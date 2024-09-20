Роковая красотка и настоящая неаполитанка: ТОП-5 лучших ролей Софи Лорен

Фото: The Granger Collection / ТАСС

Живая легенда кинематографа и самая сексуальная женщина планеты празднует 90-летие.

Софи Лорен была и остается легендой итальянского кинематографа. Современные зрители едва ли смотрели фильмы, принесшие ей мировую популярность в прошлом столетии, но ее имя известно всем, особенно как синоним настоящей красавицы.

София Шиколоне (настоящее имя Софи Лорен — Прим.ред.) родилась в Риме 20 сентября 1934-го. В 40-х она победила в местном конкурсе красоты, в небольшом рыбацком городке недалеко от Неаполя. Родители решили сделать ставку на внешность, и всячески способствовали продвижению наследницы. В 1950-м длинноногая София завоевала приз «Мисс Элегантность» в рамках конкурса «Мисс Италия», затем познакомилась со своим будущим мужем Карло Понти и благодаря ему окунулась в мир кино. Успех был ошеломительным.

Настоящая слава пришла к Софи Лорен после выхода киноленты «Золото Неаполя», где она сыграла роль экспрессивной итальянки, близкой ей по духу. Съемки в фильме «Чочара» принесли актрисе победу «Оскаре». Она стала первой иностранкой, завоевавшей американскую статуэтку за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке.

Ее талант также был отмечен премиями Каннского, Венецианского Московского и Берлинского кинофестивалей. В копилке Софи Лорен также четыре премии «Золотой глобус», второй «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Брак по-итальянски», а также почетный «Оскар» с формулировкой «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу».

«Золото Неаполя» — 1954

Кадр из к/ф «Золото Неаполя», режиссер Витторио Де Сика, 1954 г.



Черно-белая комедия вышла в свет из-под руки Витторио Де Сика в 1954-м. В будущем Софи Лорен появится и в других проектах режиссера и станет его музой. В «Золоте Неаполя» актриса сыграла энергичную неаполитанку, поразившую публику своим магнетизмом.

Фильм состоит из шести новелл, которые рассказывают о жизни разных слоев населения Софи Неаполя. Лорен появляется в части «Пицца в кредит». Муж героини владеет лавочкой и печет настоящую неаполитанскую пиццу. Но женщина неверна своему супругу и постоянно изменяет ему.

Местные мужчины заглядываются на ее аппетитные формы, которые буквально вываливаются из декольте. Она не стесняется заигрывать с посетителями прямо во время работы, а муж, возмущенный вниманием клиентов, постоянно просит жену «прикрыться». В один из таких моментов синьора Росарио не замечает, как замешивает обручальное кольцо в тесто для пиццы.

«Мальчик на дельфине» — 1957

Кадр из к/ф «Мальчик на дельфине», режиссер Жан Негулеско, 1957 год.



Действия приключенческой мелодрамы разворачиваются на греческом острове Гидра. Софи Лорен исполнила роль Федры, которая зарабатывает на жизнь тем, что на продажу добывает с морского дна губки — ныне популярный греческий и кипрский сувенир. Во время очередного погружения она находит в море золотую статую мальчика верхом на дельфине. Героиня понимает, что продав находку, может сколотить на ней состояние, и отправляется в Афины, чтобы найти выгодного покупателя.

В фильме не обошлось без сексуального магнетизма актрисы. Даже в роли простолюдинки Софи Лорен остается секс-бомбой. И конечно, один из будущих покупателей влюбляется в островитянку. Фильм заканчивается хэппи-эндом под музыку, номинированную на «Оскар» в 1958-м.

«Боккаччо — 70» — 1962

Кадр из к/ф «Боккаччо — 70», реж. Витторио Де Сика, Федерико Феллини, Марио Моничелли, Лукино Висконти, 1962 год.



Такое странное название фильм получил в честь итальянского писателя эпохи Возрождения Джованни Боккаччо, который написал около 100 новелл на тему любовных взаимоотношений. В стиле этих произведений был снят «Боккаччо — 70». Кроме Софи Лорен, в съемках фильма приняли участие Роми Шнайдер и Анита Экберг. Кинолента состоит из четырех историй о четырех женщинах, среди которых Лорен — бедная красотка из Неаполя.

Жители нищего квартала города собираются в одном месте с целью проведения лотереи. Участвуют все, но побеждает местный священник. В ходе азарта и лотерейной лихорадки, Зои встречает свою любовь.

«Вчера, сегодня, завтра» — 1963

Кадры из к/ф «Вчера, завтра, сегодня», режиссер Витторио Де Сика, 1963 год.



Очередной творческий тандем Софи Лорен и Витторио Де Сика случился в фильме «Вчера, сегодня, завтра». В 1965-м картина удостоилась «Оскара» и стала «Лучшим фильмом на иностранном языке». В этой же киноленте Лорен начинает играть с Марчелло Мастроянни, с которым в дальнейшем образует звездный дуэт.

Актриса сыграла трех персонажей в одном фильме. Роли кардинально отличаются друг от друга, а Лорен блистательно перевоплощается из многодетной матери в роковых красоток.

В первом эпизоде она играет Аделину — женщину, которая торгует контрафактными сигаретами на улицах Неаполя. Полиция пытается арестовать ее, но не может, потому что та постоянно находится в положении и рожает детей. После седьмого ребенка муж Аделины на грани истощения, и ей приходится принять решение: родить восьмого от другого мужчины или наконец-то отправиться в тюрьму. Эпизод основан на реальных событиях.

Во второй истории рассказывается о состоятельной синьоре Анне, которая крутит роман с мужчиной среднего достатка. А персонаж из третьего эпизода, пожалуй, стал визитной карточкой Софи Лорен. Роль дорогой проститутки Мары в очередной раз подтвердила, что актриса — секс-символ Италии.

«Брак по-итальянски» — 1964

Кадры из фильма «Брак по-итальянски», режиссер Витторио Де Сика, 1964 г.

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни играют пару, история которой растянулась на 20 лет их жизни. Состоятельный молодой человек Доменико случайно знакомится с девушкой легкого поведения в одном из домов после военной бомбежки в Неаполе. Спустя время они встречаются снова и начинают общаться на постоянной основе. Герой Мастроянни забирает Филумену из борделя и снимает ей квартиру, а вскоре поселяет у себя дома и поручает уход за больной матерью. Постепенно девушка обретает доверие состоятельного друга и начинает управлять его бизнесом.

У Филумены есть тайна в виде трех сыновей, которых она обеспечивает, но они о ее существовании не знают. Проходит 20 лет, Доменико так и не делает предложение своей спутнице и решает жениться на кассирше своего магазина. Она понимает, что скоро может лишиться всего, и притворяется смертельно больной, чтобы ее спутник женился на ней. Но на этом итальянские страсти не заканчиваются.

За «Брак по-итальянски» Софи Лорен была номинирована на «Оскар» за «Лучшую женскую роль», а сама кинолента годом позже удостоилась номинации на «Лучший фильм на иностранном языке». Удалось взять только «Золотой глобус», а актриса получила серебряный приз за женскую роль на ММКФ-1965.