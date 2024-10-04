Школьное увлечение: что делать, если ребенок влюбился в учителя
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Перед взволнованными родителями в такой ситуации встает непростой выбор — игнорировать подростковые чувства или же вмешаться?
Школьная влюбленность — это нормальное и, наверное, даже неизбежное явление. Однако история принимает совсем другой оборот, если подросток проявляет симпатию к своему учителю.
Как обезопасить ребенка и как правильно реагировать на ситуацию, эксклюзивно Пятому каналу рассказала дипломированный практический психолог и арт-терапевт Дарья Гляненко.
Какие дети чаще всего влюбляются в учителей
Школьники в силу возраста склонны влюбляться в недоступные идеалы. Чаще всего они фанатеют по известным певцам или актерам. Однако объектом обожания может стать также и молодой учитель или тренер.
К такой влюбленности предрасположены подростки, которые не чувствуют родительской любви. Например, взрослые постоянно заняты своими делами и приходят домой уставшими, а на ребенка никто не обращает внимания. Или чрезмерно строгий отец много критикует и почти никогда не хвалит. В таком случае любую каплю заботы или доброты школьник расценит как знак внимания.
«В целом влюбленность это нормальное явление в процессе взросления и формирования личности. Ее переживают многие ученики. Чаще всего такая ситуация возникает в возрасте 11 — 16 лет, когда начинает формироваться платоническая влюбленность», — прокомментировала психолог.
Влюбленность мальчика и девочки проявляется по-разному.
Мальчики предпочитают открытые действия, игры или шутки, но могут испытывать трудности в выражении чувств из-за социальных стереотипов мужественности. Девочки более сдержаны и при этом более открыты. Они проявляют заботу и осыпают преподавателя комплиментами.
Влюбленность в учителя выражает разные психологические потребности. Мальчики ищут в глазах взрослой женщины подтверждение своей мужественности. Девочки стремятся к эмоциональной связи и поддержке.
В целом такая влюбленность скоротечна и не всегда имеет романтический подтекст. Подростки, как правило, не решаются нарушить субординацию и открыто признаться в своих чувствах.
Как родителям реагировать на школьную влюбленность
Нахлынувшие чувства — это серьезное испытание для подростка. И этот период важно правильно прожить.
«Если учитель или тренер держит границы и не отвечает взаимностью, то повода для переживания нет. Важно, чтобы эта любовь сошла на нет со временем и не стала причиной психологической травмы», — отметила эксперт.
Родителю остается терпеливо ждать, когда увлечение пройдет, и просто наблюдать чтобы со стороны объекта не было ответных чувств или действий. Учителю важно оставаться в своей роли, держать дистанцию, не переходить черту и при этом не задеть чувства ребенка.
«Ни в коем случае нельзя вести себя неуважительно или бестактно, чтобы ребенок не чувствовал себя униженным или отверженным. Идеальный вариант — бережно перевести влюбленность со своей персоны на свой предмет или вид спорта», — указала психолог.
Стоит ли родителям поговорить с учителем о чувствах ребенка — вопрос неоднозначный.
«Это очень деликатная ситуация. Если ребенок узнает, что мама или папа его обсуждали, то почувствует себя очень уязвимым. Это жесткое нарушение его границ, пусть и под маской родительской заботы», — предупредила Гляненко.
Желательно все же провести беседу с самим ребенком, начав издалека. Например, поделиться похожей историей из своей молодости. Если ребенок захочет, он расскажет сам о своей влюбленности. В противном случае не стоит настаивать.
«Будьте близким человеком своему ребенком. Скажите, что вы всегда рядом и готовы выслушать и помочь. Находитесь в пределах физической и эмоциональной досягаемости», — посоветовала она.
Что категорически нельзя делать родителям
Каким бы нелепым и смешным ни казалось поведение школьника, важно встать на его сторону и вспомнить себя в его возрасте. Ни в коем случае нельзя:
- Ругать;
- Запрещать;
- Переводить в другую школу;
- Подшучивать;
- Насмехаться;
- Обесценивать чувства.
Следует проявить мудрость. Этот эпизод не стоит того, чтобы подорвать доверие дочери или сына. Иначе в будущем он будет тщательно скрывать свои отношения. Кроме того, заострять внимание на понравившемся педагоге и пытаться противодействовать общению с ним, все может неприятно затянуться ввиду подросткового духа борьбы.
«Если наказывать за испытываемые чувства, это чревато травматизацией. Только если вы заметите что-то подозрительное, стоит бить тревогу», — предостерегла психолог.
Взрослым важно следить за безопасностью ребенка. При явной ответной симпатии нужно уведомить руководство школы и обратиться в полицию. Романтические отношения с несовершеннолетними недопустимы как в классе, так и за его пределами и уголовно наказуемы.