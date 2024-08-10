Спорт без здравого смысла: самые кринжовые соревнования мира

Фото: www.globallookpress.com / Richard Ellis

Самые безумные шоу, которые вызывают смех или недоумение у зрителей.

Соревнования — это не только спорт, но и шоу, которое должно увлечь зрителей своей динамикой, атмосферой и эмоциями. Однако иногда спортивные мероприятия или конкурсы могут стать объектом насмешек и критики из-за своей абсурдности.

Соревнование Tough Mudder в США, Европе и Океании

www.globallookpress.com / BEAUTIFUL SPORTS / Wereschinski

Tough Mudder — это буквально соревнования на выживание.

Спортивное мероприятие представляет собой испытание на выносливость, где участники преодолевают дистанцию от 16 до 19 километров с препятствиями похожими на пытки.

Испытания зачастую основаны на общечеловеческих страхах, таких как страх огня, воды, электричества и высоты.

Так, участники должны переплыть контейнер с ледяной водой или пробраться по болоту, над которым свисают оголенные электрические провода.

При этом, основными принципами Tough Mudder являются взаимопомощь и работа в команде. Но все равно в среднем только 78% участников достигают финиша.

Первый запуск Tough Mudder состоялся в Соединенных Штатах в 2010-м, и с тех пор более 1,3 миллиона человек со всего мира стали частью этого жестокого состязания.

Любителей адреналина не останавливает и даже то, что в 2013-м один из участников погиб из-за того, что слишком долго был погружен под воду.

Несмотря на все особенности турнира экстремалы каждый год готовы подвергнуть себя пыткам и проверять себя как психологически, так и физически.

Конкурс племени Боди на самого толстого мужчину

www.globallookpress.com / GTW

Самым главным соревнованием среди мужчин южно-эфиопского племени Боди является конкурс на самый большой живот, именуемый Ka'el.

За полгода до этого события участники начинают интенсивно употреблять смесь из говяжьей крови и молока, стараясь набрать вес в максимально сжатые сроки. Также соревнующиеся предельно ограничивают свою физическую активность.

Кроме того, каждому кандидату назначается один из родственников, чья задача — помогать с откормом.

Тот, кто одержит победу, не получает материального вознаграждения, но его почитают как героя среди соплеменников до конца жизни.

Каждый мальчик в племени мечтает стать победителем в этом необычном соревновании.

Корова же для Боди считается священным животным; чтобы добыть кровь, на ее копыте делают небольшой надрез, а затем рану заделывают глиной.

Участники покрывают себя смесью из белой глины и золы, чтобы выглядеть еще красивее. А в надежде произвести впечатление они надевают головной убор из перьев страуса и раковин каури (семейство морских моллюсков, обитающих в тропических морях — Прим. Ред.)

Конкурс проводится у священного дерева, вокруг которого участники долго ходят на виду всего племени. А женщины в это время вытирают им пот и угощают алкоголем.

Но до дерева еще нужно добраться. Это достаточно сложно сделать для мужчин, не двигавшихся в течение шести месяцев. Поэтому по дороге случаются частые привалы.

После завершения соревнований мужчины возвращаются к привычному образу жизни, и в течение нескольких недель теряют практически все накопленные килограммы.

В обществе женщин этого племени сложилось мнение, что самые полные мужчины являются более привлекательными. Поэтому на этом конкурсе дамы ищут для себя потенциальных супругов. Так, девушки стараются нарядиться как можно ярче и эффектнее, чтобы привлечь внимание мужчин.

Чемпионат мира по огуречному хрусту в России

www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

В вятском селе Истобинск, которое номинально является огуречной столицей России, ежегодно проходит праздник «Истобенский огурец». В рамках мероприятия в 2024-м был проведен первый в своем роде чемпионат по огуречному хрусту.

Задача участников — громче всех откусить огурец. Результаты хруста фиксируются специальным измерительным микрофоном.

Такой необычный турнир собрал 40 смельчаков из 13 стран. Представители Бангладеша, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана пытались продемонстрировать свои уникальные методики как хрустеть огурцами.

Первым в мире победителем в столь необычном соревновании стал египтянин. В качестве приза ему вручили дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой «Истобенского огурца».

Чемпионат по приманиванию пчел в Китае

www.globallookpress.com / x99

В китайской провинции Шаоян проходит необычный чемпионат по приманиванию пчел. Участники с годами стали совершенно бесстрашными перед этими насекомыми и теперь соревнуются в том, кто сможет собрать больше пчел на своем теле. В рамках мероприятия им разрешается носить лишь шорты.

Количество пчел не подсчитывают поштучно — их вес измеряется в килограммах. Каждый участник становится на весы, и пчел, облепивших его, добавляют к общей массе.

Например, один из последних победителей за час собрал более 26 килограммов пчел, что составляет примерно четверть миллиона насекомых.

Чтобы избежать нападений, участники закрывают глаза специальными очками, а ноздри защищают пробками, пропускающими воздух. На протяжении всего соревнования они не произносят ни слова.

Но пчелы все-таки не жалят людей: они воспринимают их как свою матку и проявляют агрессию только к тем, кто представляет реальную угрозу.

Чемпионат мира по экстремальному глажению

www.globallookpress.com / Extreme Ironing / Whitehotpix

Экстремальная глажка является необычным видом спорта, в котором участники утюжат одежду в экзотических местах.

Первый мировой чемпионат в данной дисциплине прошел в Германии в сентябре 2002-го и собрал 12 команд из разных стран.

Эту идею впервые предложил британец Фил Шоу в 1997-м. Вернувшись домой после трудного рабочего дня на трикотажной фабрике, он столкнулся с домашними обязанностями, где среди прочего ему нужно было погладить вещи. Вместо того, чтобы заниматься рутинными делами, он решил отправить на вечернее скалолазание. Там он решил объединить два занятия в одно новое приключение — экстремальную глажку.

Через два года Шоу начал международное турне для продвижения своей задумки, посетив такие страны, как США, Фиджи, Новую Зеландию, Австралию и ЮАР.

В Новой Зеландии он встретил группу немецких туристов, что впоследствии привело к созданию организации «Extreme Illustration International» и немецкой секции экстремальной глажки.

С тех пор выросло как количество участников, так и число дисциплин.

Экстремальная глажка делится на несколько отдельных разделов:

Скалистый стиль проводится в высоких горах, на крутых склонах и стенах для скалолазания.

Водный стиль объединяет все виды спорта, которые проводятся на воде и под водой. Самым часто используемым подвидом является подводное глажение с использованием водолазного снаряжения.

Городской стиль: глажка в открытых местах и зданиях города.

Лесной стиль подразумевает глажение в лесу и на деревьях.

При синхронном скольжении борются команды, где каждому участнику необходимо скоординироваться движениями с другими членами группы.

Воздушный стиль — это глажка на сверхлегких самолетах и в бейсджампинге.

Туристический стиль: глажение в туристических местах, где собирается большое количество людей.

Фристайл: все дисциплины, которые не подошли к перечисленным категориям.

Интересно, что на результат глажки жюри не обращает внимания, а вот артистизм и изобретательность ценятся превыше всего.

Английский чемпионат мира по заклинанию червей

www.globallookpress.com / R.Koenig

Оказывается, черви являются поклонниками музыки в стиле кантри.

Иначе как объяснить, что именно на мелодии из вестернов приманиваются эти беспозвоночные.

Так, например, весной 2024-го, одной команде удалось заманить на поверхность двухметрового квадратного газона целых 32 червяка под композиции в стиле кантри.

Необычное мероприятие проводится уже четыре года и только набирает популярность.

Автор соревнования художница Джорджия Джендалл.

Суть турнира состоит в том, что каждой команде выделяется участок травы, из которого нужно выманивать червей в течение получаса, не прибегая к копанию или использованию механических инструментов. В остальном фантазия не ограничена. Самые креативные участники могут танцевать или даже гадать, взывая червей.

Как навык и профессия заклинание червей становится все более редким, и это искусство передается из поколения в поколение, чтобы обеспечить его существование.

Чемпионат по метанию мобильных телефонов в Финляндии

www.globallookpress.com / Frank May

С начала нулевых в Финляндии каждый август проходит чемпионат для тех, кто не знает куда девать свой старый мобильник.

В виде «снарядов» используются только устаревшие модели Nokia или других известных производителей, подделки не допускаются.

И те, кто желает пройти своего рода терапию и избавиться от того, что «мешает двигаться вперед», метают свои устройства на дальность.

Соревнование проходит как в командном, так и в личном зачетах. А задача участников забросить телефон в обозначенный сектор, не заступив за линию.

При этом существует два вида первенства, при одном оценивается дальность броска, в другом красота исполнения.

В Финляндии существует даже специальная организация телефонных метателей, в которую может вступить каждый, кто уверен в своем хорошем броске.

Чемпионат по пинкам в голень

5-tv.ru

Чемпионат по пинкам в голень является частью спортивных состязаний, посвященных традиционным британским играм. Внесен в список обязательных с 1963-го. Интерес к игре также наблюдался и в США, где в XIX веке британские иммигранты занимались любимыми играми своей родины.

Соревнование проходит по простым правилам: два соперника становятся лицом к другу и захватывают друг друга за одежду, стараясь как можно чаще ударить ногами по голеням противника. Схватки не ограничены по времени и заканчиваются, когда один из участников падает. Современный вариант подразумевает победу в двух из трех раундов.

Хотя такие удары причиняют боль, участники используют защиту в виде плотно набитой соломы в брюках. Переломы — здесь обычное дело, но дух бойцов не угасает, и они снова выходят на арену. Основная цель — не заставить соперника страдать, а вывести его из равновесия. Участники не проявляют агрессии и относятся друг к другу по-дружески, даже после интенсивных боев.

Олимпийские игры деревенщин в США

www.globallookpress.com / Richard Ellis

В 1996-м в южном городе Атланта состоялись Летние Олимпийские игры. В это время СМИ и общественность с иронической ухмылкой отмечали, что именно деревенским жителям доверили провести Олимпиаду — реднекам, которые олицетворяют провинциальность и простоту в глазах американцев. Тем не менее, жители Атланты не только блестяще организовали международные спортивные мероприятия, но и создали свои уникальные турниры.

Теперь на их собственных играх собираются преданные сторонники «старого юга», чтобы участвовать в традиционных деревенских соревнованиях: метании туалетных стульчаков, художественном звуковыделении с помощью подмышек, драках за свиные ножки и многом другом. Однако кульминацией этого экстравагантного фестиваля стали прыжки животом в грязь.

Заплыв на резиновых женщинах в России

www.globallookpress.com / Serguei Fomine

С 2003-го в Ленинградской области на реке Вуокса каждый август проводятся соревнования Bubble Baba Challenge, где участники плавают на резиновых куклах. В этих соревнованиях могут участвовать как мужчины, так и женщины, достигшие 16-летнего возраста.

Конкурсанты вправе использовать свою резиновую «спутницу» или взять ее в аренду.

По словам организаторов, цель этого мероприятия заключается в популяризации здорового образа жизни и утверждении, что «резиновая кукла — это просто средство передвижения».

Однако в 2024-м соревнования не состоятся. Местные правоохранительные органы сообщили о значительном количестве жалоб от граждан, ставших свидетелями таких заплывов. Хотя конкурс не был официально запрещен, полиция все же настоятельно рекомендовала отменить мероприятие из-за «высокого уровня негативной реакции общества». Организаторы решили не рисковать.

Борьба на пальцах ног

5-tv.ru

Чемпионат проводится по всему миру с 1974-го.

В этом необычном соревновании нет строгих правил. Побеждает тот, чьи пальцы оказались сильнее.

50 лет назад заскучала как-то компания друзей и решила придумать такой необычный вид борьбы. В итоге этот спорт сейчас имеет даже свою федерацию.

Борьба на пальцах ног напоминает армрестлинг, но основная цель заключается в том, чтобы захватить и удержать большой палец оппонента. Турнир включает два основных тура и дополнительный, если это необходимо. Участники располагаются на земле и контролируют движения при помощи ног и корпуса.

Нынешний чемпион Бен Вудрофф заявил, что его главная задача на этот год — привлечь внимание к борьбе и увеличить число зрителей. По его мнению, пик популярности пришелся на 90-е и 2000-е, но за последние десять лет британская лига сократилась из-за недостатка маркетинга и поддержки новых владельцев заведения, где был придуман этот спорт.

В мире существует множество соревнований, которые вызывают удивление у зрителей, но при этом привлекают к себе внимание своей уникальностью и экстравагантностью. Не смотря на свою абсурдность, подобные состязания позволяют людям расслабиться и зарядиться хорошим настроением.