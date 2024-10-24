Самая страшная в году: чем так опасна Велесова ночь 31 октября

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Праздник Велесова ночь основан на древнеславянских ритуалах и традициях. Дошедшие до наших дней обряды помогут обратиться к предкам и получить ответы на все вопросы

Наши предки были уверены в том, что Велесова ночь — самая мистическая в году. Считалось, что с вечера 31 октября до утра 1 ноября на улицу лучше не выходить, так как завеса между мирами живых и мертвых стирается, и злые духи могут беспрепятственно бродить по земной территории.

Мистика этой ночи нашла отражение в разных культурах. Самым распространенным праздником стал Хэллоуин, отмечающийся на Западе. Там на праздничное гуляние принято наряжаться в причудливые костюмы, играть в увеселительные игры и мастерить фонари из настоящих тыкв. Однако России в память о предках остался свой народный праздник и обряды, позволяющие установить связь с родовой историей и получить ответы на важные вопросы.

Чаще всего Велесову ночь отмечали в тесном семейном кругу после захода солнца. Славяне гадали и проводили особые ритуалы для того, чтобы установить связь с умершими предками, заручиться их надежной поддержкой и избавиться от влияния злых духов.

Какие древние ритуалы дошли до наших дней и какие из них могут помочь правильно обратиться за помощью к умершим близким?

История праздника Велесова ночь

Западный Хэллоуин смог объединить языческие традиции с христианскими. Русский эквивалент растворился в истории страны после Крещения Руси. Сначала празднование Велесовой ночи было связано с символическим переходом из периода света, который олицетворяли конец весны, лето и начало осени, к холодному зимнему промежутку времени.

Историю Велесовой ночи стоит искать в славянской мифологии. Наши предки были уверены, что мироздание представлено в виде трех частей:

Яви (земного мира, где обитают все люди);

Прави (пространства где существовали светлые боги, которыми управлял всемогущий Белобог, покровитель счастья и удачи).

Нави (мира тьмы, где пребывали злые духи, подвластные Чернобогу, приносящему людям горе и неудачи).

В таинственную Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября Белобог вручал колесо судьбы своему брату Чернобогу. По преданию, в эту пору все темные и гнусные сущности вырывались из мира тьмы и строили козни людям.

На страже дороги между Явью и Навью стоял покровитель плодородия и сельского хозяйства Велес. Он был одним из самых почитаемых славянских богов. Согласно легенде, только ему из всех божеств удавалось совладать со светлыми и темными силами. Велес обладал секретными знаниями и потому распоряжался всеми стихиями. Он был способен менять законы мироздания. Наши предки верили, что судьба людей в Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября зависела исключительно от его помощи.

Предания свидетельствовали о том, что в мистическую ночь перехода от осени к зиме граница между двумя мирами становилась настолько тонкой, что духи могли посетить реальный мир, а живые люди отправиться в загробный.

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Как праздновали Велесову ночь на Руси

Славяне очень боялись встречи с мертвецами в Велесову ночь, которые, по их мнению, посещали каждый перекресток. Именно поэтому после заката солнца люди старались не выходить из дома и ни с кем не разговаривать.

Если вдруг кому-то и приходилось покинуть жилище, то они обязательно надевали потрепанную одежду с целью маскировки под нечисть. В таком облачении темные силы могли принять человека за своего и не навредить. Если на улице встречался незнакомец, то славяне старались быстро пройти мимо. Заводить новые знакомства накануне наступления Велесовой ночи считалось очень плохой приметой.

Дома старались не покидать в Велесову ночь и по другой причине. Предки считали, что в потустороннюю ночь даже на хорошо знакомых дорогах можно легко сбиться с пути и заблудиться.

Большинство славян оставались в Велесову ночь дома, в кругу родных и близких людей. Перед тем как принять гостей, тщательно убирались в жилище. Все углы в доме обязательно мыли с солью. Это было необходимо для того, чтобы выгнать нечистую силу.

Избу всегда украшали свечами и гроздьями спелой рябины. Согласно поверьям, только это дерево могло справиться с негативным влиянием потусторонних сил в Велесову ночь. Ветки с ягодами раскладывали у порога и на каждый подоконник.

Доброй традицией в праздничную ночь было разведение костра перед домом. На Руси верили, что огонь сможет отпугнуть злых духов и уберечь хозяев дома от бед.

Также славяне перепрыгивали через пламя. По традиции такой ритуал в Велесову ночь помогал очиститься от отрицательной энергии.

Наши предки считали, что в Велесову ночь умершие родственники приходят в гости к своим близким для того, чтобы проверить, как им живется без них. Во время ужина на стол непременно клали несколько лишних столовых приборов для посетителей из загробного мира. Более того, нельзя было слишком громко разговаривать и смеяться. Шум мог отпугнуть и разозлить умерших предков.

Не забывали в Велесову ночь и о домовом. Покровителю дома всегда оставляли гостинцы в виде сладостей, хлеба и молока. Лакомства клали у порога и при этом обязательно произносили добрые слова. Тем самым хозяева приглашали домашнего духа к застолью. По утру содержимое выливали на землю за порог или скармливали птицам.

Как правильно гадать в Велесову ночь

Велесова ночь, погружая мир в магию и загадки, была тем временем, когда каждый желал узнать свою судьбу. Некоторые древние традиции сохранились до сих пор.

Как гадать на исполнение желаний

Нужно взять спелое яблоко, загадать самое сокровенное желание и перед сном положить плод под подушку. Утром обязательно съесть плод, тогда желание непременно сбудется. Перед тем как употребить фрукт в пищу, его нужно очистить: чем длиннее будет лента от кожуры, тем дольше проживет человек, попробовавший его.

Как гадать на будущее

В Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября рекомендуется зажечь в доме несколько свечей. Если внимательно посмотреть на пламя одной из них, то можно будет распознать образы предметов и людей. Тот, кто разгадает, что ему привиделось, сможет заглянуть в свое будущее. Видение может стать предзнаменованием к грядущим переменам в жизни.

Как гадать на верность супруга

Вопрос верности второй половинки актуален всегда. Для того чтобы это проверить, понадобятся обручальное кольцо и красная шерстяная нитка. Нужно продеть нить через колечко партнера. В случае если оно начнет раскачиваться, брак находится под угрозой.

Как гадать на поиск нового друга

В Велесову ночь можно попробовать призвать новых друзей. Перед сном нужно выпить до дна стакан холодной воды, надеть пижаму наизнанку и произнести такие слова: «Чур меня от знакомства дурного. Дай Бог мне друга хорошего».

Как гадать на деньги

Если хочется поправить свое финансовое положение в Велесову ночь, стоит обратиться к умершим родственникам. Перед тем как отправиться спать, нужно сесть на кровати и вслух рассказать о своей проблеме. Если предок приснится, то это будет означать, что просьбы о помощи были услышаны и в скором времени деньги появятся.

Что нельзя делать в Велесову ночь 31 октября

Среди суеверий и легенд, окружающих Велесову ночь, особое место занимает поверье о границе между мирами. Именно в эти часы можно услышать шепоты существ, обитающих на стыке реальности и поднебесья. Важно помнить, что точно не стоит делать в мистическую ночь.

Уходить из дома в период с заката и до рассвета. Лучше всего провести этот день дома со своей семьей.

Отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что в этот период не стоит уезжать в дальние путешествия, так как можно столкнуться с потусторонними сущностями или потерять связь с реальностью. Люди, нарушающие этот запрет, часто возвращаются с непривычными ощущениями.

Давать деньги в долг. Если в Велесову ночь занять или одолжить банкноты, это может привлечь неудачу и проблемы в финансовой сфере.

Заводить новые знакомства. Новые встречи в это время могут привлечь внимание недоброжелательных духов или невидимых сущностей, которые станут причиной несчастий.

Принимать незнакомых людей у себя дома. Присутствие чужака в жилище может привлечь нежелательное внимание темных сил.

Ругаться. Негативные эмоции могут привести к серьезным последствиям, включая неудачи в делах и ухудшение здоровья.

Гасить свечи. В доме должна остаться зажженной хотя бы одна свеча. Пламя сможет отпугнуть нечистую силу и препятствовать распространению негативной энергии.

Не спать всю ночь. Наши предки считали, что в эту ночь Белобог и Чернобог общаются между собой. Для того чтобы их общение не повлияло на человека и его самочувствие, ему обязательно нужно спать. В случае, если заснуть не получается, нельзя смотреть в окно, чтобы не увидеть ничего лишнего.

Что можно делать в Велесову ночь 31 октября

Велесова ночь — это волшебное время, когда люди собирались чтобы почтить бога плодородия и мудрости. В ночь с 31 октября на 1 ноября можно установить связь с предками и природой. Не стоит забывать о том, что разрешается делать в этот таинственный период.

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Лучше всего провести праздничную ночь дома, повидаться с близкими людьми. Вместо суетливых мероприятий и шумных вечеринок семейные посиделки подарят возможность пообщаться с родными.

Не станет лишним в Велесову ночь подумать о прошедшем годе и проанализировать все события, которые происходили. Важно задуматься о своих действиях и сделать правильные выводы.

За семейным ужином в Велесову ночь стоит вспомнить умерших предков. Воспоминания о покинувших этот мир смогут оживить их образы и помогут почувствовать связь с ними.

Приготовить угощения для домового в Велесову ночь будет не лишним. Это не только приятный жест, но и способ привлечь его благосклонность. Готовя угощение, важно думать о том, чтобы все было сделано с любовью и заботой, ведь в этой ночи закладываются основы гармонии в доме на весь год.

На какие приметы в Велесову ночь стоит обратить внимание

Многие приметы, связанные с Велесовой ночью, порой звучат загадочно, но их суть всегда направлена на то, чтобы оберегать людей от возможных неприятностей.