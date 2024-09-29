Сердце в зоне риска: как не пропустить смертельную болезнь осенью

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Именно в осенний сезон повышается риск инфарктов. Как вовремя помочь своему сердцу?

Всемирный день сердца отмечается 29 сентября и несет цель привлечь внимание общества к проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Они представляют собой одну из основных причин смертности в мире, и их профилактика и раннее обнаружение являются ключевыми факторами в сохранении здоровья населения.

К важной дате пациентам предлагают различные инициативы, включая бесплатные консультации врачей, спортивные турниры и образовательные программы.

В России этот день является началом Российской национальной недели здорового сердца. В рамках этой инициативы проводятся различные мероприятия, такие как конференции, семинары и круглые столы, в которых участвуют специалисты в области медицины. Девиз Всемирного дня сердца — «Сердце для жизни». Под таким же лозунгом работает и Всемирная федерация сердца.

Какие привычки могут погубить сердце и как продлить жизнь такому важному органу, эксклюзивно Пятому каналу рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

Как проверить состояние сердца

Самым основным и достаточно хорошо изученным методом являются эхокардиография и электрокардиография. Благодаря этим процедурам врачи могут заметить любые отклонения в электрической активности сердца (показатель, который отражает работу сердечной мышцы и ее способность сокращаться. — Прим. ред.) и выяснить, есть ли в работе органа изменения, а также вовремя заподозрить то или иное заболевание.

«Диагноз ставится не только на основании ЭКГ, но и с помощью ультразвука — ЭхоКГ. Оно делится на два исследования — трансторакальное, то есть через грудную клетку и чреспищеводное», — объяснил специалист.

Также врачи активно используют коронарографию (обследование сосудов, которые доставляют насыщенную кислородом кровь к сердцу — Прим. ред.), рентген, МРТ, благодаря которому врачи могут видеть коронарные артерии и наличие в них атеросклеротических бляшек (образование, состоящее из смеси жиров, в первую очередь холестерина, и кальция. — Прим. ред.).

«Мы можем провести достаточно большое количество исследований, например, сцинтиграфию сердца, чтобы посмотреть, насколько работает хорошо миокарда. Посмотреть различные возможности работы сердца и его эффективность», — рассказал врач.

Для каждого исследования существуют свои показания, поэтому врач выбирает наиболее доступные. Поэтому чтобы понять, есть ли заболевания сердца — нужно в первую очередь сделать ЭКГ.

«Человек, который к нам обращается, делает эту процедуру и с ним можно дальше работать, потому что мы будем знать, есть ли изменения в сердце или их вовсе нет», — прокомментировал эксперт.

Однако если у пациента есть жалобы на сердце — кардиологи посылают его на эхокардиографию. Но самый простой способ выяснить состояние такого важного органа — раз в году делать электрокардиограмму. В целом, ее можно делать дважды и даже трижды — все зависит от того, насколько человек хорошо или плохо себя чувствует.

Как продлить здоровье сердца

Погубить жизненно важный орган весьма просто. Многие даже не задумываются о том, что могут вредить самим же себе.

Что вредит сердцу:

алкоголь;

курение;

чрезмерное употребление энергетиков, кофе и чая;

большое употребление сахара и соли;

гипертония;

атеросклероз;

малоподвижный образ жизни.

Также в зоне риска обладатели высокой массы тела и сахарного диабета. На особом контроле и те, у кого в роду были какие-то сердечно-сосудистые заболевания.

Именно поэтому кардиологи рекомендуют заниматься спортом и физическими нагрузками, соблюдать правильное питание, стараться избегать длительных стрессов и спать семь-восемь часов.

Какие продукты сердце любит:

курага (содержит большое количество калия — Прим. ред.),

морепродукты и орехи, насыщенные витаминами группами Е, Омега-3 и Омег-6, витамин D3.

Как распознать проблемы с сердцем — основные симптомы

Сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день являются главной причиной смерти во всем мире. Каждый год они уносят жизни более 20,5 миллиона людей, и если не принять необходимых мер, к 2030 году это число может достигнуть 23 миллионов.

В России болезни сердца и сосудов страдают более чем 25 миллионов человек. Риск развития инсульта, инфаркта миокарда и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет составляет 40,6% у здоровых мужчин, в то время как у здоровых женщин этот риск составляет всего лишь 7,1%, что почти в 6 раз меньше. Среди общего населения здоровых и больных людей частота высокого сердечно-сосудистого риска составляет 53,3% у мужчин и 37,7% у женщин.

Россия возглавляет мировой рейтинг по числу смертей от болезней сердца и сосудов, с годовым показателем около одного миллиона случаев. Почти половина всех смертельных исходов связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Несмотря на общее снижение этих показателей в последние годы из-за различных стрессовых факторов, прошлый год отметился ростом смертности на 12% от заболеваний сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения.

Жалобы, с которыми чаще всего обращаются к врачам — выраженная боль за грудиной в середине грудной клетки, боль, которая переходит все границы, а также тяжелое ощущение неизбежного конца. После 40 лет, если человек чувствует любые изменения в грудной клетке —необходимо обязательно обращаться к врачу и делать ЭКГ.