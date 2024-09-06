Вплоть до пересадки печени: чем опасно отравление грибами

Фото, видео: 5-tv.ru

Тихая охота полна рисков — нужно не только собрать съедобные грибы, но еще и правильно их термически обработать, чтобы не отравиться.

Конец лета и начало осени — любимое время всех грибников. Именно в этот период времени можно отправиться в лес и с удовольствием заняться сбором грибов.

Как подготовиться к тихой охоте и выжить? Чем грозит ошибка во время сбора лесного урожая? О том, что существует уголовное наказание до девяти лет лишения свободы и как приготовить варенье из грибов, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Первая помощь при отравлении грибами

Ежегодно для десятков россиян поход за грибами заканчивается в отделении токсикологии. Так, на Урале бледными поганками отравились три человека. Один случай — с летальным исходом.

Тот же гриб едва не привел к трагедии в Свердловской области. Там поганку съела пятилетняя девочка. У ребенка начали отказывать органы. В Москве ей сделали пересадку печени и спасли жизнь.

Фото: 5-tv.ru

Отравление грибами — одна из самых опасных токсикологий. Немедленно вызвать врача стоит, если затруднилось дыхание, осип голос, веки отяжелели, в глазах двоится или трудно сфокусировать взгляд.

«Первое, что нужно делать, если вы заподозрили, что отравились грибами, — это промыть желудок. Для этого нужно выпить большое количество воды и вызвать самостоятельно рвоту. Затем нужно обратиться в медицинскую организацию для того, чтобы вам оказали специализированную помощь», — предостерегла врач-инфекционист Светлана Галкина.

Где в лесу собирать грибы и как найти съедобные

Фото: 5-tv.ru

Грибник со стажем рассказала, где лучше всего искать грибы в лесу.

«Я могу точно сказать, что ни в чаще, ни в болоте искать не стоит. Потому что грибы любят открытые места, а больше всего они любят тропинки», — поделилась миколог Ирина Филиппова.

Но какие грибы можно собирать, а какие — лучше обойти стороной?

«Мы прекрасно знаем, что у нас пять грибов, которые абсолютно не вызывают ни у кого сомнений. И есть остальные грибы, которые мы не знаем, и они у нас вызывают сомнения. Если вы будете их нюхать, пробовать на зуб, горчат или не горчат, серебряную ложку в суп закладывать — это все не является достоверным. Нужно просто знать грибы», — объяснила Филиппова.

Фото: 5-tv.ru

Важно помнить, что безопасными считаются белые грибы или боровики, сыроежки, подберезовики, подосиновики и лисички, но есть важный нюанс — практически у каждого из них есть двойник!

«Например, подберезовик. Известно, что есть такой же желчный гриб. Он один в один похож на него», — пояснила Ирина Филиппова.

У двойника белого гриба желтая ножка, а губка под шляпкой красная. Ложные опята можно узнать по серо-желтой шляпке и пластинкам — у настоящих опят все это белого цвета. Говорушка оранжевая — ложный гриб лисички, так как имеет шляпку меньше, чем настоящая, цвет у нее оранжевый с красным или охристым оттенком. Бледную поганку от сыроежки отличает юбочка или мешочек у основания, а также плоская шляпка.

Фото: 5-tv.ru

Несколько простых советов, которые помогут избежать последствий отравления:

Отправляясь в лес, взять с собой шпаргалку с описанием безопасных грибов.

Выписать на бумаге отличия известных видов от их опасных двойников.

Собранные в лесу грибы необходимо перебрать в течение суток. Избавиться от червивых и придать термической обработке.

Что нужно сделать с грибами в течение суток

Грибница со стажем рассказала о том, как правильно срезать грибы.

«Грибы не срезают. Славяне, наши предки, грибы брали и ломали. Брали боровики, то есть выкручивали, и ломали пластинчатые рыжики. Важно осторожно выкручивать грибы, как бы с корнем. Это необходимо для того, чтобы грибнице было сразу понятно, что ее подарок взяли», — рассказала Ирина Филиппова.

«Это белый гриб. Великолепный белый гриб. И по запаху он чудесный, а рядом должны быть еще грибочки. Белый гриб всегда растет семейкой», — отметила специалист.

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По возвращении из леса у грибников не больше суток. Чем быстрее удастся их разобрать, тем лучше.

«Нужно тщательно почистить и помыть, так как на каждой шляпке и на каждой ножке есть пористая структура, содержащая остатки почвы. В этой почве могут содержаться клостридии, которые в дальнейшем будут опасны для вашего здоровья», — отметила Светлана Галкина, врач-инфекционист.

Рецепт варенья из грибов лисичек

Безопаснее и проще всего собирать лисички. Из этого вида грибов можно приготовить очень вкусное варенье. Рецептом поделился шеф-повар Антон Сальников.

Ингредиенты:

Лисички — 300 граммов;

Вода — 100 миллилитров;

Сахар — 100 граммов;

Масло подсолнечное;

Тимьян;

Гвоздика;

Винный уксус.

Для приготовления нужно взять грибы, тщательно промыть их и мелко нарубить кубиками.

«Как лисички у нас готовы, нужно сильно разогреть сковороду. Важно, чтобы сковорода была именно горячая», — прокомментировал шеф-повар.

После этого нужно добавить растительное масло и обжарить лисички до золотистого цвета.

«Добавляем немного тимьяна. Тимьян — это прованская трава, которая даст легкую терпкость и аромат. Она подчеркнет вкус грибов», — пояснил шеф.

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Обжаренные с тимьяном лисички нужно откинуть в сотейник и после этого можно приступить к приготовлению сиропа. Он должен быть густым, так как в грибах нет пектина — загустителя. Необходимо добавить сто граммов сахара и столько же воды.

«Добавим немного гвоздики, чтобы придать аромат пряности. Я бы взял одну штучку. И, очень важный момент, мы добавляем немного винного уксуса, потому что любой продукт вкуснее, когда в нем задействовано больше всего рецепторов, чтобы было кислое, сладкое, соленое. Это раскроет и подчеркнет как раз вкус грибов в нашем варенье», — посоветовал Антон Сальников.

Варить на очень медленном огне тридцать — сорок минут, после чего угощение — готово!

«Его можно есть как холодным, так и горячим. Варенье будет интересным в качестве сладкого блюда, и как добавка к какой-нибудь дичи», — сообщил шеф-повар.

За сбор каких грибов в России положен штраф или тюрьма

В ближайшее время выйдет в свет новая редакция Красной книги России. Каждому грибнику важно помнить о том, что за сбор грибов могут наказать штрафом.

Когда добычей оказался краснокнижный, придется заплатить пять тысяч рублей, если человек, сорвавший гриб, является физическим лицом. Сумму до миллиона рублей заплатит юридическое лицо.

«В 2023 году в список краснокнижных грибов были внесены дополнительно восемнадцать наименований, то есть по сравнению с 2008 годом список расширился до сорока двух», — сообщила Зоя Шаргатова, эксперт общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Гриб мацутакэ — единственный удостоился чести попасть в президентский список особо охраняемых растений.

«Он очень ценится, потому что широко применяется в кулинарии и медицине в восточных странах. Идет массовая его заготовка, фактически уничтожение», — поделилась эксперт.

За сбор мацутакэ предусмотрена уголовная ответственность — до девяти лет лишения свободы.