Деньги работают вместо тебя: куда лучше вкладываться для пассивного дохода

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Сегодня существует масса способов для создания дополнительного заработка. Какой из вариантов проще и безопаснее?

Долгие годы недвижимость была одним из наиболее популярных направлений для инвестиций. Однако скачок цен вместе с ростом ипотечных ставок сделал такой способ дохода более сложным. Далеко не каждый может себе позволить купить квартиру для последующей выгодной перепродажи.

Инвесторы ищут новые доступные варианты приумножения средств. Куда безопасно вкладывать деньги, Пятому каналу эксклюзивно рассказала инвестор Юлия Кузнецова.

Инвестиции в недвижимость: актуально ли в 2024 — 2025

Жилье относится к базовым потребностям человека, поэтому спрос на недвижимость сохраняется при любых ипотечных ставках. Несмотря на замедление роста цен, данное направление для инвестиций остается в России актуальным.

«Этот рынок никуда не денется, и люди в основу все равно инвестиций берут вложения в недвижимость на разных стадиях. Кто-то, например, покупает на стадии котлована, кто-то, наоборот, перед сдачей в эксплуатацию дома и тоже на этом хорошо зарабатывает», — рассказала эксперт.

Очень интересным подходом к покупке квартир, по словам Кузнецовой, является флиппинг. Это приобретение жилья в плохом состоянии на вторичном рынке с последующим ремонтом и перепродажей. Также «обновку» можно сдать в аренду и получать пассивный доход.

При этом многие уже уходят от этого направления и ищут более выгодные способы инвестиций. Они рискованнее, но могут принести больше денег.

«Инвестиции в недвижимость — это такая долгая тема. То есть невозможно, например, сегодня вложить деньги и уже завтра-послезавтра их получить с какой-то доходностью. Нужно время, нужно приложить определенные усилия, нужно правильно выбрать застройщика и так далее», — объяснила предприниматель.

Можно ли заработать на фондовом рынке

Важное значение для любого инвестора имеет Центральный банк РФ. Именно он регулирует весь финансовый рынок страны для того, чтобы люди не вкладывали свои деньги в разные сомнительные организации, не попадали на удочку мошенников.

Россияне за последние годы открыли большое количество счетов на бирже для торговли на фондовом рынке. По словам инвестора, там есть масса интересных инструментов:

Акции. Это ценные бумаги какой-то компании, приобретая которые инвестор становится совладельцем этого предприятия.

Облигации. Это долговые ценные бумаги, выпущенные государством или компанией. Покупатель этой бумаги дает деньги в долг субъекту и обязует его вернуть сумму с процентами.

Фьючерсы. Это договор, по которому продавец обязуется поставить покупателю определенный актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязуется ее выкупить.

Паевые инвестиционные фонды. Это инструмент коллективного инвестирования. В фонде находятся деньги нескольких инвесторов.

Из этих инструментов можно собрать удобную стратегию, которая будет приносить очень высокий доход.

«Изначально это кажется достаточно сложно, но если во все это погрузиться… Эта тема была раньше не такая популярная. Сейчас уже на Московской бирже открыто более 35 миллионов счетов, но, правда, не все они активные. Люди просто открывают счета, потому что банки им предлагают их открывать. Тем не менее это направление развивается, оно очень перспективное», — поделилась специалист Кузнецова.

Фондовые рынки дают возможность заработать быстрее. Но, подчеркивает Кузнецова, в этой сфере можно и много поднять, и много потерять. Важно грамотно диверсифицировать свои накопления.

Как можно заработать на IPO

Если смотреть на развитие российского рынка с точки зрения именно компаний и привлечения инвестиций, он развивается сейчас достаточно быстро, отмечает специалист.

Многие организации выходят на IPO (Первичное публичное предложение). Это первая публичная продажа акций акционерного общества. Раньше в России это не было развито, но сейчас набирает обороты.

«Можно поучаствовать в IPO. Вы подаете заявку брокеру, он принимает ее, вы получаете какое-то количество акций. Проходит пару дней, вся эта система собирает заявки, распределяет акции между участниками, будущими акционерами. В момент старта торгов эти акции могут улететь на 30-50% за один день», — рассказала Кузнецова.

Если ценные бумаги нового участника рынка действительно пошли вверх, многие игроки начинают фиксировать прибыль, продавать акции.

Также существуют стратегии инвестирования в облигации известных компаний. Их покупают и получают купоны. На эти деньги можно жить, подчеркивает предприниматель, потому что доходность с них всегда выше, чем уровень инфляции. И об этом мало кто знает.

Инвестиции в фондовый рынок, в сложные инструменты могут обеспечить постоянный уровень дохода. Для этого нужны знания, чтобы разбираться в вопросе. Но по факту каждый человек может этим пользоваться. Пока еще очень мало людей инвестируют в рынок. По словам эксперта, в России из 35 миллионов открытых счетов только 3 миллиона активных инвесторов. В США, например, этим занимается 60-70% населения.

Желающие получать пассивный доход зачастую не знают и не думают об этом.

«Сейчас у людей существует такое понимание, как будто бы все это можно потерять, что это прогорит. А на самом деле это не так. Это, знаете, такая отсылка к прошлому, когда люди покупали эти бумажки еще, я помню, акции, облигации, и потом все это сгорело. Но сейчас все по-другому работает. Мы больше приближаемся к американской модели, где люди, которые инвестировали в тот же самый фондовый рынок достаточно давно, сейчас зарабатывают большие деньги», — объяснила Кузнецова.

Но для этого нужно грамотно подобрать компании, чтобы потом получать хорошие дивиденды.

Современные инструменты для инвестиций

Специалист объясняет: для запуска бизнеса в России появились краудлендинговые и краудфандинговые платформы. Это вывело вопрос получения инвестиций для старта бизнеса на новый уровень. Теперь это полностью легальный способ привлечения средств, который регулируется Центральным банком РФ.

«Можно также зайти в любой бизнес, покупая и участвуя через эти платформы в компаниях, стартапах. Это тоже очень интересная тема. Все легальные платформы можно найти на сайте ЦБ. Их не не такой огромный список. Можно выбрать, зайти на сайт и что-то почитать и где-то поучаствовать», — уточнила инвестор.

Таким образом от инвестиций в разные проекты можно получать 18-30% годовых или даже больше.

Еще одним направлением для инвестиций выступают цифровые финансовые активы (ЦФА). Например, можно купить ту же самую недвижимость, но только в цифровом виде. Об этом мало кто знает, поскольку эта схема работает в России всего пару лет и еще не стала популярной. Но впоследствии, она будет набирать обороты, уверена эксперт.

Сегодня уже идет огромное вложение денежных средств в это направление. Так, по ее словам, можно купить цифровые финансовые активы на три месяца или на полгода и получить доход выше, чем в депозите.

На сайте ЦБ представлены платформы ЦФА с аккредитацией и лицензией регулятора.

IT-компании как инвестиция

В России наблюдается нехватка IT-специалистов. Компании этого сегмента хорошо продвигаются на рынке, их поддерживает государство, они временно освобождены от налогообложения с 2022 года.

«IT-рынок будет развиваться еще быстрее, еще сильнее. И можно действительно на тех же самых стартапах искать компании, которые предлагают какие-то классные IT-решения, и в них тоже инвестировать», — отметила инвестор.

Главное, по словам эксперта, чтобы это был добросовестный бизнес, а не какой-нибудь очередной инфобиз, который под видом обучения продает что-то связанное с IT.

Как блогеры сбивают с толку начинающих инвесторов

Среди актуальных проблем инвестора, который только начинает делать первые шаги на финансовом рынке, можно отнести блогеров, продающих обучающие курсы о якобы грамотном вложении денег. Многие из них сами ничего толком не знают об этой сфере, но охотно учат других зарабатывать. Это часто оборачивается потерей средств.

«Началась СВО (специальная военная операция. — Прим. ред.). Была огромная паника среди всех финансовых блогеров. Они просто прятались за экран. Кто-то вообще отключил все вещательные каналы и не выходил в сеть по две недели. А кто-то орал: «Покупайте доллар по 150, потому что он будет 300«», — рассказала эксперт.

Это все, по ее словам, сбивает людей, потому что они не знают, кому верить и кого слушать. Чаще всего мешает информационная недосказанность.

«Людям нужно именно самим больше информации накапывать, больше погружаться в эту тему, больше узнавать и не ждать, что кто-то им в этом поможет. Или, грубо говоря, идти к профессионалам рынка, к тем, кто в этом что-то понимает и действительно в этом давно. И тогда будет понимание, куда вкладывать свои деньги», — заявила специалист.

Доверие к публичным людям не должно быть абсолютным, чтобы не попасть в пирамиды и другие мошеннические схемы. Также важно понимать, что никто никогда не будет зарабатывать деньги для кого-то. Такие вещи начинающий инвестор должен делать сам, а значит, нужно разбираться в теме.

Зачем нужна диверсификация вложений

Сегодня актуальным вопросом является диверсификация накоплений и по валютам, и по странам, и по активам. Именно она потом даст больший прирост, подчеркивает специалист.

«Какой-то объект может действительно выстрелить, и вы на нем круто заработаете. А какой-то объект может, наоборот, очень долго быть в нуле и не приносить вам доход. Поэтому, конечно, нужно все диверсифицировать», — сказала она.

При инвестициях в валюту тоже не стоит ограничиваться какой-то одной. Особенно после истории с введением санкций и блокировки бумаг в долларах, когда у многих россиян оказались заблокированными средства.

Диверсификация позволит создать некий портфель, который будет активно работать на личный капитал.

Куда точно не стоит вкладывать деньги

По словам инвестора, стоит избегать сомнительных проектов, про которые много говорят, но о них мало открытой информации.

«МММ (финансовая пирамида. — Прим. ред.) никуда не делась за столько лет. Она будет существовать, но в других измерениях, уже под другим соусом преподноситься. Потому что люди все равно хотят легких денег. Они хотят, чтобы кто-то им что-то заработал. Никто не готов вникать, изучать», — отметила Кузнецова.

Чтобы не встретить недобросовестных предпринимателей, специалист советует придерживаться следующих советов:

— Избегать проектов с расплывчатыми предложениями и сомнительной документацией.

— Не верить в обещания помочь заработать деньги. Чаще всего платные коучи действительно помогают заработать деньги, но не клиенту, а себе.

— Всегда проверять у проекта наличие лицензии Центробанка. Каждый раз, когда кто-то предлагает быстро заработать, инвестировать или зайти в какой-то проект, но он не обеспечен хотя бы законными лицензиями, не стоит на это идти. Есть большой риск потерять деньги.

— Регулярно повышать свой уровень финансовой грамотности. Вложения в свой интеллектуальный капитал обязательно принесут плоды. Ведь проще инвестировать в то, в чем разбираешься.

Благо, современные технологии делают эту задачу более простой. Многие вопросы решаются по нажатию одной кнопки в приложении. Не нужно никуда ездить, ни с кем договариваться или строить серые схемы. Вопросы, связанные с инвестициями, стали более прозрачными. При этом инвестор защищен законом от многих потенциальных проблем.