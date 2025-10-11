Готовимся к зиме: как и чем утеплить деревянный дом своими руками

Фото, видео: 5-tv.ru

Чем утеплить окна и двери, чтобы в доме не было сквозняка? И что лучше: джутовое волокно или акриловый герметик?

Ветер из всех щелей, холод и большие счета за отопление — с таким неприятным сюрпризом сталкиваются владельцы домов из оцилиндрованного бревна. В чем причина этих проблем, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Почему происходит усадка дома

Основной причиной этих проблем являются усадка древесины и некачественная герметизация швов.

«Дерево всегда немного двигается, так как оно со временем усыхает. Если взять сруб из сырой древесины и построить его в естественной влажности, то оно высохнет. Например, с двух диаметров до пяти миллиметров. Сейчас дома строят 45 венцов. За десять лет он сядет на 45 сантиметров», — сообщил специалист по строительству и реставрации деревянных домов Сергей Лодыга.

Эксперт предупреждает, что иногда в слишком быстрой и сильной усадке деревянной постройки виноваты сами жильцы. Самая частая причина кроется в неправильном режиме отопления.

«Если вы нарушили правила эксплуатации, у вас нет увлажнения и вы резко включили отопление +30 градусов, он у вас тоже сядет и рассохнется. Первый отопительный сезон — самый важный. Температуру рекомендуется повышать и понижать только на три градуса в сутки. Нельзя скакать до 10 градусов», — отметил специалист.

Виды утеплителей для дома

Из-за усадки древесины в стенах дома могут появиться щели и трещины. Вот почему так важно подобрать правильный утеплитель. Именно он превращает отдельные бревна в единую конструкцию, которая хорошо держит тепло. На рынке есть два основных материала для отделки заделки швов: джутовое волокно и акриловый герметик.

«Первый образец — это самый спорный материал. Все производители на рынке пишут, что это джут, но чаще всего это белорусский лен. Джут — это тропическая трава, и его почти никто не привозит. Материалы выглядят почти одинаково и довольно плотно, нет желтых волокон. Для того чтобы на рынке продавать этот образец, все считают своим долгом написать, что это джут», — прокомментировал эксперт.

Натуральное волокно стоит недорого. За метровую ленту эксперты отдали всего 20 рублей. Акриловый герметик обошелся в десять раз дороже. В пересчете на один погонный метр шва — целых 200 рублей. Эксперимент показал, нужно ли так переплачивать.

«Две заготовки, которые я использовал для реставрационных работ. На одну заготовку нанесем герметик, а на второй законопатим шов», — продемонстрировал Лодыга.

Мастер предупредил, чтобы сделать работу на совесть, сначала нужно покрасить стены дома и только потом переходить к утеплению швов.

«Я другого варианта не вижу, потому что солнце для дерева намного страшнее, чем холод или тепло. В холоде со срубом ничего не происходит. Когда дом стоит два-три года неокрашенным, он становится серым, потом черным, а затем начинает гнить. Первая физическая защита должна быть от солнца, снега и воды. После его нужно утеплять», — сказал специалист.

Чтобы сымитировать настоящий стеновой шов, бревна между собой скрепили шурупами. Первым делом расстелили джутовое волокно и забили его в углубление специальной лопаткой. Самым сложным стало сформировать валик из материала.

«Начинается волшебство с поворотом и загибом, чтобы валик был красивым. Это очень непросто, и дилетанту без подготовки нельзя. Это надо осваивать года три, потому что шов должен быть ровным и плотным. Так птицы его не смогут вытаскивать, и он садится туда плотным и крепким валиком. Только так должна делаться конопатка», — отметил эксперт.

Вторую заготовку утеплили герметиком. Первым делом брызнули на стык бревен воду, чтобы убрать пыль. Затем нанесли состав с помощью специального пистолета. После этого еще раз смочили шов и затерли губкой.

«Он акриловый и замывается водой достаточно легко. Любую неровность можно исправить губкой с водой», — поделился Сергей Лодыга.

Особенности материалов для утепления дома

Герметик полностью высыхает за 28 дней. Для эксперимента нужно было выждать всего пару суток. Этого достаточно, чтобы акрил набрал основную прочность.

Проверили, как утеплители противостоят влаге. Установили заготовки под наклоном и пролили по каждому шву по пол-литра воды. Хотя тест длился всего две минуты, льняное волокно успело поменять цвет и промокло.

«На образце с батином удалось заметить, что при любом мелком дожде и попадании влаги материал намокает. Он будет сохнуть три-четыре дня. При интенсивном дожде просто промочит все прям до середины бревна, и шов будет сохнуть еще неделю. Это сильно беспокоит, потому что, когда материал мокрый, он начинает гнить», — добавил специалист.

Для того чтобы в этом убедиться, умелец предложил сравнить, сколько жидкости впитали в себя образцы. Воду, которая стекла со швов, перелили в мерный стакан. Оказалось, что натуральное волокно впитало почти 100 миллилитров, а герметик — ни капли.

«У меня дом покрашен, загерметизирован. Прошел дождь, и через десять минут он вышел. Влага меня не беспокоит, но справедливости ради, это тоже не панацея. Я видел два дома, которые гнили из-за герметика», — поделился Лодыга.

Как не допустить ошибку при утеплении дома

Такое случается, если при работе допустили ошибку.

«Когда дом был сделан из древесины естественной влажности, его не просушили и сразу заложили герметик с двух сторон. Я видел, что влага не выходила, и там начали появляться потемнения вдоль герметики. Бревно должно высохнуть, влажность должна быть ниже 18%. Наносить любой продукт для физической защиты, масло или пленкообразующее покрытие нужно тоже на бревно, влажность которого не ниже 18%», — отметил специалист.

В ходе исследования удалось проследить, что произойдет со швами, если стены дома деформируются из-за ошибок при отоплении.

Между бревнами были вбиты по одному зубилу с каждой стороны. Зазор между ними постепенно увеличивали.

«Как будто бревно высохло на пять миллиметров. Здесь можно увидеть ощутимые минусы баутина — шов мокрый. В современных высоких домах я не вижу смысла использовать этот материал», — заявил специалист.

Эластичный герметик справился на отлично. Даже когда зазор между бревнами увеличился на полтора сантиметра, шов остался целым.

«Практика показывает, что дома, где нанесен герметик, служат сильно дольше. Они требуют меньшего ухода и краски. При высыхании дом, сделанный конопаткой, начнет больше терять тепла, чем тот, который сделан герметикой», — объяснил мастер.

Но даже если соблюдать все правила во время строительства, от естественной усадки древесины никуда не деться. Для того чтобы решить проблему, Сергей порекомендовал заделывать швы в два этапа.

Сначала снаружи, а через год после отопительного сезона — внутри помещений. Тогда можно будет оценить еще одно преимущество герметики.

«Достаточно просто вымыть стены, и даже не нужна будет уборка. В доме можно жить. Строители нанесут герметик, и у вас не будет никакого дискомфорта. Он замывается водой, и пыли не будет вообще. Они его нанесут и уедут. Сначала изменений будет не видно, но зимой плата за отопление будет гораздо меньше», — пояснил Сергей Лодыга.

У конопатки все с точностью наоборот. На монтажные работы уйдет больше времени, сил и нервов.

«Конопатку придется делать месяц. Если делать внутри, то можно повредить отделку», — добавил специалист.

Выходит, у натурального утеплителя только один плюс — низкая цена материалов. Укладывать джут дороже, чем заделывать швы герметикой. Выгода не так очевидна.

«Работа и герметик стоят вместе 300 рублей. Работа по конопатке — от 350 рублей за метр. Это на 50 рублей больше, чем стоит готовый шов герметика с работой. Если нанимать людей за небольшие деньги, то они могут сделать работу плохо. В этом случае она будет неэффективной и бесполезной», — сказал эксперт.

Укреплять швы в доме из бруса лучше специальным акриловым герметиком. Во время экспериментов специалисты убедились в том, что он лучше справляется со своими задачами. При правильном подходе можно сэкономить семейный бюджет.