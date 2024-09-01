Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2024

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Новые законы в сфере транспорта, изменения в школьной программе, упрощенная продажа ипотечного жилья — что ожидает граждан в начале осени?

С 1 сентября 2024 года в России в силу вступят ряд новых законов. Изменения коснутся сферы образования, услуг связи и туризма.

Пятый канал собрал основные нововведения первого осеннего месяца.

Пассажиров такси начнут страховать

С начала осени вступают в силу новые требования для такси в России в соответствии с Федеральным законом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Водители будут обязаны:

Изменить цвет автомобиля в соответствии с установленными требованиями каждого региона, например, в Москве это белый с желтой полосой;

Оснастить машину оранжевым фонарем на крыше;

Иметь в салоне карточку с личными данными водителя и тарифами;

Вести путевой лист с отметками о ежедневных медицинских и технических проверках;

Обладать оригиналами водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, страховки ОСАГО с пометкой «такси», полиса ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика — Прим. ред.) и разрешения на перевозку. Документы должны быть представлены в физическом или электронном виде, печатные копии электронных версий допустимы, а сканы оригиналов — нет.

Полис ОСГОП необходим для защиты пассажиров от физического и имущественного ущерба. В течение 60 дней с начала сентября водители обязаны его оформить, предъявив разрешение на работу.

Если у таксиста данного полиса не окажется, то ему на 30 дней приостановят рабочую деятельность.

Но, если за этот срок полис так и не удастся получить — разрешение вовсе аннулируют.

В связи с нововведениями и нехваткой лицензированных таксистов, как сообщают аналитики, ожидается повышение стоимости поездок на 10-15%.

За высадку инвалидов из транспорта начнут штрафовать

С 1 сентября в России начнет действовать новый штраф за высадку инвалидов из общественного транспорта.

Водителям автобусов, трамваев, троллейбусов запрещается высаживать детей-инвалидов и инвалидов I группы. В случае нарушения физическим лицам выпишут штраф на сумму пять тысяч рублей, а должностным — на 30 тысяч рублей.

Запрет на высадку действует в тех случаях, когда пассажиры с ограниченными возможностями здоровья находятся без сопровождения.

Эта мера также распространяется на пассажиров с инвалидностью, которые не оплатили проезд или забыли социальную карту.

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В магазинах России не останется дешевого вина

С сентября в алкомаркетах станет невозможно найти недорогое вино.

Это связано с тем, что российские власти увеличили пошлину на вино, поступающее из стран ЕС, Австралии, Новой Зеландии и США. Теперь таможенный сбор составляет 25%.

Согласно прогнозам, в магазинах России не окажется вин из перечисленных регионов по цене меньше 850 рублей за бутылку. Повышение пошлин коснется не только вин и вермутов, но и крепкого алкоголя. При этом также рассматривается фактическое увеличение пошлин на импортное пиво в десять раз.

Хотя данная мера не распространяется на отечественных виноделов, но они также отреагируют на удорожание импортных вин и повысят свои цены. Многие местные производители уже анонсировали увеличение цен в течение года на 4-20% в зависимости от конкретной винодельни и региона.

Зарплаты специалистов России вырастут

С 1 сентября многих специалистов ожидает рост дохода, но с одним исключением. Повышение зарплаты коснется работников, выполняющих сверхурочную работу. Теперь в расчетах станет приниматься во внимание не только базовая ставка, но и дополнительные выплаты.

Таким образом, формула для определения оплаты сверхурочных теперь выглядит так: (ставка за один рабочий час + стимулирующие и компенсационные выплаты за час работы) * коэффициент повышения = оплата за сверхурочную работу.

При этом первые два часа переработки оплачиваются с коэффициентом 1,5, а все последующие часы — с коэффициентом 2.

Важно отметить, что, если в трудовом соглашении предусмотрена более высокая оплата за переработки, ее снижение не допускается.

Увеличится размер пенсий

С 1 сентября традиционно увеличится размер пенсий для пенсионеров, отпраздновавших свое 80-летие в предшествующем месяце.

К их ежемесячным выплатам прибавится 8134 рубля. Кроме того, на такую же сумму увеличится пенсия граждан, которые в прошлом месяце получили I группу инвалидности.

Однако, если в жизни человека в августе произошли оба этих события, то повышение произведется только один раз.

Ипотечное жилье станет проще продать

С 11 сентября 2024 года заемщики, имеющие задолженность по ипотечным платежам, получат возможность самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге. Для этого им необходимо запросить разрешение у банка, но только до того, как кредитная организация инициировала судебное разбирательство.

Однако такая продажа может быть невозможна, если заемщик уже вступил в процедуру банкротства или уже пытался продать жилье, но не смог это сделать.

При этом банк самостоятельно устанавливает минимальную стоимость продажи. После завершения сделки заемщик обязуется погасить оставшуюся сумму ипотеки. В случае недостатка средств ему придется искать дополнительные источники для покрытия долга.

Если долг останется непогашенным, банк продолжит начислять штрафные санкции и проценты на остаток задолженности. Если же после погашения останутся средства, заемщик имеет право оставить их себе.

Операторы связи России не смогут сами менять клиенту тариф

С 1 сентября вступают в силу новые правила предоставления услуг связи. Это касается телефонных звонков, SMS-сообщений, интернет-доступа и всего остального.

Одно из ключевых изменений заключается в том, что операторы связи теперь не вправе самостоятельно изменять тарифные планы без согласия потребителей. А услуги, включенные в тариф, не подлежат пересмотру.

Это означает, что, если у клиента предусмотрены безлимитные звонки, оператор не имеет права отключить эту опцию без его ведома. Однако компании все еще смогут в одностороннем порядке повышать размер абонентской платы.

Также вводятся дополнительные новшества:

звонки продолжительностью менее трех секунд не будут учитываться в объеме оказанных услуг;

при подписании договора абонент может предоставить паспорт в бумажном формате или подтвердить свою личность через портал «Госуслуги»;

теперь перенос номера между операторами возможно осуществить удаленно с использованием электронной подписи;

информация об изменении тарифа начнет направляться через личный кабинет;

счета на оплату можно будет получать через «Госуслуги»;

в список номеров, звонки на которые будут бесплатными, добавят справочные службы Минобороны.

Новые правила будут действовать на протяжении шести лет.

Для работников с инвалидностью увеличится количество дней отпуска

С 1 сентября ежегодный основной оплачиваемый отпуск для работников с инвалидностью теперь станет составлять не менее 30 календарных дней. Они смогут разбить этот отпуск на части, однако одна из них должна составлять не менее 14 дней.

Кроме того, региональные власти с 1 сентября смогут устанавливать квоты для организаций на трудоустройство людей с инвалидностью. Минимальная квота составит 2%, в то время как максимальная достигнет 4% от средней численности работников.

Смартфонам — нет, труду — да: какие изменения ждут школьников

В школах России появится курс «Семьеведение»

С 1 сентября в рамках внеурочного занятия «Разговоры о важном» для учащихся 10-11 классов вводятся уроки, посвященные семьеведению.

Эти занятия будут направлены на формирование у детей семейных ценностей с раннего возраста, что, в свою очередь, должно способствовать повышению рождаемости в будущем.

При этом стоит отметить, что семьеведение — это не совсем обычный урок. В процессе занятий педагоги должны организовать конструктивный диалог с учениками в атмосфере доверия и обратной связи. Основной целью данных уроков является формирование положительного отношения к созданию семьи.

Курс включает 34 занятия и состоит из четырех ключевых тематических разделов:

семейные ценности и традиции;

межличностные отношения в семье (с учениками будут обсуждаться вопросы, касающиеся отношений до брака, основ совместного проживания, а также способы преодоления конфликтов и кризисов внутри семьи);

основа психологического здоровья семьи;

меры поддержки и сопровождения семей. В этом разделе старшеклассники познакомятся с существующей семейной политикой и государственными инициативами по поддержке семей.

В школах России появится новый предмет вместо ОБЖ

Вместо традиционного курса ОБЖ в российских школах вводится новый предмет под названием «Основы безопасности и защита Родины», который будут изучать учащиеся с 5 по 11 класс.

В рамках этого курса обучат, как защитить население при чрезвычайных ситуациях или военной угрозе. Ученики узнают, как правильно реагировать на сигнал «Внимание всем!», освоят использование средств индивидуальной защиты, познакомятся с боевыми характеристиками стрелкового оружия и основами общевоинских уставов.

На занятиях 10 и 11 классов предусмотрены практические упражнения, включающие элементы тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовки.

В школах России запретят мобильные телефоны

С началом нового учебного года вводится запрет на использование мобильных телефонов и других средств радиосвязи на уроках. Под это ограничение попадают, в частности, мобильные устройства, смарт-часы с SIM-картами и прочие гаджеты, обладающие функциями телефона, включая прием SMS.

Тем не менее дети смогут использовать свои устройства в экстренных ситуациях, угрожающих жизни или здоровью как учащихся, так и учителей. При этом в Минпросвещения России подчеркнули, что речь не идет о запретах. Ученики всегда будут на связи с родителями, но мобильные устройства могут быть использованы в образовательном процессе только с разрешения педагога.

Введение запрета обусловлено многочисленными просьбами родителей и учителей, направленными на улучшение дисциплины, повышение авторитета преподавателей, а также как стимул для активного общения в классе.

Педагоги в школах России станут защищены от оскорблений

Закон об образовании «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» дополнили нормой, позволяющей образовательным учреждениям устанавливать требования к дисциплине и правилам поведения в школе. А также внесли требование следовать указанным нормам.

Иными словами, с началом нового учебного года учителя получат возможность делать замечания ученикам, а школы получат право самостоятельно устанавливать дисциплинарные нормы. Так ученик, нарушивший правила, подвергнется дисциплинарному взысканию.

Данная мера направлена на повышение статуса учителя, так как закон будет предусматривать защиту его человеческого достоинства от всех форм насилия, как физического, так и психического, а также от оскорблений. Ранее подобные права имели только учащиеся.

В школы России вернутся уроки труда

Ученики 1–9 классов снова смогут посещать уроки труда. В начальной школе на эти занятия выделят один час в неделю, а в средней — два.

Кроме традиционных направлений, таких как кулинария, шитье и столярное дело, появится множество новых модулей. В аграрных регионах России, например, будут преподаваться курсы по «Животноводству» и «Растениеводству», а в промышленных — «Автоматизированные системы».

Также на уроках труда учащиеся познакомятся с управлением дронами в рамках курса «Введение в технологии беспилотных летательных аппаратов».

Одной из ключевых задач вернувшегося предмета станет подготовка учеников к выбору профессии, а также формирование набора социальных навыков, необходимых для успешной жизни.

Обновится автомобильная аптечка

В сентябре вступят в силу новые требования к автомобильным аптечкам.

В их состав войдут:

нестерильные маски;

медицинские перчатки;

жгут;

маска для сердечно-легочной реанимации;

марлевый бинт;

эластичный бинт;

лейкопластырь;

ножницы хирургические и для перевязочного материала;

спасательное одеяло;

блокнот;

черный или синий маркер;

руководство по оказанию первой помощи.

Остальные необходимые средства или лекарства водитель сможет выбрать по своим индивидуальным потребностям и состоянию здоровья.

Штрафы за неоплату проезда по платным трассам увеличатся

С 1 сентября в Москве увеличатся штрафы за неоплату проезда по платным трассам, таким как проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр.

Несоблюдение этого правила обойдется физическим лицам в три тысячи рублей, а юридическим — в 10 тысяч рублей.

Санкт-Петербург также рассматривает возможность повышения штрафов, которые будут составлять пять тысяч и 30 тысяч рублей соответственно, однако точное время введения этих изменении пока остается неизвестным.

Расчет пособий и безопасность для туристов: какие изменения в законах ждать россиянам

НДС для гостиничных услуг снизят до 0%

С 1 сентября расширится список гостиничных услуг, на которые применится нулевая ставка НДС.

В этот перечень войдут дополнительные услуги, включая:

тренажерный зал;

услуги SPA;

доступ в интернет;

конференц-залы;

охраняемая парковка.

Оплата НДС по нулевой ставке станет осуществляться только в случае, если все указанные услуги уже включены в стоимость проживания.