Самое мощное суперлуние осени: как Урожайная Луна повлияет на судьбы 17 октября

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В период Урожайной Луны самое время начать все заново — полнолуние запустит перезагрузку, и позволит встать на белую полосу

Вселенная продолжает держать людей в напряжении: 17 октября 2024 настанет Охотничье полнолуние, которое считается одним из самых мощных за весь год. Несмотря на то, что последний в этом году коридор затмений, завершившийся 2 октября, остался позади.

К тому же, октябрьская фаза луны почти всегда приходится на Суперлуние, что выделяет ее среди остальных двенадцати полнолуний. Это явление, безусловно, влияет на человеческие реакции и на различные события.

Луна Охотника олицетворяет период самоанализа, духовного урожая и подготовку к новому циклу в колесе года. Ее яркое пламя побуждает пересмотреть жизненный путь и оценить плоды приложенных за прошедший год усилий.

Как правильно понять знаки Вселенной и грамотно выйти на белую полосу жизни, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Почему полнолуние в октябре называют Охотничьей Луной

Луна Охотника или же Урожайная Луна столетиями служит напоминанием о циклах природы и их влиянии на человеческую жизнь. В культурах, где охота была жизненно необходима для выживания, это полнолуние символизировало не только изобилие еды, но и необходимость осознания своих действий.

Люди использовали этот период для создания планов, установления целей и оценки своих успехов, чтобы максимально эффективно подготовиться к зимним холодам.

Люди верили, что энергия Охотничьей Луны поощряет связь с интуицией и внутренним голосом. Время, проведенное наедине с природой в октябрьское полнолуние, могло стать источником глубокой мудрости и вдохновения, настроить сердце на принятие изменений, которые принесет зима.

Не менее важным аспектом Урожайной Луны является работа с темными сторонами собственного «Я». Это период, когда стоит честно взглянуть в лицо своим страхам и сомнениям, освободившись от всего лишнего.

В этом процессе саморефлексии открываются двери к исцелению и личностному развитию. Открывая душу для светлых и темных моментов, человек находит целостность и гармонию.

Почему полнолуние в октябре называют Луной Охотника

Название октябрьского Суперлуния происходит от индейского племени алгонкинов (коренной индейский народ, проживающий на территории Канады — Прим. ред.). Согласно их обычаям, в этот период собирали урожай и запасались пищей перед долгой зимой, так как свет от луны позволял охотиться и ночью.

В кельтских культуре Суперлуние отмечалось праздником Мабон — он символизировал момент равновесия между светом и тьмой. Древние народы собирались вместе, чтобы выразить благодарность Земле за ее дары и подготовиться к холодным зимним месяцам, когда природа впадала в спячку.

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В этот период проводились ритуалы, во время которых собирали остатки урожая и совершали обряды освящения овощей и фруктов, олицетворяющих плодородие и жизненный цикл. Изобилие пищи и ее запасов имели огромное значение, и каждый член поселения чувствовал свою значимость.

Пиршества стали центром празднования, где не только восхваляли богатство, но и укрепляли отношения с близкими и друзьями. Вокруг костра звучали песни и легенды предков, передавая мудрость традиций из поколения в поколение. Друиды, как хранители знаний, проводили основные ритуалы, призывая духов природы на защиту и дарование благополучия в новом году.

Когда можно увидеть Охотничью Луну

Самое мощное Суперлуние года случится 17 октября. Луна максимально близко подойдет к планете и окажется в знаке Овна. Спутник приблизится к Земле на минимальное расстояние, достигнув перигея (ближайшая к Земле точка околоземной орбиты небесного тела — Прим. ред.) своей орбиты в 03:47 по Москве, а в 14:18 наступит октябрьское Суперлуние. Полюбоваться на полную Луну можно будет в течение двух дней — 17 и 18 октября.

В этот момент Луна будет казаться на 7,9% больше и на 15,7% ярче обычного. Небесное чудо увидят жители северного полушария, но главное условие — чистое безоблачное небо.

Что можно делать во время Охотничьей Луны 17 октября 2024

Охотничья Луна представляет собой уникальную возможность начать все заново. Если человек давно искал толчок для реализации замыслов, будь то бизнес, хобби и прочее, сейчас — идеальный момент для первых шагов к своей мечте.

«Большая» луна поддерживает любые начинания, когда они идут от чистого сердца и наполнены искренностью. Этот период особенно подходит для переезда, начала учебы или даже для завязывания отношений.

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Однако, прежде чем вступать в новые связи, рекомендуется дать эмоциям остыть и расставить все по своим местам, избегая спешки. Кроме того, при проведении переездов и дальних поездок особенно важно заранее перепроверять билеты и другие необходимые документы, чтобы избежать лишних неприятностей.

Как только Охотничья Луна поднимается над горизонтом, она начинает оказывать колоссальное влияние на эмоции и поведение людей. Это время, когда решения принимаются на основе порыва, часто игнорируя здравый смысл.

В таких условиях особенно важно следить за своими словами и действиями, чтобы не создать лишние конфликты или недопонимания. Искушение, исходящее от этой Луны, способно толкнуть на ошибки, которые могут дорого обойтись в будущем.

Однако не стоит забывать о сильной интуиции, которую она также приносит. Под ее лучами все становятся более восприимчивым к окружающей реальности, и интуитивные догадки оказываются особенно четкими.

Это время подходит для начала новых проектов и осуществления давних планов. Энергия Суперлуния способствует быстрому прогрессу и смелым шагам, однако требует и ответственности.

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Празднуя влияние Охотничьей Луны, важно помнить о необходимости баланса. Важно уметь сдерживать импульсы и обдумывать последствия своих выборов.

Только так можно использовать магические силы этого времени на благо, не забывая о собственных целях и ценностях. Так, в согласии с этой справедливой Луной, каждый сможет обрести гармонию и мудрость при совершении действий.

Что нельзя делать во время Охотничьей Луны 17 октября 2024

Энергия Овна имеет склонность быть более разрушительной, чем созидательной, что может привести к действиям, о которых потом будет трудно не пожалеть. Овну нравятся начинания, но завершения и расставания — это не его стихия.

В течение трех дней до и после Суперлуния многие могут ощутить необъяснимую агрессию, которую захочется стремиться выплеснуть. Обстановка вокруг может стать раздражающей, дела могут не складываться, а общее настроение оставлять желать лучшего.

Важно не поддаваться негативным ощущениям. Несмотря на раздражение от окружающих, постараться провести это время с теми, кто вызывает меньше негатива: это поможет избежать ненужных переживаний и убережет от решений, о которых впоследствии можно сильно сожалеть.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 октября 2024

В период Суперлуния труднее всего будет огненным знакам зодиака — Львам, Стрельцам и Овнам. В отличие от других фаз полной Луны, которые обычно несут позитив, именно осеннее Суперлуние окажется наиболее разрушительным для этих знаков.

В это время людям будет сложно идти на компромиссы; они могут воспринимать окружающих как неразумных, а цели, которые Львы, Стрельцы и Овны планировали на будущее, могут потерять актуальность.

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Это состояние иллюзий: нужно помнить, что как только удастся пережить Суперлуние, все вернется на свои места. Главное — не принимать необдуманных решений и не разрушать то, что выстроено, под влиянием сильных эмоций.

Легкомысленное поведение может проявиться у Тельцов, Дев, Козерогов и Водолеев. Полная Луна, словно подсказывая им, побудит забыть об обязанностях и обещаниях перед окружающими.

Эти знаки почувствуют желание совершать поступки, которые раньше считали недопустимыми, однако импульсивность и авантюрный дух Овна будут толкать их на необычные действия. Главное — не забывать о своих принципах и действовать с осторожностью, даже если что-то на первый взгляд кажется безобидной шалостью.

Для Весов, Раков, Скорпионов, Близнецов и Рыб Суперлуние принесет наименьшие изменения. Единственное, что может стать препятствием в их делах — сильные эмоции, которые могут вызвать сомнения как в собственных силах, так и в отношении к людям вокруг.

Это не является чем-то серьезным, однако для тех, кто сталкивается с проблемами самооценки, некоторые фразы от окружающих могут показаться особенно резкими. Не стоит придавать значения собственным переживаниям — они вводят в заблуждение.

Овен — гороскоп на 17 октября 2024

День осеннего Суперлуния будет удачным для Овнов. Чтобы все задуманное сбылось, им необходимо подготовить список желаний, зачитать его до 22 часов и сжечь в огне. Тогда все точно сбудется.

Телец — гороскоп на 17 октября 2024

Все силы Суперлуния Тельцов тоже коснутся. А значит, многие дела сдвинуться с мертвой точки. Хорошее время для достижений и решения сложных вопросов.

Близнецы — гороскоп на 17 октября 2024

Представителям воздушного зодиакального круга стоит держаться в стороне от скандалов, а также управлять своей активностью.

Близнецам ни в коем случае нельзя ввязываться в авантюры. И тогда октябрьское полнолуние подарит им популярность в обществе.

Рак — гороскоп на 17 октября 2024

Огненная энергия Урожайной Луны будет обжигать. Необходимо заранее провести важные встречи, переговоры, а также решить неотложные дела.

День подойдет для спокойного отдыха. Ракам в день полнолуния нужно окружить себя стихией воды — тогда все пройдет максимально гладко.

Лев — гороскоп на 17 октября 2024

У Львов есть все шансы добиться успехов. Главное — отложить в сторону свои манеры и царский подход. Стоит поддаться искушению, так как оно будет во благо.

Самое верное решение — слиться с потоком Охотничьей Луны — тогда огненный знак зодиака сможет решить и получить все, что угодно.

Дева — гороскоп на 17 октября 2024

Девам стоит заранее приготовить себе уединенное место, а день посвятить медитации или творчеству. Не нужно пытаться понять людей, лучше заниматься в день Суперлуния собой.

Весы — гороскоп на 17 октября 2024

Воздушная энергия может разжечь пламя Овенской Луны еще сильнее. А дальше как в казино — либо Весы получат все и сразу, либо станут козлом отпущения.

Скорпион — гороскоп на 17 октября 2024

Мистические силы в день Охотничьей Луны будут Скорпионам только на руку. Они спокойно могут прибегнуть к магическим практикам или тайным знаниям. Это очень сильно раскроет их интуицию, а также разделит жизнь на «до и после».

Стрелец — гороскоп на 17 октября 2024

Активность Стрельцов значительно увеличится: их ждут внезапные повороты и продвижения в карьерных и личных вопросах.

Октябрьское полнолуние не позволит скучать представителям огненного знака зодиака. Самое главное — грамотно использовать этот день для быстрого решения и достижения любых целей.

Козерог — гороскоп на 17 октября 2024

Время бесконтрольно, логика отсутствует — девиз Урожайной Луны для Козерогов. Этому земному знаку зодиака не стоит принимать всерьез все происходящее вокруг себя.

Необходимо заранее спланировать 3-4 дня, включая само 17-е число, чтобы все шло так, как и было задумано. Тогда Козероги смогут сгладить влияние этого дня.

Водолей — гороскоп на 17 октября 2024

Риск попасть в опасность у Водолеев крайне велик. Любые новые и встречи проекты стоит отвергать, а вот те вопросы, которые стояли на месте годами, будут решены за один день.

Рыбы — гороскоп на 17 октября 2024

Тонкие энергии в этот день будут болезненны. Рыбам нужно постараться не влюбляться, не заниматься творчеством и самокопанием.

Провести день лучше непривычными способом, например, посетить новые места — тогда все будет хорошо.