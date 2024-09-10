Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица Ирина Аллегрова шокировала фанатов и журналистов своим поведением на фестивале. Как на это отреагировали коллеги артистки, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Ни один артист себя так не ведет»: Ирина Аллегрова устроила скандал на фестивале

Ирина Аллегрова устроила скандал на музыкальном фестивале. Из-за чего певица отказалась выйти к поклонникам и не общалась даже с коллегами по сцене? За что она накричала на журналистов? Действительно ли она собирается завершить карьеру? И почему Лолита обматерила прессу и фанатов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ирина Аллегрова — это мое главное разочарование последнего времени, потому что такое недостойное поведение, тем более если ты народная артистка. Конечно, это все было ужасно», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Фанаты Ирины Аллегровой несколько часов дежурили у концертного зала, чтобы увидеть любимую певицу и выразить ей свое признание. Но вместо приветствия получили полный игнор.

Когда Аллегрову попытались сфотографировать журналисты, она не смогла скрыть раздражения. А ее представитель даже ударил по одной из многочисленных камер.

«Это просто какая-то фурия. Бежит, ее тряпками закрывают. А какое недостойное поведение у ее команды. Ведь вы же сопровождаете народную артистку. Там мат-перемат такой стоял, у меня уши в трубочку согнулись», — поделился журналист Сорокин.

Вскоре выяснилось: Аллегрова избегала не только поклонников и прессу. Коллегам тоже не удалось с ней пообщаться.

«Нет, к сожалению, мы с ней даже не пересеклись», — отметила народная артистка РФ Лариса Долина.

«Нет, я даже ее не видел», — сказал певец Александр Панайотов.

Звезда на протяжении нескольких дней явно была не в духе. Однако поклонники задавали вполне резонный вопрос: если все это вместо удовольствия приносит лишь негатив, может, стоило вообще отказаться от участия в фестивале?

«Мне кажется, все равно это человеческое воспитание, культура. Вот мы идем с вами, да, там неважно я или кто-то другой, Валерия. Все спокойно стоят, разговаривают. Вы же не кусаетесь», — выразил мнение продюсер Иосиф Пригожин.

Позже стало известно, что Аллегрова якобы в принципе устала от шоу-бизнеса и даже собирается покинуть сцену. Но оправдывает ли это поведение артистки?

«Она такая накрученная, такая какая-то… Это ужас. Ни один артист себя так не ведет. Это очень некрасиво и недостойно поведения народной артистки», — уточнил Сорокин.

Кстати, Ирина Александровна стала не единственной, кто пытался спровоцировать конфликт с представителями СМИ. За день до скандального выхода Аллегровой матерной тирадой в адрес журналистов разразилась певица Лолита. А уже после этого, ее примеру последовала подруга.

«Лола мало на вас наехала? Я еще хуже сейчас наеду», — заявила Ирина Аллегрова.

«С прессой нельзя так себя вести. Если артист приходит и знает, что на этом мероприятии будет дорожка, будет огромное количество прессы, надо быть к этому готовым. По крайней мере, быть вежливее по отношению к журналистам», — высказался Пригожин.

«Мне кажется, что в разумных пропорциях надо пообщаться со всеми», — отметил певец Стас Пьеха.

Коллеги по сцене не поддержали Ирину Аллегрову и Лолиту. По словам других артистов, им стоило быть более сдержанными. И уделить журналистам и поклонникам хотя бы пару минут. В конце концов, это часть их работы.