Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024

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Лунное затмение станет ключевым событием начала осени 2024. Оно преподнесет много сюрпризов для всех знаков зодиака.

Последняя возможность увидеть в 2024 году уникальное природное явление — лунное затмение — будет у жителей Земли 18 сентября. Событие также совпадет с полнолунием. В это время Луна расположена к нашей планете максимально близко и окрашена в оранжевый, порой даже алый цвет.

Это явление с давних пор приковало к себе внимание человека, а вместе с тем породило немало мистических домыслов, легенд и поверий. В этот день откроется коридор затмений, период от лунного до солнечного. Данное время считается особенным, так как из космоса вырывается мощный энергетический поток, который может как помочь, так и навредить людям.

Почему многие боятся затмения, и каких действий стоит избегать всеми силами в этот период? Об этом и многом другом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог, специалист в области магии Амира Айданова.

Что такое лунное затмение и где его увидеть 18 сентября 2024

Лунное затмение — одно из самых живописных и зрелищных космических явлений. Во время него естественных спутник Земли входит в тень планеты и окрашивается в красный, немного пугающий цвет. Осенью 2024-го везунчики смогут наблюдать уникальное событие на небосводе — лунное затмение. Земля окажется на одной линии между Солнцем и Луной, накрыв спутник тенью. Интересно, что при этом диск на небе не исчезает полностью. Атмосфера нашей планеты пропускает через себя лучи этого цвета и рассеивает их по поверхности природного спутника.

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Наблюдающим важно знать, что 18 сентября с 5:12 до 6:15 тень Земли упадет на Луну лишь частично, поэтому половина диска будет затемнена и невидима. С одной стороны, это сделает событие менее зрелищным, с другой — есть шанс стать свидетелем другого космического явления — частного лунного затмения. Его можно увидеть практически из любой точки мира: Европы, Африки, Северной и Южной Америки и большей части Азиатского континента.

Когда 18 сентября Луна погрузится во мрак, откроется коридор затмений. Так в астрологии называют период между лунным и солнечным затмениями. Обычно он длится около двух недель.

«Полнолуние 18 сентября откроет коридор затмений в Рыбах и завершится солнечным затмением в знаке Девы 2 октября», — рассказала Айданова.

Как правило, события, происходящие в это время, имеют сильное влияние на все сферы жизни.

Лунное затмение 18 сентября 2024: каким оно будет

Луна войдет в созвездие Рыб, а рядом с ней на небосводе можно будет увидеть яркий Сатурн. Лунное затмение продлится всего 4 часа — с 05.44 до 09.50 по московскому времени.

Пик лунной активности придется на 05:34 по московскому времени. Наслаждаться полнолунием можно несколько дней — с 17 по 19 сентября, точное время наблюдения не играет важной роли.

Лучше всего лицезреть спутник Земли утром на востоке. Он будет появляться вместе с заходом Солнца, а пропадать — на западе во время рассвета. В этот раз явление будет суперлунием, то есть диск на небе станет еще больше и ярче, чем обычно.

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Нет смысла искать мистический подтекст в алом цвете естественного спутника. Все объясняет физика. Солнечные лучи преломляются в атмосфере Земли, наиболее устойчивые из них — оттенки красного. Они рассеиваются на поверхность Луны, из-за чего та приобретает немного пугающий, но завораживающий окрас.

Как отразится на жизни людей лунное затмение 18 сентября 2024

Любое затмение обладает уникальным энергетическим воздействием, а в сентябре людей ждет череда испытаний, которые обычно усиливаются в високосный год. Особый удар придется на представителей знака Рыб. Для них данный период станет очень сложным.

Наши предки фиксировали воздействие суперлуния на разные сферы бытия. Когда люди жили в более тесном контакте с природой и самими собой, они могли ощущать течение энергии и умели его использовать. Они замечали, что в дни затмений обострялись конфликты и учащались несчастные случаи.

«В древние времена люди не смотрели на затмение. Знали, что не время для важных дел и не строили планов. Старались не выходить из дома, молились», — заявила специалист.

Расшатанные нервы, импульсивные решения, которые провоцируют сложные последствия во всех областях жизни: от финансов до личных взаимоотношений, а также постоянное ощущение неопределенности — все это обычно приносит представителям зодиакального круга суперлуние.

«Даже краткосрочная пропажа света небесных тел создает сильнейшие энергетические перепады, выбивая почву из-под ног, лишая устоявшееся определенности», — заявила специалист.

Лунное затмение проверит людей на прочность. Они получат уникальную возможность научиться правильно реагировать на удары судьбы и не сгибаться под их силой.

Что можно делать в лунное затмение 18 сентября 2024

Затмение — отличная возможность наладить контакт с внутренним «я», попрощаться со всем ненужным и разобраться в накопившихся делах.

«В это время хорошо расставаться с вещами, которые пылятся зря на полках, избавляться от лишнего, в том числе и духовно», — отметила Айданова.

Можно с другой стороны посмотреть на привычные вещи, осознать свои дефициты и направить все силы на достижение ментального равновесия.

«Считается, что в коридор затмений наиболее сильны магические ритуалы. Полезно привлечь к себе удачу, открыть денежные каналы, поправить здоровье, восстановить отношения и так далее», — перечислила эксперт.

Благоприятно скажутся на судьбе человека размышления о прошлом. Это удачное время, чтобы исправить допущенные ошибки. Внутреннего баланса поможет достичь полное погружение в себя. Стоит избегать уныния и негативных дум, необходимо настраивать себя только на лучшее.

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«Хорошо в это время помедитировать, расставшись с грустными мыслями, стрессами и восстановить тем самым психическое равновесие, избавиться от всего ненужного», — рассказала специалист.

Лунное затмение — очень опасное время с точки зрения отношений с людьми. В этот период крайне легко угодить в конфликтную ситуацию или стать участником чужих разборок. В любом споре важно ставить в приоритет свои интересы, и в то же время уважать желания оппонента.

«Нужно дипломатично общаться с людьми. Не брать на себя роль жертвы, а добиваться, устраивающего обоих партнеров исхода ситуации. Не зацикливаться на проблемах и с оптимизмом смотреть в будущее», — подчеркнула астролог.

Что нельзя делать в лунное затмение 18 сентября 2024

Лунное затмение поможет погрузиться внутрь сознания и правильно оценить свои силы и возможности. Необдуманные действия могут причинить вред не только самому человеку, но и его окружению.

«Принимать какие-либо важные поворотные решения в период коридора затмения не стоит. Понять, как они отзовутся в дальнейшем, почти невозможно», — резюмировала Айданова.

Ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциональному порыву. Нужно находить компромиссы с людьми и выжидать паузы, если того требует ситуация. Следует разрешить себе взвешивать любые свои решения перед тем, как действовать.

«Некоторые идеи могут быть вполне перспективными, но способ их реализации надо тщательно продумать, взвесить проработать», — рассказала эксперт.

Крайне не рекомендуется загадывать что-либо на будущее и строить планы, этим лучше заняться чуть позже.

«В личных отношениях споры, возникшие в дни лунного затмения, могут перерасти в конфликты, разрушая доверие друг к другу. В будущем из-за них возможны расставания. Помолвку и бракосочетание на данное суперлуние лучше не планировать», — отметила специалист.

Следует отказаться от решения материальных задач. Не стоит брать на себя финансовые обязательства. Особенно велик риск отпугнуть от себя денежную удачу.

«Оформлять любые документы, сделки с недвижимостью или переезжать в дни Лунного затмения не рекомендуется. <…> Стоит быть осторожным в бизнесе и наемной работе, не надо регистрировать компании, менять место работы, если только это предложение не поступило давно. Заниматься инвестициями, обсуждать важные вопросы, нужно воздерживаться от способов. Крайне нежелательно начинать тяжбы», — подчеркнула Айданова.

Затмение поможет представителям всех знаков зодиака завершить начатые дела и разобраться с уже имеющимися проблемами. Начинать что-то новое рекомендуется в другую лунную фазу.