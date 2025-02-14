Горе от ума? Почему счастье зависит от уровня интеллекта

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Часто люди не ощущают себя счастливыми, потому что не понимают, что такое «счастье» лично для них.

Счастье — это сложное и многогранное состояние, которое может зависеть от множества факторов, включая уровень интеллекта. Прежде всего, умственные способности часто связаны с повышенной адаптивностью и навыками решения проблем.

Люди с высоким интеллектом способны быстрее находить выход из сложных ситуаций и легче подстраиваться под изменения, что способствует их внутреннему комфорту и стабильности. Это качество может существенно сократить уровень стресса и повысить удовлетворение от жизни.

Однако, наличие высокого интеллекта может сопрягаться и с определенными трудностями. Такие люди зачастую ставят перед собой и окружающими высокие требования.

Неоправданные ожидания могут привести к разочарованию, что негативно влияет на уровень счастья. Следовательно, гармония между амбициями и реальностью является важным условием для достижения внутреннего благополучия.

Так как стать счастливым и правда ли, что бывает горе от ума, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Жанна Абрамова.

Что такое счастье

Можно ли измерить счастье и в каких величинах?

«Людям кажется, что счастье — это какая-то эмоция. То есть человек должен находиться на подъеме адреналина и энергии. Но это не про счастье — это про подъем, адреналин и энергию», — объяснила специалист.

Человек в плюсовом состоянии может находиться не больше 10 минут — иначе потом уровень дофамина начинает сильно зашкаливать, из-за чего не долго и сойти с ума.

Оказывается, психика не предрасположена к тому, чтобы постоянно находиться в состоянии радости или счастья.

«Счастье — это некая критическая точка, какой-то момент, который показывает, что человек двигается в нужном и правильном для себя направлении», — рассказала психолог.

То есть, когда достигая какого-то успеха, человек и испытывает радость. Тем самым он как бы говорит: «Я счастлив, потому что у меня есть результат. Я счастлив, потому что меня любит мой близкий человек. Я счастлив, потому что мы все здоровы» и так далее.

По словам эксперта, ответить, как можно находиться в состоянии перманентного счастья — такого совета нет. Абрамова уверяет, что это даже опасно, потому что психически нездоровые люди часто бывают постоянно счастливыми или постоянно несчастными.

«Мозг человека так устроен, что мы все время ищем какой-то подвох. Мы говорим: «Я сейчас любимая жена, но если бы не шумели дети, я была бы еще более счастливая». Или «Я достиг какого-то результата, но я не могу этот результат принять, потому что мне кажется, что со мной это произошло случайно», — пояснила эксперт.

Люди всегда живут по принципу «но» и не могут жить в состоянии абсолютного счастья. Потому что так устроена природа человека — он должен постоянно расти и развиваться. А это, к сожалению, происходит только в состоянии критического подхода к себе и к миру в целом.

Как правильно воспринимать счастье

Человек будет всю жизнь в погоне за счастьем, потому что оно — некий финиш, который определяет правильный путь каждой личности. Специалист объясняет — если индивид несчастлив, это говорит о том, что он все неправильно делает: не с теми живет, не там работает, не так функционирует в социуме и так далее.

И тогда результатом таких действий, люди получают состояние недовольства собой. Недовольство собой — это тоже несчастье, как и раздражение, зависть, апатия, лень или грусть. Но без этих состояний человек не поймет, как правильно ему поступать.

«Состояние эйфории дает нам такой экстаз, где мы готовы вообще горы сворачивать. И мы ставим перед собой новые цели, идем их добиваться, снова ищем этого счастья. И таким образом человек всегда находится в развитии, в эволюции, в движении. У мира есть законы природного порядка. И первый закон — это закон эволюции. Все должно двигаться вперед», — прокомментировала Жанна Абрамова.

Поэтому счастье — это природный закон именно эволюционного развития человека. Хотеть быть счастливым — это хорошо и правильно. Но нужно отделять счастье от эмоций.

По словам специалиста, радость, эйфория или кайф — это не счастье. Счастье — это когда человек понимает, что все идет правильно, так, как бы он хотел.

«Мой мозг не загружен какими-то чужими смыслами, либо какими-то ложными мыслями. Мне хорошо. И вот это „хорошо“ и есть счастье. Поэтому если человек научится создавать как можно больше себе вот этого „хорошо“, тогда он будет чаще счастливым. Не постоянно, не дольше, а чаще», — объяснила она.

И когда в течение дня человеком фиксируется то, что люди, которые его окружают — это его «правильные» люди и он из-за этого счастлив; то дело, которое он делает, для него правильное, оно нужное и важное для него — он счастлив. И вот такие некие флэшбеки формируют перманентное счастье, за которым все так гонятся.

«Есть универсальный банальный совет, который я всегда всем даю. Хочешь быть счастливым — будь им, как бы это смешно ни звучало. Но мы сами можем создавать себе пусть и не счастье, но настроение. Будь тем человеком, который создает себе первичное настроение. Потому что счастье включает в себя элемент этого настроя», — поделилась эксперт.

Почему счастье зависит от уровня интеллекта

По словам психолога — от уровня интеллекта зависит уровень человеческой осознанности. Когда мы можем смотреть на происходящее вещи либо через здравый смысл, либо через привычные паттерны-мыслеформы, например слова «все», «никто», «никогда», «всегда», «постоянно».

Когда человек интеллектуальный, уровень осознанности позволяет смотреть на определенные вещи более здраво, по-взрослому, чем тем, у кого этот уровень низкий.

Это происходит, когда в отдел чувств спускается меньше негативных мыслей. И поэтому осознанно интеллектуальные люди способны быть более счастливыми, чем те, кто живет только через чувства и инстинкты.

«Они что-то видят, на кого-то смотрят, с кем-то общаются и автоматом выдают свои реакции. Поэтому если люди хотят быть счастливыми, то реакции свои тоже необходимо отслеживать. «Перед тем, как я что-то из себя выдам, мне нужно подумать, а зачем я это делаю. К чему меня это приведет? А главное, смогу ли я от этого быть счастливым?», — рассказала психолог.

Счастье — это привычка. Если человек привыкает создавать себе настроение, заботиться о своих мыслях, о своих эмоциях, о своем состоянии, и хорошо относиться к себе, не позволяя себя разрушать, значит, он наконец-то стал счастливым.