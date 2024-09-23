Риелтор Павлова: в сделке с Долиной пострадавшая сторона — только покупатель

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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С учетом всех обнародованных подробностей, скандальная ситуация может завершиться только одним из трех вариантов.

Певица Лариса Долина не теряет надежды вернуть себе потерянное жилье.

Народная артистка России стала жертвой мошенников в августе 2024-го. Находясь в заблуждении, она якобы для защиты собственности продала элитную квартиру 34-летней матери-одиночке Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Эти деньги и еще около 70 миллионов певица перевела «для сохранности» телефонным аферистам. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег.

Теперь Хамовнический районный суд Москвы рассматривает иски потерпевших сторон. На первое заседание Долина, ни Лурье на заседаниях не присутствовали. Они прислали своих представителей. Суд должен решить, кто из пострадавших в итоге должен освободить жилье.

Есть ли у звезды шанс вернуть квартиру или деньги, эксклюзивно Пятому каналу ответила риелтор Наталья Павлова.

Кто прав с точки зрения закона — покупатель и продавец квартиры

С точки зрения буквы закона, правда покупателя.

«Когда подписывается договор купли-продажи, стороны уже берут на себя ответственность. и покупатель свои условия по этому договору выполнил. То есть он рассчитался за эту квартиру, а продавец по данным из открытых источников, получил денежные денежные средства», — отметила специалист.

Соответственно, условия договора были выполнены, и квартира продана.

«На мой взгляд, в этой ситуации пострадавшая сторона — это покупатель, но при условии что это добросовестный покупатель», — добавила она.

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При этом, по мнению риелтора, Лариса Долина немного лукавит, обвиняя покупательницу в легкомысленности и доверчивости.

При продаже большой квартиры премиального сегмента недвижимости (пятикомнатная квартира свыше 200 квадратных метров — Прим. ред.) сам продавец устанавливает цену в зависимости от своих потребностей и сроков реализовать объект. В таком случае стоимость носит субъективный характер и может отличаться от кадастровой.

«Я не думаю, что покупателей можно обвинять в том, что они не проявили бдительность. Квартиру продавал известный человек — это уже вызывает доверие. Продавала она лично, насколько известно из открытых источников, подписывала договор тоже сама, и расчеты все проводились с ней. Поэтому я на стороне покупателей», — высказалась эксперт.

По заявлению адвоката Владимира Мнацаканова, квартира была приобретена после предварительного просмотра и Долина виделась с Лурье перед подписанием договора купли-продажи.

Можно ли признать сделку недействительной

Данную сделку можно признать недействительной по двумя пунктам Гражданского кодекса РФ.

— статья 179, если доказан факт подписания договора под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.

— статья 812, если предмет договора займа не поступил в распоряжение или поступил не полностью (оспаривание займа по безденежности). Иными словами, если оговоренная сумма не попала на счет продавца.

А вот вернуть переданные мошенникам средства будет гораздо сложнее.

«По оценке правоохранительных органов, такие деньги вернуть невозможно, так как в истории прослеживается украинский след и нет возможности ни вести расследование, ни тем более поймать преступников», — прокомментировала Павлова.

На чью сторону встанет суд в деле о продаже квартиры Долиной

Давать прогноз в этом деле можно, опираясь исключительно на информацию из открытых источников, а также на комментарии пострадавших лиц — Ларисы Долиной и Полины Лурье.

риелтор озвучила несколько наиболее возможных сценариев:

Суд встанет на сторону продавца. Долина вернет себе жилье.

«Тогда потерпевшей останется сторона покупателя. Он потеряет и деньги, и квартиру», — прокомментировала она.

Суд встанет на сторону покупателя и признает сделку действительной.

В таком случае недвижимость перейдет в собственность Лурье.

Оба истца заключат мировое соглашение, договорившись между собой.

При этом сценарии Лариса Долина должна из собственных средств вернуть покупательнице всю сумму, а та в ответ — отказаться от прав на квартиру.

«Это, наверное, самый невозможный вариант, потому что у каждого своя правда. Артистка считает себя потерпевшей стороной, а покупательница, естественно, считает себя», — сказала риелтор.

Какие фразы чаще всего используют мошенники

Как бы много ни говорили и ни предупреждали граждан об опасности отвечать на звонки с незнакомых номеров, меньше случаев обмана, к сожалению, не становится.

Среди наиболее частых слов или фраз, используемых мошенниками, эксперт выделила: правоохранительные органы, ФСБ, Центробанк, секретный счет, расследование, помощь в поимке преступников.

«Да, к слову, о секретных счетов никаких нет. Их просто не существует. Если вы слышите, что вашу квартиру хотят переоформить на другие лица, лучше вообще не вступать ни в какой диалог и положить трубку. Мошенники уже используют искусственный интеллект. С вами могут поговорить, записать ваш голос, взломать мессенджер и уже вашим голосом обзванивать ваших знакомых, родственников», — предупредила Павлова.

Как защитить квартиру от мошенников

Чтобы не переживать за свое жилье, особенно когда мошенники атакуют пожилых и доверчивых членов семьи, риелтор советует воспользоваться одним из следующих способов:

Запретить продажу недвижимости без личного участия. Для этого нужно обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление.

«Никто, кроме вас, ни по доверенности, ни по электронной подписи не сможет провести эту сделку. И отменить этот запрет вы тоже должны только лично через поход в МФЦ. Он не снимается ни по доверенности, ни каким-либо другим способом, а только при личном участии», — уточнила специалист.

Заключить договор займа между родственниками. Он будет действовать даже при минимальной сумме в 10 тысяч рублей.

«Такой договор не надо заверять у нотариуса, но обязательно надо зарегистрировать в Росреестре. Таким образом, у вас появится обременение, и недвижимость уже не получится так легко реализовать», — сказала она.

Оформить микродолю на родственника или друга. Любая часть квартиры, даже меньше одного процента, отданная в собственность доверенному человеку, заблокирует возможность быстрых сделок.

Страховать сделку купли-продажи квартиры. Это защитит от утраты права собственности на недвижимость.