Не везет в любви: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли воспитывает детей одна

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Мерьем Узерли неоднократно пыталась наладить личную жизнь. Почему все попытки оказались тщетными, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Мерьем Узерли заявила, что жалеет о съемках в сериале «Великолепный век». Не боится ли Мерьем попасть под европейские санкции из-за поездок в Россию? Какие гонорары у нас получает звезда? И что прописано в ее райдере? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Как актриса, как артист, я всегда должна отдавать кусочек своей души», — подчеркнула знаменитость.

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли призналась: она уже много раз пожалела о том, что когда-то согласилась играть Хюррем.

«Смены длились по 10-16 часов. Никакой частной жизни, возможности отдохнуть, съездить на выходные к родным. Всего этого не было. Она эмоционально выгорела», — рассказала кинокритик Илона Егиазарова.

Узерли так сильно уставала на съемочной площадке и нуждалась в поддержке, что бросилась в объятия мужчины, которого многие называли ловеласом и аферистом.

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«У ее избранника Джана Атеша была плохая репутация. Многие ее предупреждали, но сердцу не прикажешь, видимо», — уточнила Егиазарова.

Любовь прошла, когда Мерьем рассказала спутнику о своей беременности. Он заявил: ребенок ему не нужен. Тот период актриса называет самым сложным в своей жизни. В отчаянии она даже хотела покончить с собой. Узерли тогда поняла: чтобы уберечь себя и будущего малыша, надо кардинально сменить обстановку. Она уехала в Германию, отключила телефоны.

«Эмоциональное состояние ее было действительно страшным. Она запретила своим родственникам даже выходить на связь и общаться с продюсерами сериала», — поделилась кинокритик.

Вскоре у Мерьем родилась дочь Лара. Отец ребенка так и не проявил желания увидеться. А спустя несколько месяцев стало известно, что его обвинили в мошенничестве и он в розыске. Но актрисе было уже все равно. Ее захватили другие заботы.

«Я не идеальная мама, знаете, потому что человеку вообще не свойственно быть идеальным. Но я очень стараюсь каждый день», — призналась Мерьем Узерли.

Позже у звезды были мимолетные романы с турецкими актерами. В списке ее ухажеров — владелец яхтенного бизнеса Альп Озджан и звезда египетского кино Бассель Альзаро. Но все отношения заканчивались через несколько месяцев. Друзья Мерьем говорили: она, также как и ее героиня Хюррем, мечтала о статусе супруги, но ни один из ее спутников не был готов к такому серьезному шагу.

«Наверное, я хотела найти свое счастье. Я хотела найти свой собственный способ жить», — заявила артистка.

«На самом деле мир немножко перевернулся. И то, что мы, женщины, начали работать и брать ответственность на себя, в целом-то, наверное, и наша где-то беда в этом», — высказалась теннисистка Надежда Гуськова.

В 2021 году Узерли родила вторую дочь — Лили. Имя отца девочки звезда не раскрывала. Лишь сказала, что это американский бизнесмен, который ради нее согласился жить в Германии. Правда, долго там не продержался. Он уговаривал Мерьем переехать в США. А когда та отказалась, улетел один. Сейчас сердце артистки свободно. Она сосредоточена на карьере и воспитании детей.

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«Что это такое — жить с двумя детьми? Потому что для этого нужно много работы, много организации, много усилий, но, конечно же, самое важное — это то, что ваша любовь таким образом преображается, и это придает сил», — отметила звезда.

Мерьем часто приезжает в Россию. Актрису приглашают на женские форумы, презентации, открытия ресторанов. Она даже снялась в рекламной кампании одного из российских производителей.

«Когда мы выпустили восточную коллекцию ароматов, нам стало интересно посмотреть на амбассадоров, на звезд, на актрис, на певиц, которые есть не только в России, но и в других странах. И как-то нам даже, мне кажется, подсказали наши клиенты, наши лидеры историю с Мерьем Узерли», — рассказала актриса Екатерина Пахомова.

«Мерьем производит впечатление человека, которому очень интересна светская жизнь. Ей нравятся красивые завтраки, красивые прогулки, красивые мероприятия. Она явно любит наряжаться даже на завтраки. Это было, не знаю, девять утра. У нее было огромное ожерелье на шее, огромный золотой браслет на руке. То есть очень нарядно, очень с любовью к жизни», — поделилась журналистка Лада Николаева.

Однако эксперты уверены: артистку привлекают не столько светские мероприятия и теплые приемы, сколько высокие гонорары, которые она здесь получает.

«Гонорары могут колебаться от трех миллионов рублей и до 30 миллионов. Их все-таки больше ценят на самом деле, чем наших российских артистов. Соответственно, по райдеру у каждого из них только VIP, бизнес-класс, премиум — это отели. Трансфер и всевозможные какие-то блага, которые они здесь получают по-максимуму», — объяснил концертный директор Сергей Дворцов.

В отличие от многих иностранных знаменитостей, райдер Мерьем весьма скромный. Дженнифер Лопес, например, хочет, чтобы в номере отеля ее ждали наушники с бриллиантами, кожаное сиденье на унитаз и 25 черных полотенец.

Мэрайя Кэри требует витаминную воду для купания ее собак и отдельного ассистента для утилизации использованной жвачки. А Бейонсе пьет воду через металлическую трубочку, изготовленную только из титана. У Мерьем Узерли подобных запросов нет.

«Я работала со многими звездами. У некоторых были райдеры на две-три страницы с какими-то удивительными особенностями, которые приходилось несколькими людьми закрывать. Но у Мерьем ничего вообще совершенно какого-то супер необычного не было. Все очень просто: обычная еда, обычная вода. Каких-то особых изысков не было», — уточнила актриса Пахомова.

Возможно, причина такого скромного поведения кроется в том, что Мерьем Узерли не хочет иметь ничего общего со своей героиней — дерзкой Хюррем. Вот уже много лет актриса только и делает, что пытается избавится от экранного образа. Не хочет быть его заложницей. Она перекрасила волосы, похудела. Даже отказывается от ролей в исторических костюмных проектах. Узерли словно хочет забыть о Хюррем, как о страшном сне, о котором нет-нет да и напомнят.