Родные против Павла Прилучного: мать и вторая жена актера подали иск на алименты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; 5-tv.ru

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце никак не могут остановиться в войне за детей и деньги. Почему теперь мать и жена актера требуют от него алименты, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают воевать друг с другом. С кем сейчас живут дети бывших супругов? Из-за чего мать Павла и его нынешняя жена подали на актера в суд? Зачем они требуют назначить им алименты? И правда, что об этом попросил женщин сам Прилучный? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я сейчас ревела от радости и не могла никак остановиться. Конечно, я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен. И что люди все видят. И судья все видела», — высказалась Агата Муцениеце.

Это видео актриса записала сразу после заседания суда. Она радовалась, что сын Тимофей, который последние месяцы жил с отцом, наконец вернется домой. Так постановил судья. Однако уже на следующий день актриса выложила новый пост. Ребенок к ней так и не приехал.

«Я честно не знаю, что делать. Ехать с приставами? Но я, конечно, так не сделаю. Это дополнительная травма моему мальчику», — отметила артистка.

Муцениеце и ее бывший муж Павел Прилучный судятся уже несколько лет. Никак не могут договориться о размере алиментов на их общих детей. А теперь иск к звезде кино подали еще две женщины: его мать и нынешняя супруга Зепюр Брутян. Эксперты уверены: это была идея самого Павла.

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«Многие отцы, когда у них появляются дети в новом браке, подают иски об уменьшении алиментов на детей от прошлого брака, показывая, что их дохода не хватает, чтобы уплачивать алименты на всех детей», — объяснила адвокат Марина Букатая.

Мать артиста Любовь Юрьевна заявила о своей недееспособности и требует, как это предусмотрено законом, себе алименты. А действующая супруга Зепюр — на их с Прилучным годовалого сына Микаэля.

«Суды не всегда идут на сторону отцов. Если Прилучный не сможет доказать, что это для него обременительно, то, скорее всего, провально будет и не получится», — уточнила адвокат Букатая.

После развода, который произошел в 2020-м, актер ежемесячно переводил бывшей жене по 100 тысяч рублей на содержание дочери Мии и сына Тимофея. Сначала артистку все устраивало. Но потом расходы стали увеличиваться. Частная школа, кружки, спортивные секции. Актриса попросила вместо фиксированной суммы назначить алименты в виде 30% от заработка Павла. По данным СМИ, только за один съемочный день артист получает до 800 тысяч рублей.

«Конечно, свои права нужно защищать. И вообще, у нас законодательство на самом деле очень хорошо работает. Просто нужно знать, как правильно его использовать, нормы закона использовать для своей защиты», — подчеркнула адвокат Наталья Мелешкина.

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Прилучный раскошеливаться не спешил. Начался длительный судебный процесс. Весной этого года Муцениеце, казалось бы, победила. Суд удовлетворил ее требование. Но Павел подал апелляцию. А вместе с ней — иск на определение места жительства наследников.

«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — сказал Прилучный.

Артист заявил, что старшему сыну Тимофею очень нравится проводить время с папой и его новой семьей. И якобы он сам захотел переехать к нему. Агата отказывалась верить словам бывшего супруга.

«Все, что происходит, — это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала я. Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь. Но он сильный мальчик и обязательно справится. Мы справимся вместе. Жестокость, с которой все решает вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще. Только личная выгода», — высказалась актриса.

Муцениеце настаивала: Павел должен вернуть сына домой. В итоге очередное заседание закончилось в пользу артистки. Тимофея решили оставить с мамой. Правда, пока временно.

«У нас сегодня очень важная победа. Местом жительства Тимофея на период рассмотрения дела в суде определено место жительства мамы», — заявила адвокат Мелешкина.

Павел ответил жене постом в соцсетях. В день отца Прилучный выложил у себя фото всех троих детей и сопроводил снимок символичной подписью.

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«Мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению», — написал он.

«Я за Агату, естественно. Я против, чтобы у матери забирали детей. Притом у Паши нет времени на них. Он постоянно и на гастролях, и у него съемок больше. Поэтому 100% я бы не отдавала», — высказалась певица Таша Белая.

На сторону Агаты встали многие знаменитости. Даже Алена Водонаева, которая, как сама призналась, ранее не испытывала к актрисе симпатии, обратилась к ней в интернете.

«Ты мне никогда особо не нравилась (не сомневаюсь, что и я тебе тоже), но знай, что ты можешь рассчитывать на мою поддержку в этом вопросе: информационную, моральную, женскую. Потому что ваша ситуация заходит уже слишком далеко. Подставляю плечо и точку опоры, как мать матери», — заявила блогер.

Некоторые предполагают, что именно в качестве ответа на маленькую победу Агаты в суде Павел попросил мать и жену подать те самые иски об алиментах. И таким образом отомстить бывшей жене.

«Вся эта, знаете, подающаяся под соусом варенья и меда история на самом деле очень нечестная, и все все видят», — отметила Муцениеце.

Актриса призналась подписчикам: она уже сто раз пожалела о том, что вообще затеяла эту финансовую битву. И если бы знала, к каким последствиям приведет ее иск, не стала бы предъявлять никаких претензий. Но теперь пути назад нет. И остается только надеяться, что вопреки всем действиям противоположной стороны Агате и ее адвокату удастся добиться положительного результата.