Любит ту, которую еще не встретил: какую женщину ищет 59-летний Александр Дьяченко

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер Александр Дьяченко пока не устроил личную жизнь. Какой должна быть идеальная женщина звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Дьяченко откровенно рассказал, какую женщину ищет. Из-за чего распался его первый брак? Признал ли актер предполагаемую внебрачную дочь? Почему Никита Панфилов не советует коллеге жениться? И правда, что сам он развелся в третий раз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я пожелал себе счастья большого, человеческого. Я пожелал себе слияния с великим пространством жизни в потоке, постоянного подъема душевного и теплых, щедрых на добрые эмоции людей вокруг себя», — поделился артист.

Недавно известному актеру Александру Дьяченко исполнилось 59 лет. Но звезда сериала «Мажор» и культового фильма «Брат 2» не стал устраивать банкет. Он признался, что не любит этот праздник.

«День рождения отметил, как всегда, сам с собой. У меня сложный день рождения. Это уже традиция такая. Нападает грусть, тоска. И вот я выхожу обычно под небо голубое, чтобы развеять все это. Я много думаю. У меня происходит диалог с самим собой, подведение итогов», — рассказал артист.

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Дьяченко не скрывает: все могло сложиться по-другому, будь у него семья. Но брутальный актер с модельной внешностью уже много лет одинок. Единственный брак знаменитости с американкой по имени Дженни распался в 2000 году. Спустя девять лет семейной жизни Александр понял, что ошибся в выборе супруги.

«Мне всегда он был симпатичен. Моей маме когда-то очень сильно нравился. Говорила: „О, это мой любимый актер“. Он классный, брутальный», — высказалась певица Катя Лель.

«Да, холостяк. Не знаю, насколько завидный, но холостяк», — подтвердил актер.

После развода ему приписывали отношения с предпринимательницей Верой, а позже коллегой по цеху Аленой Ивченко. Но сам Александр Дьяченко опроверг эти слухи.

«Я такого не припомню, чтоб влюблен. Знаете, все-таки есть профессиональная этика, и как-то она, может быть, немного останавливает в какие-то моменты. Но того, что был влюблен, я не вспомню, честно», — заявил он.

А десять лет назад гражданка Израиля Елена заявила, что Дьяченко — биологический отец ее 20-летней дочери Эвелины. Девушка, узнав о родстве, приехала к Александру в Москву. Но актер не признал ее наследницей и отказался от экспертизы ДНК.

«Есть огромное количество способов, как вычислить, где ты, что ты, кто ты и так далее. Поэтому, к сожалению, мы частенько становимся жертвами этой пресловутой популярности», — объяснил артист.

Дьяченко уверен: Эвелина и Елена — самозванки. Он не раз сталкивался с неадекватными поклонницами. Так, во время работы над сериалом «Две сестры» съемочной группе пришлось в буквальном смысле отбивать актера от фанаток из Тюмени, которые пытались разорвать на нем одежду.

«Было много такого, чего в принципе не хотелось бы испытывать. Но, к сожалению, дистанция между актерами и публикой сейчас сокращена», — подчеркнул Дьяченко.

Поклонники уверены: однажды артисту повезет в любви. И он станет мужем и отцом. Но коллега Никита Панфилов, напротив, не советует Александру Дьяченко жениться.

«Девственный паспорт — это такое счастье. Если ты не поставишь печать эту адскую, то что-то изменится? Нет. Ничего», — заявил он.

Недавно Панфилов признался, что развелся с третьей женой Ксенией. После этого актер разочаровался в браке и считает, что женщинам от него нужно только имущество.

«Меня сейчас возненавидит половина телезрителей. На мой взгляд, это нужно только, чтобы что-то отжать. Я бы советовал вообще всем заключать брачный договор. „Люблю, и полетим“ — это все на время», — высказался Никита Панфилов.

Влюблен актер и сейчас, но переступать порог ЗАГСа больше не намерен. Как на это отреагирует нынешняя избранница, его, похоже, не волнует.

«Жениться я больше не хочу. Хватит. Три раза уже было», — заявил он.

Александр Дьяченко, в отличие от коллеги, не влюбчив. Он говорит, что решится на брак, только если встретит женщину, отвечающую всем его запросам.

«Говорят такое, что можно любить свою любовь еще до того, как она пришла в твою жизнь. Это закон квантовой психологии. Так вот, люблю ту самую свою любовь, я ее уже люблю, которая в мою жизнь пока еще не пришла… Она должна восхищать, побуждать, возбуждать. Должна быть милосердной. И, конечно же, она должна двигаться в облаке нежности. В огромном, красивом, светлом облаке нежности», — уточнил актер.

«Должна быть девушка, которая будет жить во имя него, потому что он очень самодостаточный, талантливый актер. И ему нужна удобная женщина, которая его бы не доставала: „А где ты, а с кем ты“. Которая бы доверяла ему, которая разделяла бы с ним этот быт жизни, поддерживая его», — выразила свое мнение Катя Лель.

Такой новости наверняка обрадуются поклонницы Дьяченко. Ведь у каждой из них есть шанс завоевать сердце красавца-актера.