Руль мечты: какие оплетки с подогревом спасут руки зимой

При наступлении холодов многие водители сталкиваются с проблемой мерзнущих рук за рулем. Как выбрать качественный и безопасный чехол?

Пятьдесят тысяч рублей — столько придется отдать за встроенный подогрев руля в тюнинг-ателье. Желающих установить эту опцию много, потому что теплый руль зимой — это не только комфорт для водителя, но и безопасность. Ледяная баранка может вызвать спазмы мышц и онемение пальцев.

Риск потерять управление возрастает в разы. Рулить в перчатках тоже не выход. Руки будут скользить. Как же в таком случае прокачать автомобиль и при этом не разориться, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как выбрать оплетку на руль с подогревом

Специалист по установке дополнительного оборудования Василий Кисенков советует использовать специальные оплетки с подогревом.

«Оплетка для руля — это, по сути, некое устройство, в которое вшивается подогревательный элемент и работает от сети 12 Вольт в автомобиле», — прокомментировал эксперт.

Оплетки на руль в разы дешевле штатного подогрева. Но все ли они справляются со своей задачей? Решили проверить.

Для этого купили две модели. За оплетку из замши заплатили 1700 рублей, а за образец из велюра — три тысячи. Многие обращают внимание только на верхний слой материала, а зря. Важно проверить наполнитель и подложку. У первого образца внутри поролон и прорезиненная основа.

«То есть для чего это сделано? Для того, чтобы, когда вы рулем крутили, он у вас не проскальзывал», — пояснил Кисенков.

У второй оплетки подложка из обычного велюра, а наполнителя нет вовсе. Поэтому она не держит форму. Эксперт считает, что это серьезный недостаток.

«Она тянется. Если вы ее будете постоянно надевать и снимать, ну насколько ее хватит, вот этих нагревательных элементов? То есть тут они все зафиксированы (указывает на первый образец. — Прим. ред.), в одном месте находятся, а тут у нас постоянно какие-то деформации», — продемонстрировал он.

Советы перед покупкой оплетки для руля:

При выборе оплетки с подогревом лучше ориентироваться не на цену, а на характеристики товаров;

Перед покупкой обязательно проверить, чтобы провода были хорошо изолированы, а нагревательные элементы располагались равномерно по всему изделию;

Дополнительным плюсом будет присутствие нескользящей подушки и поролонового наполнителя. С ним оплетка будет дольше удерживать тепло.

В чем разница между дорогой и дешевой оплеткой на руль

Испытали оплетки в деле. Переместились в салон автомобиля. Установили, что работает устройство от прикуривателя. И, если верить производителям, оплетки должны нагреться всего за пару минут.

Начали проверку с бюджетного образца. Попробовали включить оплетку и посмотрели, как быстро она нагреется. Для этого использовали самый обыкновенный пирометр. Всего за две минуты температура поднялась в среднем до 43 градусов. Хороший результат.

Но что насчет удобства? Решили проехать на машине небольшой отрезок пути. Всего пара поворотов, и стало ясно, что с подключенной к бортовой сети оплеткой ехать невозможно. Провод просто стал накручиваться на руль. Каждый раз его приходилось поправлять, потому что руль может легко заклинить.

А вот протестировать второй образец не получилось вовсе. Оплетка оказалась меньше заявленного размера. На руль 38-го диаметра она попросту не налезла. Заводской брак. То есть она оказалась меньше, чем руль.

Но в импровизированной лаборатории был руль поменьше. Переместились туда и продолжили испытание. Для чистоты эксперимента еще раз нагрели каждое устройство по десять минут. Температура сразу побежала вверх.

Бюджетный образец снова показал чуть выше 40 градусов, а на дорогом температура и вовсе дошла до 52. Спустя десять минут работы ничего страшного не произошло. Ничего не загорелось, не задымилось. Это уже хороший результат.

Но важно проверить, как накладки поведут себя на холоде. Для этого поместили их в морозилку на 30 минут. Даже после такого образец с наполнителем держал температуру в районе 20 градусов.

«Он сам по себе достаточно теплый материал, что уже в условиях эксплуатации зимой дает небольшую гарантию того, что руль будет не такой холодный», — рассказал Кисенков.

После заморозки оплетка за 1700 рублей нагревалась все так же быстро. Второй образец тоже работал. Температура на пирометре росла, но вот в руках тепло почти не ощущалось. Все потому, что в выбранной для эксперимента модели нагревательные элементы расположены неравномерно.

«Я реально трогаю, ожидаю то, что у меня будет ладонь греться», — заметил специалист.

Зато в месте соединения проводов целых 60 градусов. А это, по мнению эксперта, уже опасно.

«И почему я говорю о том, что это может привести к пожару? Потому что провод самой оплетки стал супермягким. Прямо очень мягким. То есть это может в процессе привести к ее плавлению, замыканию контакта», — добавил эксперт.

Еще один важный момент — защита проводов. Зимой на руль может попадать снег с верхней одежды и перчаток. У образца из замши с изоляцией все в порядке. Но на оплетке за три тысячи рублей соединение внутреннего провода и шнура для зарядки никак не защищено.

«То есть опять же вы сели в автомобиль с мокрыми руками. Водичка начала капать, попала. Замыкание и выход из строя», — прокомментировал эксперт.

Краш-тест бюджетных и дорогих оплеток на руль

Напоследок сравнили, какая оплетка прослужит дольше. Искусственно состарили образцы с помощью шлифмашинки.

Такой нагрузки замша не выдержала. Но в выбранном изделии оказалось так много слоев, что они точно смогут защитить нагревательные элементы от повреждений. А значит, бюджетная оплетка прослужит долго. У нее мягкая поролоновая прослойка снаружи и внутри и прорезиненный слой для изоляции, и еще под ним такой же слой.

Дорогая накладка протерлась намного быстрее. Почти сразу шлифмашинка дошла до нагревательных элементов. Увидели, что хотя бы провод нагревательного элемента облачен в еще одну оплетку.

Но не факт, что он весь защищенный. Где-то может быть даже оголенный провод, за который водитель может схватиться в месте потертости, и это может стать фатальным.

Вывод очевиден: образец за три тысячи рублей не стоит таких денег.