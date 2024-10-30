То ни одного, то сразу два: Александр Маршал и Стас Намин решили судиться за «Парк Горького»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Александр Маршал и Стас Намин не поделили «Парк Горького». На что продюсер ссылался, чтобы доказать свою исключительную роль в истории группы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

На основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина подал в суд певец Александр Маршал. В чем он обвинил продюсера и какой из проектов открыто назвал аферой? Правда, что теперь в России два состава «Парка Горького»? И кому в действительности принадлежат не только авторские права, но и товарный знак легендарной рок-группы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«После каждого моего концерта в любом городе ко мне люди подходили и спрашивали: „Когда вы соберетесь? Когда вы нас осчастливите оригинальным старым составом?“. И вот мы думаем, что мы это сделаем», — рассказал народный артист РФ Маршал.

Все началось еще осенью 2023 года. Экс-участники группы «Парк Горького» солист Александр Маршал и гитарист Алексей Белов объявили о воссоединении коллектива. К радости фанатов, анонсировали тур по стране. Пообещали старые хиты и новые песни. Однако возникла неувязка. Группа Стаса Намина под названием «Парк Горького» вообще-то уже год как гастролировала, правда, без Маршала и Белова.

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«Я сейчас сделал группу „Парк Горького“, восстановил ее. И там молодые ребята. Самому молодому 17 лет», — заявил продюсер.

Стасу Намину, в отличие от преданных фанатов коллектива, воссоединение Белова и Маршала пришлось не по душе. Он пригрозил судом. Ведь товарный знак «Парк Горького» принадлежит продюсеру еще с 1989 года. Появление клона, пусть и под громогласным названием «Золотой состав», — всего лишь ненужная путаница и потеря прибыли. Учитывая, что коллектив в новом составе прилично зарабатывает на концертной деятельности и продаже альбомов.

«Там три солиста, три лидер-вокалиста и два лидер-гитариста. То есть такая уникальная группа. Они сейчас выпускают один альбом, вот прямо сейчас выходит. И после этого, через месяц, еще один альбом», — поделился Стас Намин.

К тому же продюсер не понимает, откуда у бывших участников группы такие амбиции. Согласно открытым источникам, это он основал «Парк Горького» еще в 1980-х. Продумал все до мелочей. Под его руководством был выбран экстравагантный жанр «глэм-рок». А чтобы о коллективе заговорил весь мир, Намин стал устраивать совместные концерты с западными звездами: группой Scorpions, Оззи Осборном и Mötley Crüe.

«Стас Намин, с моей точки зрения, абсолютнейший гений. Недооцененный, возможно, как и всегда, современниками», — высказался друг продюсера Михаил Барщевский.

Бесспорно, коллектив имел на Западе оглушительный успех. Но, как заявляет Намин, распался на пике популярности по вине музыкантов. Во время гастролей по США некоторые участники, в том числе и Маршал, решили строить карьеру за океаном.

«Теперь им остается только сожалеть, что все сломано их же руками. Можно долго надувать щеки и валить вину на всех, кроме себя, но результат-то налицо. Это особенно обидно, наверное, тем, кто сам ничего в жизни серьезного сделать так и не смог и цепляется правдами и неправдами за то, куда волею случая попал», — заявил Стас Намин.

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Но Белов и Маршал не согласны с такой трактовкой. Они уверяют, что Намин никогда не был даже продюсером группы и тем более ее создателем. Он не писал хиты, а просто помогал с продвижением. Поэтому не может быть владельцем товарного знака. Теперь, чья версия ближе к истине, решает суд.

«Эти вопросы все к нашему адвокату. Это не разногласия, это он не прав. Так нельзя», — сказал певец Александр Маршал.

«Мы с Сашей были знакомы давно. Мы были с ним давно знакомы, да. И я приехал в то место, где он в тот момент музицировал. И я сказал: „Саш, давай сделаем группу. Приходи“. У нас уже Коля Носков был. Мы уже начали пытаться делать записи, демо первые. Барабанщик Саша Львов уже был. Мы с ним как раз копались в студии со всей этой аппаратурой», — поделился экс-участник группы «Парк Горького» Алексей Белов.

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«Проблема с товарным знаком в том, что сам Стас Намин создал очень много источников информации в СМИ, своих же ресурсов, своих же сайтов, где пишет историю группы, в которой он является самым главным основателем. Сейчас участникам группы надо будет предоставлять какие-то исторические публикации, документы, которые как раз опровергают эти его, скажем так, самостоятельные источники», — объяснила юрист Алексея Белова Валерия Рытвина.

К слову, еще в 2018 году Стас Намин в суде не смог доказать свое авторство 11 песен дебютного альбома «Парка Горького».

«У него не было оснований на самом деле считать себя изготовителем фонограмм, и суд с этим согласился. Согласился с нашей позицией о том, что если он просто указан на обложке как executive producer (исполнительный продюсер. — Прим. ред.), он на это ссылался, этого недостаточно. Еще он хотел признать себя изготовителем фонограмм, чтобы дополнительно получать доход. Все банально, все просто. И не просто получать доход, а, наверное, использовать это в каких-то личных целях, в разборках с участниками группы, чтобы они не могли размещать эти песни на площадках, на цифровых площадках», — уточнила юрист Рытвина.

И Маршал, и Белов считают, что именно они и есть группа «Парк Горького». СМИ цитировали Алексея Белова. Он назвал обновление коллектива аферой и предрек полный провал затее Намина. Тот, в свою очередь, наоборот, говорит об ошеломительном успехе.

«Вокалисты великолепные, поют очень здорово. И с ними выступает иногда Коля Носков… Он чувствует себя не очень хорошо, понятно. Но поет сольные концерты. И публика сходит с ума, поет вместе с ним», — подчеркнул продюсер.

«Для меня Стас Намин — это больше, чем старший товарищ, наставник и руководитель коллектива, в котором я сейчас в том числе пою. Он с нами навсегда, и без него ничего не получится. Он круче всех», — заявил солист группы «Парк Горького» Сергей Арутюнов.

Очередное заседание суда назначено на 11 ноября. А пока экс-участники группы воюют, фанаты, покупая билет, теперь невольно участвуют в необычной лотерее: какой из двух «Парков Горького» выйдет в этот раз на сцену под их аплодисменты.