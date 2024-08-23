«Все надоело»: Подольская и Пресняков решились на важные перемены на 15-м году брака

Наталья Подольская призналась, что каждый год отдыхает отдельно без детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Плотный график Натальи Подольской и Владимира Преснякова отнимает много времени и сил. Как звезды справляются с семейными обязанностями, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Наталья Подольская и Владимир Пресняков раскрыли секрет крепких отношений. Что помогает супругам сохранить романтику на протяжении 14 лет? Какие традиции есть в их семье? Почему артисты передумали строить новый дом? На что Подольская собралась потратить материнский капитал? И хотят ли сыновья знаменитостей пойти по их стопам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Никого дороже и ближе мамы у ребенка быть не может. И папы. Это самые главные люди», — подчеркнула певица.

У Натальи Подольской и Владимира Преснякова двое сыновей. Старшему Артемию недавно исполнилось девять. Младшему Ивану — четыре. Певица обожает детей, ведь они были выстраданы. Звезда не раз делилась своей сложной историей. Она не могла забеременеть десять лет и теперь очень трепетно относится к воспитанию наследников.

«Как мама, у которой есть няня, на 100% могу с уверенностью сказать… Я всегда стараюсь уложить своих детей спать. И для них это очень важно, чтобы я делала это. Не каждый день получается, но максимально стараюсь делать это сама», — поделилась Подольская.

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Но не менее важным певица считает отношения с супругом. Они с Владимиром стараются по возможности устраивать себе романтические поездки, в которых отдыхают от детей и наслаждаются друг другом.

«Обязательно хотя бы раз в год нужно выбираться смело, надолго вдвоем. Я поняла, что это клевая перезагрузка и обязательно это нужно делать», — заявила артистка.

Но оба признаются: как бы ни было хорошо в путешествии или на гастролях, они всегда с радостью возвращаются домой. Супруги живут в Подмосковье. В трехэтажном коттедже площадью 400 квадратных метров есть все для комфортного проживания: несколько спален, просторная гардеробная, бассейн, хамам.

«Не хочется в город. Мы очень обустроились за городом. Нам очень нравится наша зона обитания. И мы наладили там и быт, инфраструктура вся рядышком, к которой мы привыкли. Это важно», — рассказала звезда.

Недавно Пресняков и Подольская говорили, что планируют построить другой дом. Побольше и посовременнее. Поклонники предложили использовать материнский капитал, но артистка собирается пустить его на другие цели.

«У меня есть материнский капитал, да. Точно знаю, что он у меня есть, но я еще им не пользовалась. Может быть, на учебу», — уточнила она.

А теперь супруги и вовсе передумали начинать стройку.

«Решили новый не строить. Поняли, что мы сдохнем просто на этой стройке. Прошу прощения за мой французский», — объяснила певица.

Остановились на ремонте. Правда, капитальном. Наталья Подольская хочет сделать все по высшему разряду.

«Наш дом сделан с большой любовью. Дизайнеры работали. Это было все абсолютно точно по нашему вкусу. Но прошло девять лет. Дому девять лет, и все надоело. Хочется абсолютно чего-то нового», — призналась исполнительница.

Сейчас многие оборудуют жилище системой «умный дом». Но супруги уверяют: им это не нужно.

«Потому что я вызываю сантехника, электрика, встречаю всех курьеров, заказываю им пропуска. Вот я умный дом», — пошутила артистка.

Ремонт требует больших вложений. Поэтому Наталья и Владимир сейчас особо активно выступают и привлекают к работе сыновей. Раньше в номере на песню «Хулиган» вместе с Пресняковым выходил старший Тема. Теперь настал черед Вани.

«Он смело вышел. Я думала, не выйдет, но собрался, вышел человек. Хотел работать вместе с папой на сцене», — рассказала Подольская.

Однако, по словам родителей, дети не проявляют особый интерес к профессии артиста.

«Они этого не хотят, им это в тягость. Я сейчас, наверное, больше про Тему говорю. Он сейчас в таком возрасте… Не хочет какой-то публичности и лишнего к себе внимания. Ему это не нравится», — объяснила певица.

Наталья и Владимир стараются уважать желания сына. Они уверены: когда мальчик вырастет, он сам решит, кем хочет стать. А родители поддержат любой выбор.