Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024

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Легализация майнинга, выплаты почетным донорам и отмена подтверждения поверки водосчетчиков — что ожидает россиян в конце осени?

С 1 ноября 2024 года в России в силу вступят ряд новых законов. Изменения коснутся миграционной политики, финансовой и социальной сфер.

Пятый канал собрал основные нововведения последнего осеннего месяца.

В России запустятся новые правила добычи криптовалюты

С 1 ноября вступает в силу Федеральный закон № 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который также касается регулирования цифровых валют.

С этого дня заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрированные в реестре Минцифры.

Гражданам России, не имеющим статуса ИП, будет разрешено заниматься майнингом цифровой валюты без регистрации при условии, что они не превысят установленные государством лимиты по энергопотреблению. При этом майнеров смогут отключить от электричества в любое время, если они вызовут дефицит энергомощностей в своем регионе.

Добыча криптовалюты в России окажется под запретом для тех, кто имеет судимость за экономические, государственные преступления или за тяжкие умышленные преступления, а также для тех, кто включен в списки террористов и экстремистов. Это правило также распространяется на юридических лиц, имеющих таких людей среди учредителей, бенефициаров или управляющих.

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Кроме того, согласно закону, юридическим лицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии и другими связанными с ней направлениями.

Кабинет министров будет сам устанавливать требования к операторам майнинговой инфраструктуры и сможет вводить ограничения на криптодобычу в определенных регионах. Кроме того, расширится круг органов, которым могут передаваться адреса кошельков майнеров из реестра ФНС. Так, к Росфинмониторингу, ФСБ, ФНС и Росимуществу присоединились органы исполнительной власти, прокуратуры, дознания и предварительного следствия.

Передача данных о поверке водосчетчиков в России станет автоматической

С 1 ноября россиянам больше не потребуется самостоятельно подтверждать поверку водосчетчиков в управляющих компаниях или товариществах собственников жилья.

Информация о поверках будет автоматически передаваться в систему «Аршин» — специализированную онлайн-платформу для обеспечения единства измерений, разработанную Росстандартом. Управляющие компании и товарищества собственников недвижимости (ТСН) будут обязаны проверять наличие сведений о поверке в этой системе.

Также жителям больше не нужно будет предоставлять копии документов о поверке. Данное нововведение поможет собственникам избежать бюрократии.

Повысятся пенсии для некоторых категорий россиян

Традиционно увеличение пенсий коснется тех граждан, которые достигли 80-летия в октябре. Для них пенсия вырастет на 8134,88 рубля благодаря увеличению вдвое фиксированной выплаты. Если пенсионеры проживают на Крайнем Севере или приравненных к нему территориям, размер доплаты окажется еще больше.

С 1 ноября также предусмотрено повышение надбавок к пенсиям для членов экипажей гражданских авиалайнеров и работников угольной отрасли при условии достижения определенного стажа. Так, для членов летных экипажей минимальный стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В случаях увольнения по состоянию здоровья срок выслуги для получения надбавки сокращается на 5 лет: до 20 лет для мужчин и до 15 для женщин.

Работники угольного сектора должны иметь не менее 25 лет полного рабочего стажа для получения дополнительных выплат. Для некоторых категорий работников, таких как горнорабочие очистного забоя или проходчики, минимальный срок для получения доплат снижен до 20 лет. Такие надбавки выплачиваются вместе с основной пенсией.

Сообщества в соцсетях будут раскрывать личности подписчиков

Согласно изменениям в законопроекте «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 1 ноября владельцы страниц в социальных сетях и публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч пользователей будут обязаны уведомлять Роскомнадзор о своих данных.

На основе принятой информации ведомство создаст реестр, который будет использоваться для регулирования размещения рекламы на таких платформах. Если канал окажется не зарегистрированным, то в отношении него могут вводиться запреты на размещение рекламы и на репост сообщений.

Сообщества же с количеством пользователей свыше 500 тысяч ежедневно, будут обязаны предоставлять информацию о своих подписчиках по запросу государственных органов.

Также с 1 ноября мессенджеры должны будут блокировать сообщения от неизвестных пользователей, если адресат не дал согласие на их получение.

В России электронные кошельки станет возможно пополнять через СБП

Центральный банк России установил нулевой предел на размер комиссий, которые финансовые учреждения могут взимать с клиентов за ряд платежей. Эти изменения также вступят в силу с 1 ноября.

В частности, банки не смогут брать комиссию с россиян за переводы в пользу государственных структур (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП) при оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов и штрафов. При этом банки не обязаны платить регулятору какую-либо комиссию за осуществление таких платежей.

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Вместе с тем лимит на бесплатные переводы в размере 100 тысяч рублей в месяц теперь также будет распространяться на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы пользователи смогут бесплатно не только отправлять деньги другим лицам, но также пополнять свои электронные счета через СБП. Если же сумма переводов за месяц будет превышена, то комиссия составит 0,5%, но не более 1500 рублей.

В России изменится маркировка товаров

С 1 ноября продажа товаров легкой промышленности станет возможной только при наличии специальной маркировки.

Продавцы, торгующие в розницу, будут должны зарегистрироваться в государственной информационной системе, обеспечивающей мониторинг оборота товаров, которые подлежат обязательной идентификации. На продуктах обязательно должна быть соответствующая этикетка, позволяющая проверить товар через систему «Честный знак».

К продуктам, требующим маркировки, относятся:

• антимикробные средства для гигиены рук и кожные антисептики;

• биологически активные добавки;

• обувь;

• фототовары;

• автомобильные шины;

• духи и туалетная вода;

• пиво и слабоалкогольные напитки.

Осужденные беременные получат отсрочку

С 5 ноября появится возможность получения отсрочки отбывания наказания для женщин, ожидающих ребенка, а также для женщин с детьми до 14 лет и мужчин, которые являются единственными опекунами детей этого возраста и осуждены к ограничению свободы.

Если женщина, находящаяся под ограничением свободы, узнает о своей беременности, она имеет право обратиться в суд с просьбой о временном освобождении от отбывания наказания.

Вернуться на родину в Россию станет легче

С 8 ноября процедура получения вида на жительство (ВНЖ) для репатриантов (соотечественников, вернувшихся на родину из эмиграции — Прим. ред.) станет проще.

Теперь иностранцы, получившие статус участников государственной программы, направленной на содействие добровольному переселению соотечественников, живущих за границей, а также их семьи, смогут оформить ВНЖ в России без предварительного получения разрешения на временное пребывание.

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Для этого они смогут подать заявление на получение ВНЖ в российское дипломатическое или консульское учреждение непосредственно в стране, где была подана заявка на участие в Госпрограмме.

Полномочия иноагентов в госорганах прекратятся досрочно

С 11 ноября граждане, занимающие должности в органах публичной власти и состоящие в реестре иностранных агентов на 15 мая 2024-го и сохранившие данный статус, прекратят свои полномочия раньше срока.

Во время обсуждения закона председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный подход является «очень гуманным». Он акцентировал внимание на том, что в настоящее время 10 иноагентов занимают депутатские кресла, однако не лишаются своих полномочий автоматически, а получают 180 дней для того, чтобы выйти из этого статуса.

«Основной причиной признания человека иностранным агентом является получение денег из-за границы, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Либо вы должны быть истинными гражданами своей страны и работать в ее интересах, либо не имеете права представлять народ в органах власти».

Для мигрантов ужесточатся правила въезда в Россию

С ноября данные, собранные в ходе государственной геномной регистрации, могут быть использованы для идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства. Также в системах государственных органов имена и фамилии мигрантов переведут с латиницы на кириллицу, приведя их в единый стандарт.

Кроме того, российское правительство получит возможность проводить эксперименты с введением новых правил для въезда иностранцев на территорию России.

Более того, с 21 ноября решения о предоставлении гражданства России утратят свою силу без принесения присяги.

Истекает срок, в течение которого лица, ставшие гражданами России до принятия закона о присяге, должны ее принести. В противном случае такие люди не будут считаться гражданами РФ, а решения о их приеме в гражданство окажутся недействительными.

В России упростят процесс получения выплат почетным донорам

С 30 ноября почетным донорам больше не потребуется самим подавать документы для получения выплат — они будут осуществляться в автоматическом режиме.

Средства станут перечисляться на счета граждан на основе информации, имеющейся в государственных системах о присвоении звания «Почетный донор России».

Для этого лишь необходимо дать согласие на платформе «Госуслуги» на использование указанных банковских данных для получения материальной поддержки. Если же выплаты не поступят, необходимо обратиться в Социальный фонд.