадать, чем же на этот раз Трамп раздосадовал свою красавицу.

Ночью на шестое ноября после выборов Дональд Трамп выступил в Палм-Бич перед своими сторонниками. Кандидат от Республиканской партии вышел под песню «God Bless the U.S.A». На сцене с ним стояла и супруга. Она старалась ослепительно улыбаться, но выглядела все равно смущенной. Также бросилось в глаза, что Мелания не поддержала Дональда в цветовой гамме. Фаворит президентской гонки надел костюм любимого темно-синего цвета и красный галстук. Миссис Трамп же выбрала полностью серый аутфит.

Политик так искреннее радовался набранным голосам, что расчувствовался, обнял жену и поцеловал ее в щеку на глазах у всех. Он также крепко держал ее за руку и позволил назвать ее первой леди, хотя официально итоги выборов еще не объявлены.

Почему Мелания не поддерживает Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Stefani Reynolds — Pool via CNP

По зову сердца или по требованию протокола супруга просто обязана поддерживать своего мужа-президента. Но у Мелании свое мнение на этот счет. Так, за месяц до выборов она внезапно выступила в поддержку абортов и назвала их «фундаментальным правом всех женщин», тогда как сам Трамп придерживается противоположной позиции. Возможно, так она поступила в отместку всем, кто многократно осуждал красотку за многомесячное молчание в ходе президентской кампании — лучше оставили бы ее в покое, чем заставили высказаться поперек кандидата в президенты.

И это не единственное ее политическое «непослушание». Мелания не поддержала Дональда ни во время ареста весной 2023-го, ни на судебных слушаниях, ни во время старта предвыборной гонки, ни даже после двух покушений летом и осенью 2024-го. Видимо, под давлением политтехнологов, Мелания Трамп в конце-концов согласилась записать короткое видео, где со своим забавным акцентом и отсутствующим выражением лица она прочитала по телесуфлеру несколько предложений о том, что стране нужно докопаться до правды и узнать, кто же стоит за попытками убить ее мужа.

Потом она опять пропала из медийного пространства. Ее не было с мужем и в ходе ключевых выступлений перед избирателями. «Подавать признаки жизни» она начала только в самом конце гонки, когда дольше появляться одному Трампу стало просто неприлично.

Осенью вышли мемуары экс-первой леди под названием «Мелания». Такое чтиво должно было расположить к Трампу всех домохозяек страны, но жена политика, видимо, отнеслась к книге как к очередной повинности, а не творческому проекту. В итоге страницы пестрели избитыми клише и пустым набором фраз. История любви с Дональдом тоже получилась весьма сухой и разочаровала читателей отсутствием интересных подробностей.

Кстати, недавно в американскую прессу просочилась информация о якобы планах миссис Трамп пересмотреть пункты брачного договора и послебрачного соглашения. О разводе Трампов ходили слухи еще в конце 2021-го. Поговаривали, что они уже давно живут раздельно и видятся только на больших семейных мероприятиях, но видимо, бизнесмен смог привести весомые аргументы для сохранения союза. Теперь же когда перед Меланией замаячили четыре года в Белом доме, она стала не такой сговорчивой. По данным источника, новый контракт касается имущества сына Бэррона и самой экс-модели.

Заложница протокола Мелания Трамп

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Несмотря на то, что Мелания Трамп стала второй женщиной иностранного происхождения, носящей титул первой леди, и первой натурализованной (не по праву рождения) гражданкой США, обладающей этим званием, в прошлый раз ее приняли весьма холодно. Ее постоянно называли трофейной женой и самой дорогой эскортницей до тех пор, пока Трамп не пригрозил прессе огромными исками за фразы, порочащие честь его супруги.

По мнению общественности, жене президента не подобало быть такой отстраненной, вялой и замкнутой. От нее ждали активной позиции и постоянного участия в жизни страны.

Бывшая помощница рассказала журналистам, что Мелании Трамп очень не нравилось жить в Белом доме. Она жаловалась на отсутствие личного пространства и похождения советников мужа в жилые комнаты, видящих ее чуть не в пижаме. Ее также утомляли пикетчики на дороге по пути в школу сына.

В какой-то момент в Сети даже завирусился хештег «Освободите Меланию» — до того несчастной она выглядела рядом с супругом. Инсайдеры твердили, что госпожа Трамп была очень недовольна своей жизнью и считала дни до окончания полномочий мужа.

Обязанности первой леди тоже вгоняли Меланию в тоску. Громкий скандал разразился после слитого разговора с подругой в преддверии Нового 2018 года. Супруга президента США тогда пожаловалась, как много сил и времени у нее ушло на украшение Белого дома к Рождеству, а ее работу никто не оценил. Мелания тогда в сердцах сказала, что «рвет задницу ради декораций», а ее саму все критикуют за решения ее мужа.

Поэтому, по мнению экспертов, Мелания Трамп может стать первой женой президента, добровольно отказавшейся проживать вместе с ним в Белом доме. Ожидается, что она будет периодически прилетать к нему на важные мероприятия.

Молчаливый протест Мелании Трамп

Фото: www.globallookpress.com/© Michael Reynolds

Бывшая модель, по мнению аналитиков, частенько подвергала Дональда Трампа скрытым публичным унижениям. Она подбирала одежду для официальных выходов таким образом, чтобы соблюсти протокол и при этом оставить хорошо заметный намек.

Так, многим запомнилась закрытая блуза Мелании цвета фуксии с красивым бантом, которую она надела на одно из предвыборных мероприятий в октябре 2016 года после того, как Трамп заявил, что обожает хватать женщин за интимные места. Учитывая, что английское название банта «pussy bow» созвучно первым словом с вышеуказаннй частью тела, скандал был громким.

До сих пор неизвестно, было ли это просто совпадением, но загадочная улыбка молчащей Мелании наделала много шума.

В 2017-м чета Трампов посетила штат Техас, пострадавший от урагана «Харви». Тогда они оба появились на публике в бейсболках. У Дональда красовалась лаконичная надпись «США», а у Мелании аббревиатура FLOTUS (First Lady Of The Untied States, в переводе первая леди США — Прим.ред.). Считается, что этой кепкой экс-модель заявила о себе как о самостоятельной единице, которая не всегда разделяет позиции и решения супруга.

В 2018 году Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. На ней была недорогая парка с надписью во всю спину: «Мне правда все равно. А тебе?». Учитывая, как активно президента Трампа критиковали за миграционную политику США, его жену обвиняли в молчаливом согласии, намек был очевидный.

Юбка и жакет в стиле милитари на ежегодном съезде Республиканской партии в 2020-м тоже не остались незамеченными. Образ Мелании считали как насмешка над собственным мужем за чрезмерно диктаторские замашки. Супруга домыслы никак не прокомментировала.