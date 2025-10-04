Уксус и сода не спасут: как навсегда избавиться от плесени в квартире

Фото, видео: 5-tv.ru

Плесень негативно влияет на дыхательную систему, может вызывать аллергические реакции и другие заболевания. И поселиться она может в самых неожиданных местах!

Плесень может возникнуть в любых жилых помещениях, будь то квартиры или дома. Она не только создает неприятный запах и образует темные пятна, которые ухудшают внешний вид помещения, но и представляет опасность для здоровья.

Это особенно касается детей и пожилых людей. Плесень негативно влияет на дыхательную систему, может вызывать аллергические реакции и другие заболевания.

Может ли соседство с плесенью навредить здоровью? Кто и что живет в наших кондиционерах и стиральных машинах? Как бороться с опасными микроорганизмами? И почему избавляться от грибкового налета лучше с помощью профессионалов, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем можно заболеть от плесени в квартире

Белый, черный, зеленый и даже голубой. Цвет стен в квартире должен насторожить, если эти оттенки возникли без участия хозяев.

«Плесень — это бытовое название, под которым обычно подразумевается широкий круг микроскопических грибов. Они формируют большое количество спор, которые, в свою очередь, переносятся воздухом, водой», — поделился миколог Максим Дьяков.

Лариса семь лет ведет неравную борьбу с плесенью. Испробовала все народные средства. Но черная россыпь на стенах все равно возвращалась.

«И уксусом, перекисью водорода и пищевой содой. Она иногда пропадала. Но потом опять вновь появлялась в труднодоступных местах», — рассказала женщина.

У Ларисы такое соседство переросло в астму.

Черная плесень считается одной из самых опасных. Этот вид грибка обладает темным или черным цветом и имеет пушистую текстуру. Может вызвать кашель, зуд в глазах и на коже, расстройство пищеварительной системы, насморк, головную боль.

Человек может годами жить в квартире, зараженной плесенью, и страдать от частых недомоганий, простудных заболеваний и аллергии.

«Чаще всего это аллергические заболевания органов дыхания: аллергический ринит, аллергический трахеит и бронхиальная астма. Может присоединиться аллергический дерматит», — прокомментировала аллерголог Надежда Логина.

В группе риска находятся не только аллергики, но и дети, пожилые люди с иммунодефицитом, диабетом, хроническими болезнями легких.

Как убрать плесень в квартире

Специалисты крайне не рекомендуют бороться с плесенью самостоятельно. Ведь при удалении споры грибов разлетаются в огромном количестве, а при самостоятельной обработке химикатами можно надышаться еще и парами дезинфицирующих веществ. Решили помочь героине положить конец плесени и вызвали профессионалов.

«Мы производим механическую зачистку плесени. Снимаем верхний покров», — продемонстрировал дезинфектор Александр Гурман.

Следующий этап проводится с использованием очень едких веществ. И в течение нескольких часов в квартире жильцам находиться нельзя.

«Мы сейчас будем делать обработку химией. Она проникнет везде в поры и убьет плесень изнутри. Вот смотрите, видите, она сразу попадает и начинает белеть», — прокомментировал специалист.

Химические вещества проникают в труднодоступные места и уничтожают всю грибницу и споры, в том числе витающие в воздухе.

Причины возникновения плесени на бытовой технике

Что может жить в стиральной машинке или кондиционере? Решили это узнать. Взяли соскобы изнутри техники и сдали на исследование.

«Две пробы: со стиральной машины и одна проба с кондиционера. Во всех трех пробах мы обнаружили довольно-таки большое количество микроорганизмов. Вместе с тем во всех трех пробах мы обнаружили плесневые грибы рода Aspergillus. Они довольно-таки сильно разрослись. Еще мы обнаружили там, естественно, скорообразующийся микроорганизм рода Bacillus. Мы обнаружили золотистый стафилококк», — объяснил научный сотрудник института дезинфектологии ФНЦГ имени Ф. Ф. Эрисмана Алексей Серов.

Откуда все это внутри стиральной машинки и кондиционера?

«Высокая влажность. Это то, что нужно для этих организмов. Если у вас там постоянная вода и постоянная влажность, то, конечно, ждите появления плесневых грибов», — пояснил миколог Максим Дьяков.

В квартире Дениса плесень появилась именно по этой причине. А местом для основной атаки микроорганизмы выбрали санузел, где не только высокая влажность, но и плохая циркуляция воздуха. Молодой человек сразу принял правильное решение и обратился в специальную службу.

«Прошу, проходите. Здесь у нас плесень, туалет. Можете посмотреть», — пригласил в квартиру специалиста Денис Денисов.

«Плесень у вас появилась из-за того, что не работает вытяжка. Воздух не циркулирует, и влага скапливается. Из-за этого появляется грибок. Он начинает распространяться и въедаться глубоко в стены. Мы будем здесь делать механическую зачистку, химию глубокого проникновения», — заключил дезинфектор Константин Печеный.

С помощью дезинфекторов героям сюжета удалось справиться с плесневым грибком. Ну а чтобы он не вернулся, нужно соблюдать несколько простых правил.

Правила по предотвращению грибка в квартире:

Избегать сырости в доме;

Обеспечить доступ солнечного света;

Позаботиться о хорошей вентиляции;

Для защиты стиральной машины рекомендуется оперативно разгружать ее после стирки и не хранить белье в барабане. Тщательно протирать резиновые уплотнители и оставлять дверцу открытой;

Не забывать проводить своевременную чистку в кондиционере.

Стоит помнить, что если в жилом помещении появляется грибок, важно как можно скорее обратиться к профессионалам и устранить проблему.