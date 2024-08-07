Звездопад Персеиды 12 августа 2024: легенды о любви, исполнении желаний и смерти

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Каждый найдет свою любовь, если попросит об этом падающие звезды. Когда начнется метеорный поток, о котором сложили легенды?

Ежегодно в конце лета на ночном небе можно увидеть звездопад Персеиды. Это космическое явление образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла.

Редкие метеоры начинают проноситься по небесному пространству с 17 июля, а последние вспышки обычно происходят 24 августа.

Наивысшая активность этого потока наблюдается в ночь с 12 на 13 августа — в этот период количество светоизлучающих метеоров может достигать от 100 до 150 светил за час.

Лунный свет в это время может быть слишком ярким, что может негативно сказаться на видимости метеоров. Однако к середине ночи луна должна скрыться, и небо станет более «ясным» для наблюдения.

Количество падающих «звезд» будет изменяться постепенно. В начале и конце метеорного дождя общее количество видимых метеоров обычно составляет от одного до двух в час.

Звезды любви

Метеорный поток имеет такое название, потому что происходит из созвездия Персея. Существует легенда, рассказывающая о происхождении этого космического явления не с научной, а с литературной стороны.

После победы над Медузой-Горгоной, Персея и его возлюбленную Андромеду, которую он спас от змееглавого чудовища, боги вознесли на небо, превратив их в созвездия.

Существует версия, что боги не превращали влюбленных в небесные светила, а наслали на них звездный дождь, благословляя. Поэтому во время звездопада нужно загадывать желания о любви и они обязательно сбудутся.

Огненные слезы мученика

Август также известен как время «слез Святого Лаврентия». Этот все тот же поток Персеиды, только под другим названием. Для многих христиан августовский звездопад воспринимается как проявление скорби святого мученика Лаврентия, подвергшегося мучительным пыткам и религиозным преследованиям.

День святого Лаврентия отмечают 10 августа, а падающие звезды олицетворяют льющиеся во время пыток слезы святого. Именно желания тех, кто вспомнит о страданиях Лаврентия, и будут исполнены.

Согласно преданиям, святой Лаврентий встретил Папу Сикста II, епископа Рима, когда того вели на казнь, и попросил взять его с собой, чтобы погибнуть вместе. Это было во время гонений христиан римским императором Валерианом.

В 258 году многочисленные епископы, священники и диаконы были казнены. Папа Сикст II стал одной из первых жертв этих гонений: 6 августа он был казнен через отсечение головы.

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На это Сикст ответил, что Лаврентию уготована еще более ужасная смерть, но позже. Поэтому пока было время, Папа попросил собрать церковные сокровища и раздать их нищим и больным.

Когда об этом узнали, Лаврентия бросили в темницу, где он исцелял больных и многих обращал в христианскую веру. Таким образом завет Папы Сикста был выполнен: богатства церкви были распределены среди калек, слепых и бедных.

Когда римский префект потребовал вернуть сокровища, Лаврентий ответил, что истинное богатство церкви заключается в этих самых бедняках-христианах. В ответ на это он был замучен римлянами в 258 году нашей эры на железной решетке под открытым небом.

Сперва святой был подвергнут жестоким пыткам и, отказавшись поклониться языческим богам, был заживо изжарен на железной решетке: под нее подложили горячие угли, а слуги рогатинами (старинное воинское оружие в виде острого копья, насаженного на древко — Прим. ред) прижимали к ней его тело.

В разгар этой пытки Лаврентий воскликнул: «Переверните меня, с этой стороны я уже готов!». Поэтому по сей день великолепные Персеиды называются еще и «огненными слезами Святого Лаврентия».

Независимо от того, произошло ли это на самом деле, король Испании Филипп II определенно верил в это: он построил свой монастырский дворец, известный как «Эль Эскориал», на основе эскиза решетки, на которой мучили святого.

Ночь Сан-Лоренцо

Католики в Италии празднуют поток Персеиды и день Святого Лаврентия грандиозно и впечатляюще — по всей стране проходят фестивали и мероприятия, посвященные звездной ночи. В городе Амасено, провинции Фрозиноне, в церкви Санта-Мария-Ассунта проводятся религиозные церемонии — в ней хранится реликвия с кровью святого.

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Во Флоренции, где Сан-Лоренцо считается покровителем города, праздничные мероприятия объединяют как духовные, так и светские элементы — от процессий к базилике святого до ужинов на площади под музыку.

Мероприятие «Кубки звезд» (Calici di Stelle — Прим. ред.) позволяет насладиться не только звездным небом, но и изысканными вкусами местного вина и кухней. Это отличная возможность для туристов и местных жителей попробовать лучшие угощения региона и проникнуться атмосферой праздника.

На пляжах города Червии празднование продолжается — с банкетами, музыкой и яркими фейерверками, создающими романтическую обстановку под открытым небом.

В ночь Сан-Лоренцо Италия превращается в место встречи различных культур и традиций, где каждый может найти свое место под звездным небом и стать частью чего-то большего. Это не только привлекает туристов, но и вдохновляет местных жителей гордиться своей историей и сохранять ее для будущих поколений.

Где будет виден звездопад

Оптимальные условия для наблюдения метеорного потока Персеиды складываются на средних широтах Северного полушария. К локациям, где его можно будет увидеть, относятся:

Города средней полосы России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфа;

Центральная и западная Сибирь;

Урал

Однако следует учитывать, что из-за света от городов, существенно ухудшится видимость метеоров. Для идеальных условий наблюдения стоит выбирать отдаленные места с минимальной концентрацией искусственного света.

Персеиды не видны в Южном полушарии, а также севернее 60-й параллели Северного полушария. Следовательно, в Мурманске, Якутске и других северных регионах наблюдение потока невозможно.

Как и во сколько смотреть

Для того чтобы в полной мере оценить это великолепное космическое явление, рекомендуется покинуть освещенные районы и отыскать локацию с чистым и темным небом.

Лучше всего начинать наблюдение за падающими Персеидами 12 августа с 23:00 по местному времени, обращая свой взор на северо-восток. Интенсивность метеорного потока постепенно возрастает после полуночи и достигает своего пика примерно с 2:00 до 4:30 утра.

Созвездие Персея находится в северной части небосвода. Чтобы облегчить поиск, стоит отыскать созвездие Кассиопеи, которое имеет форму буквы «W». Немного левее и ниже будет располагаться созвездие Персея.

В этом году наблюдению за звездопадом ничего не должно помешать — луна не будет находиться в фазе полнолуния, и ее свет не затмит поток метеоров.

Желающим не понадобятся никакие специальные приборы — достаточно просто лечь на землю и поднять глаза к звездам. Единственной помехой для наблюдения за падающими Персеидами могут стать облака.