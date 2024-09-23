Жизнь по Фрейду: какие открытия ученого помогли изменить мир

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Как Зигмунд Фрейд разработал метод исцеления души под названием психоанализ?

Всемирно известный психоаналитик Зигмунд Фрейд ушел из жизни в прошлом столетии. Но даже спустя 85 лет ученый является самой влиятельной и известной фигурой в истории психологии.

Именно он стал пионером направления, которое ориентируется в первую очередь на самого пациента, а его теории и концепции произвели революцию в понимании человеческого разума и поведения. Целое поколение выдающихся умов пришло в психологию благодаря трудам ученого. Так какие же ключевые открытия сделал Фрейд, и как они изменили мир?

Как Зигмунд Фрейд стал отцом психоанализа

Зигмунд Фрейд (полное имя Зигисмунд Шломо Фройд) родился 6 мая 1856 года в семье торговца тканями в небольшом городе Фрайберг в нынешнем Моравскосилезском крае Чехии, который сейчас носит название Пршибор.

Семья будущего ученого была на грани разорения, и им пришлось перебраться в немецкий Лейпциг, а затем в Вену.

И несмотря на то, что семья жила в нищете, будущему ученому была выделена отдельная комната с керосиновой лампой, хотя остальные домочадцы сидели при свечах.

Благодаря домашней подготовке и таланту обучения Зигмунд сдал вступительные экзамены и был зачислен в гимназию на год раньше.

Молодой человек интересовался литературой и философией, читал Шекспира, Канта, Гегеля, свободно говорил на немецком языке, изучая также греческий и латынь. В гимназии он добился отличных результатов, окончив обучение с отличием.

После этого Зигмунд долгое время не мог определиться, с какой именно профессией стоит связать жизнь. Но выбор пал в сторону медицины.

В стенах Венского университета он начал изучать анатомию и химию, но наибольший восторг испытывал от лекций по физиологии и психологии, которые впоследствии оказали на него значительное влияние. Именно тогда начали появляться первые идеи для создания направления в глубинной психологии под названием фрейдизм.

Во время обучения Фрейд оказался под влиянием психологических концепций Эрнста Вильгельма фон Брюкке, который в будущем и натолкнул Фрейда на создание теории психодинамики, ставшую основой большинства его идей.

В то время Фрейд проводил все свое время за микроскопом, исследуя строение нервных клеток спинного мозга животных. В течение жизни ученый вспоминал, что время, проведенное в лаборатории, было самым счастливым в его жизни.

Научная деятельность полностью поглотила молодого человека. Спустя год Фрейд успешно сдал выпускные экзамены и получил ученую степень доктора. Чтобы поправить свое трудное финансовое положение, он решил покинуть лабораторию и начал практиковаться в медицине. Так ученый встал на путь главных открытий.

Главные открытия Зигмунда Фрейда

Зигмунд Фрейд внес весомый вклад в развитие психологии благодаря своим открытиям.

Так, именно он ввел термин ДЦП (детский церебральный паралич — Прим. ред.).

Одним из первых исследовал церебральную гемиплегию (полная потеря возможности произвольных движений в ноге и руке с одной стороны тела — Прим. ред.) и нарушения речи у детей.

Также Фрейд разработал концепцию переноса (бессознательное перемещение ранее пережитых чувств и отношений, проявлявшихся к одному лицу, совсем на другое лицо — Прим. ред.). Этот феномен впервые был замечен ученым и впоследствии оказал особое влияние на понимание пациента в процессе психоанализа.

Кроме того, Зигмунд Фрейд стал основоположником:

Эдипова комплекса. Так ученый первым в мире стал работать с бессознательным;

Инфантильной (детской) сексуальности, благодаря которой удалось сформировать пять стадий психосексуального развития человека;

Анализа сновидений, ассоциаций и их интерпретации;

Модели структуры личности, включающей ид (базовые инстинкты), эго (личность) и супер-эго (моральные стандарты);

Восьми основных защитных стратегий для снижения тревожности;

Концепции культуры как системы ограничений и запретов;

Утверждения, что травмы, пережитые человеком в прошлом, остаются с ним навсегда. Открыв, таким образом, путь к изучению невроза навязчивых состояний, меланхолии и депрессии.

Влияние фрейдизма на современную психологию

Зигмунд Фрейд умер в зените своей славы в 1939-м. Но он мог бы гордиться тем, что перевернул мир психоанализа своими открытиями, которые продолжают воздействовать и на современную психологию.

Именно этот ученый заложил фундамент для понимания внутренних процессов, оказывающих влияние на человеческое поведение. Его идеи продолжают эволюционировать и интерпретироваться в разных психотерапевтических направлениях, включая юнгианский анализ, эго-психологию, объектные отношения и другие.

Многие термины, предложенные ученым, например, «эдипов комплекс», «бессознательное» и «психоанализ», стали частью обиходного языка и прочно вписались не только в психологическую практику, но и в культурную лексику. А фраза «оговорка по Фрейду» и вовсе ушла в обиход. Но еще в начале XX века ученый описал подобные ошибки и оговорки в одном из своих трудов, связав их с бессознательными желаниями людей.

В современном мире исследования ученого находят также доказательства и в нейронауке, которая подтвердила существование бессознательных процессов, которые Фрейд считал основой человеческого поведения.

Что касается терапевтической практики, то методы психоанализа Фрейда, а именно свободные ассоциации и толкование снов, по-прежнему применяются многими психотерапевтами.

Иными словами, Зигмунд Фрейд — фигура, чей вклад в историю психологии невозможно переоценить. До появления его теорий ученые считали недопустимым углубляться в сексуальные аспекты и психологические отношения между мужчинами и женщинами.

Также благодаря психоанализу появилось понимание многих сложных заболеваний, корни которых находятся в бессознательном и проявляются в физических болезнях, таких как бронхиальная астма, онкология и дерматиты. Без понимания бессознательного люди по-прежнему могли бы верить, что их существование определяется судьбой и кармой, а сны рассматривались бы как предсказания.

Именно Зигмунд Фрейд стал первопроходцем той психиатрии, которая ориентируется в первую очередь на самого пациента — человека. Также ученый смог обратить внимание исследователей к изучению внутренних психических конфликтов людей, осознание которых ведет к улучшению качества их жизни.

До сих пор каждый год издается масса книг о психоанализе и о Зигмунде Фрейде, а количество публикуемых биографий ученого превышает количество работ о любом другом специалисте в сфере психологии.

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