Запах смерти: чем грозят поддельные духи вашему здоровью

В мире парфюмерии вопрос подлинности становится все более актуальным. Как отличить настоящие духи от подделок, и какие риски скрываются за фальшивыми ароматами?

Обычные духи, которые люди часто выбирают для повседневного использования, могут не только радовать любимым ароматом, но и содержать в себе угрозы для здоровья.

Какую опасность таят в себе обычные духи? Могут ли нанести вред здоровью аналоги известных брендов? Как отличить оригинальный аромат от реплики? И куда наносить парфюм, чтобы он звучал дольше, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны некачественные духи

Более двух тысяч коробок духов изъяли столичные полицейские. Продукция в упаковках известных мировых брендов, скорее всего, контрафактная. Точные результаты дала экспертиза.

«Сотрудники московской полиции задержали двух жительниц Подмосковья, подозреваемых в незаконном использовании средств индивидуализации товаров», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бизнес двух предпринимательниц из Подмосковья стремительно шел в гору. Правда, недолго. Сейчас в их отношении заведено уголовное дело по статье о незаконном использовании товарных знаков.

В похожем полулегальном магазине как-то раз купила парфюм Любовь Данилова. Принесла домой, надушилась.

«И поняла, что мне плохо становится. И причем так быстро все это нарастало. Как-то даже немножко не по себе было. Сразу дышать стало тяжело, стали слезиться глаза. Потом быстро онемел язык», — поделилась потерпевшая.

Новый аромат вызвал мощную аллергическую реакцию. Приступ удушья, сильнейший отек Квинке. Благо, скорая приехала быстро.

Теперь без антигистаминных препаратов Любовь из дома не выходит, а магазины парфюмерии обходит стороной. Непростые отношения с духами и у ее сына — Леонида.

«Я стал задыхаться и чувствовал, будто у меня кто-то тут сидит», — указал на грудную клетку мальчик.

Сезонная аллергия наложилась с реакцией на парфюм, спровоцировав у ребенка целый комплекс заболеваний.

«Поленоз и аллергический трахиобронхит с обструктивным синдромом. И под вопросом бронхиальная астма. Наблюдение у врача-аллерголога», — добавила Любовь Данилова.

На что обратить внимание при покупке духов

Из чего же делаются духи, что организм может вот так на них отреагировать?

Для создания композиции даже самой простой туалетной воды парфюмер может использовать более 300 видов сырья.

В любом аромате три основных составляющих:

Душистые вещества;

Растворители;

Красители.

Многие компоненты духов — сильные аллергены, которые способны накапливаться в организме человека.

Мигрень, астма, депрессия, дерматит, бесплодие и даже онкология — это далеко не весь «букет» заболеваний, которые могут спровоцировать такие компоненты парфюма, как линалоол, бензиловый и изопропиловый спирт, тоулен, различные альдегиды.

Можно ли хоть как-то обезопасить себя? Да, можно. В первую очередь покупать только оригинальную продукцию.

«Парфюмерная продукция должна в обязательном порядке иметь QR-код DataMatrix, подтверждающий наличие и отслеживание продукции в Государственной информационной системе маркировки товаров «Честный знак», — отметила Любовь Куракина, заместитель начальника отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Москве.

Как отличить оригинальные духи от подделки

Были проверены три образца духов французского, индийского и арабского производства на оригинальность. Чем же отличаются настоящие духи от подделки? Тем, как они горят.

«Нужно в чашечку напрыскать один-два миллилитра духов и поджечь с помощью горелки. А потом понюхаем дым, который будет при этом выделяться», — прокомментировал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По очереди прыснули каждым из образцов духов в емкость, подожгли и послушали, чем пахнет дым.

Подвели итоги первого эксперимента.

Французские духи пахнут при горении духами. Индийские духи в принципе не горят, но пахнут духами. А арабские духи горят, но духами не пахнут.

Какие еще есть способы проверки парфюма

«Можно еще провести качественную реакцию на фталаты, которая покажет, содержат ли духи фталаты, например, диэтилфталат, или не содержит. Диэтилфталат и другие фталаты способны впитываться через кожу, проникая в организм. Накапливаются там и негативным образом могут влиять на репродуктивную систему», — пояснил специалист.

Прыснули небольшое количество духов в пробирку.

«Теперь добавим туда немного фенола», — продемонстрировал Дорохов.

В результате реакции фенола и фталатов получился краситель фенолфталин. В щелочной среде он приобретает розовый оттенок. Следующий шаг — добавить в пробирку немного серной кислоты.

«О, какой у нас интересный цвет получился! Теперь мы это должны как следует прокипятить», — добавил ученый.

Затем дали остыть, добавили воду и щелочь.

Сложный химический опыт показал, что во французских духах фталатов нет. Провели опыт с индийскими духами.

Опыт показал, что во французских и арабских духах фталатов нет, а в индийских — есть.

«В дешевых духах используются более простые, более дешевые ароматизаторы. Может быть, менее качественные. Меньше натуральных ароматизаторов, больше синтетических», — пояснил Дорохов.

Как выбрать стойкие духи: правила и секреты

Эксперты раскрыли секрет духов. Не все знают, что гендерное разделение на ароматы — просто маркетинговый ход.

«Деление на мужские и женские запахи началось только в 20-х годах прошлого столетия. Поэтому до этого ароматы были унисекс абсолютно», — поделилась парфюмер Ольга Госина.

Кстати, национальность, возраст, образ жизни и даже еда — все сказывается на том, как аромат раскрывается на теле. Но что делать, если на бумажном блоттере аромат нравится, а на теле — нет. У парфюмеров есть несколько секретов.

«Первое — наносим на запястье. Можно прижать, не тереть. Когда вы трете, вы повышаете температуру кожи, и аромат начинает раскрываться в неправильной последовательности. Наносим на затылок, на волосы», — продемонстрировала специалист.

Даже на подол юбки можно. При этом надо помнить, что к любому запаху человек со временем привыкает, и мы перестаем его ощущать.

«Начнете его наносить сильнее и сильнее, окружающие задохнутся, а вы перестанете его слышать снова. Поэтому наносить больше, наоборот, не стоит», — добавила парфюмер.

Низкая цена все-таки должна насторожить. За три копейки купить красивый и стойкий аромат вряд ли получится. Да и вероятность присутствия в духах фталатов выше. А они, скопившись в организме, могут привести даже к бесплодию и раку.

Поэтому лучше выбирать бренд от знакомого и проверенного производителя. Но при этом не забывать: гипоаллергенных духов в принципе не существует.

Как создаются духи

Рабочее место специалиста называется парфюмерным оргАном, хотя больше напоминает химическую лабораторию.

Подделать духи не так-то просто.

«Это отдельное направление, это дорого, это обязательно оборудование, это обязательно человек, который учится этому», — объяснила парфюмер.

В среднем на создание одного аромата парфюмер может потратить от двух-трех месяцев до года. Увы, но ни один запах не способен держаться дольше 12 часов. Кстати, именно фталаты отвечают за стойкость. Однако в качественных духах эти вещества содержатся в минимальном количестве.

