Сердце в зоне риска: как не пропустить смертельную болезнь осенью
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Именно в осенний сезон повышается риск инфарктов. Как вовремя помочь своему сердцу?
Всемирный день сердца отмечается 29 сентября и несет цель привлечь внимание общества к проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Они представляют собой одну из основных причин смертности в мире, и их профилактика и раннее обнаружение являются ключевыми факторами в сохранении здоровья населения.
К важной дате пациентам предлагают различные инициативы, включая бесплатные консультации врачей, спортивные турниры и образовательные программы.
В России этот день является началом Российской национальной недели здорового сердца. В рамках этой инициативы проводятся различные мероприятия, такие как конференции, семинары и круглые столы, в которых участвуют специалисты в области медицины. Девиз Всемирного дня сердца — «Сердце для жизни». Под таким же лозунгом работает и Всемирная федерация сердца.
Какие привычки могут погубить сердце и как продлить жизнь такому важному органу, эксклюзивно Пятому каналу рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.
Как проверить состояние сердца
Самым основным и достаточно хорошо изученным методом являются эхокардиография и электрокардиография. Благодаря этим процедурам врачи могут заметить любые отклонения в электрической активности сердца (показатель, который отражает работу сердечной мышцы и ее способность сокращаться. — Прим. ред.) и выяснить, есть ли в работе органа изменения, а также вовремя заподозрить то или иное заболевание.
«Диагноз ставится не только на основании ЭКГ, но и с помощью ультразвука — ЭхоКГ. Оно делится на два исследования — трансторакальное, то есть через грудную клетку и чреспищеводное», — объяснил специалист.
Также врачи активно используют коронарографию (обследование сосудов, которые доставляют насыщенную кислородом кровь к сердцу — Прим. ред.), рентген, МРТ, благодаря которому врачи могут видеть коронарные артерии и наличие в них атеросклеротических бляшек (образование, состоящее из смеси жиров, в первую очередь холестерина, и кальция. — Прим. ред.).
«Мы можем провести достаточно большое количество исследований, например, сцинтиграфию сердца, чтобы посмотреть, насколько работает хорошо миокарда. Посмотреть различные возможности работы сердца и его эффективность», — рассказал врач.
Для каждого исследования существуют свои показания, поэтому врач выбирает наиболее доступные. Поэтому чтобы понять, есть ли заболевания сердца — нужно в первую очередь сделать ЭКГ.
«Человек, который к нам обращается, делает эту процедуру и с ним можно дальше работать, потому что мы будем знать, есть ли изменения в сердце или их вовсе нет», — прокомментировал эксперт.
Однако если у пациента есть жалобы на сердце — кардиологи посылают его на эхокардиографию. Но самый простой способ выяснить состояние такого важного органа — раз в году делать электрокардиограмму. В целом, ее можно делать дважды и даже трижды — все зависит от того, насколько человек хорошо или плохо себя чувствует.
Как продлить здоровье сердца
Погубить жизненно важный орган весьма просто. Многие даже не задумываются о том, что могут вредить самим же себе.
Что вредит сердцу:
- алкоголь;
- курение;
- чрезмерное употребление энергетиков, кофе и чая;
- большое употребление сахара и соли;
- гипертония;
- атеросклероз;
- малоподвижный образ жизни.
Также в зоне риска обладатели высокой массы тела и сахарного диабета. На особом контроле и те, у кого в роду были какие-то сердечно-сосудистые заболевания.
Именно поэтому кардиологи рекомендуют заниматься спортом и физическими нагрузками, соблюдать правильное питание, стараться избегать длительных стрессов и спать семь-восемь часов.
Какие продукты сердце любит:
- курага (содержит большое количество калия — Прим. ред.),
- морепродукты и орехи, насыщенные витаминами группами Е, Омега-3 и Омег-6, витамин D3.
Как распознать проблемы с сердцем — основные симптомы
Сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день являются главной причиной смерти во всем мире. Каждый год они уносят жизни более 20,5 миллиона людей, и если не принять необходимых мер, к 2030 году это число может достигнуть 23 миллионов.
В России болезни сердца и сосудов страдают более чем 25 миллионов человек. Риск развития инсульта, инфаркта миокарда и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет составляет 40,6% у здоровых мужчин, в то время как у здоровых женщин этот риск составляет всего лишь 7,1%, что почти в 6 раз меньше. Среди общего населения здоровых и больных людей частота высокого сердечно-сосудистого риска составляет 53,3% у мужчин и 37,7% у женщин.
Россия возглавляет мировой рейтинг по числу смертей от болезней сердца и сосудов, с годовым показателем около одного миллиона случаев. Почти половина всех смертельных исходов связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Несмотря на общее снижение этих показателей в последние годы из-за различных стрессовых факторов, прошлый год отметился ростом смертности на 12% от заболеваний сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения.
Жалобы, с которыми чаще всего обращаются к врачам — выраженная боль за грудиной в середине грудной клетки, боль, которая переходит все границы, а также тяжелое ощущение неизбежного конца. После 40 лет, если человек чувствует любые изменения в грудной клетке —необходимо обязательно обращаться к врачу и делать ЭКГ.