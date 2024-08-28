Стальной, алюминиевый или картонный: какой одноразовый мангал не испортит шашлык

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Одноразовые мангалы пользуются у россиян большой популярностью из-за приятной цены и простой конструкции.

На популярной интернет-площадке продают кованый мангал за 400 тысяч рублей. Жаровня необычная, в форме корабля. На крышке расположились мачты с парусами, фигурки капитана, его команды и даже крыс. Конечно, это эксклюзивный товар, ручная работа.

Обычный стационарный мангал обойдется раз в 30 дешевле — примерно десять тысяч рублей. Но большинство россиян выбирают одноразовые мангалы. Купить их можно в любом супермаркете.

Действительно ли это удобное средство для похода? Какая жаровня быстрее приготовит мясо и овощи? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие одноразовые мангалы продают в магазинах

Легкий, удобный и дешевый — главные преимущества одноразового мангала. Но шеф-повар Антон Жиган предупреждает: далеко не на всех таких жаровнях шашлык получится вкусным и полезным.

«Вам нужен жар хороший, чтобы это все быстро сделалось, чтобы быстро приготовилась еда. Поэтому мангал должен быть прочный. Сами стенки чтобы не прогорали, чтобы хорошо держал жар, чтобы мясо с него не свалилось», — уточнил он.

На прилавках можно найти одноразовые мангалы на основе самых разных материалов, даже из картона. Авторы программы покупают три жаровни для проверки: из алюминия за 450 рублей, из картона за 500 и из стали за 200.

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Следует отметить, что к последнему образцу нужно еще докупить уголь (200 рублей), средства для розжига (150 рублей) и спички. Первый и второй экземпляры — полноценный комплект.

Для начала надо собрать мангалы. С алюминиевым все просто. В поддон нужно положить пакет с углем, а сверху установить решетку. Кроме этого, в наборе идут роллы и спички для розжига. А из упаковки можно сделать опахало.

«Большой кусок мяса на этом мангале пожарить, конечно, невозможно. Но человек на двух-трех, я думаю, вполне», — отметил эксперт.

У образца из картона в комплекте не только уголь, но и каменная крошка. Она должна защитить сам поддон от прогорания. А вместо решетки здесь бамбуковые шпажки.

Больше всего проблем в данном экземпляре доставляет каменная крошка. Если переносить мангал с места на место или случайно задеть конструкцию, то защитная прослойка смешается с углем. Тогда придется выкладывать все заново.

Главная опасность при сборке третьего образца — острые края металлических деталей. Ими легко порезаться. В остальном никаких сложностей.

Какой мангал можно быстрее разжечь

В алюминиевом поддоне бумага и брикеты для розжига прогорают за 11 минут. Но этого времени не хватает, чтобы разжечь все угли. А значит, придется поработать опахалом.

Чтобы дело пошло быстрее, лучше вскрыть бумажный пакет и пересыпать уголь в мангал. А решетку прокалить только перед самой выкладкой мяса.

«Посмотрите на решетку. Она очень-очень черная вот здесь, где был большой жар. Она обуглилась, и это все будет на вашем мясе», — подчеркнул шеф-повар.

На очереди мангал из картона. Производитель обещает, что он будет готов через пять минут, но на деле получается еще быстрее — всего три минуты.

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В стальном мангале угли готовы только через 15 минут, несмотря на использование жидкости для розжига и активную работу опахалом. Чтобы ускорить процесс, эксперт советует бросать в жаровню бумагу или картон и складывать уголь горкой.

«В центр сгребли все угли, подожгли. Они у вас кучкой прогорели. Аккуратненько разгребли угли, распределили. Дали еще буквально пять минут, чтобы у вас жар распределился по всему мангалу. И все, можно приступать к готовке», — объяснил он.

Выдержат ли одноразовые мангалы дождь

Прежде чем начинать готовить, авторы программы решают испытать мангалы водой. Ее распыляют с помощью садового опрыскивателя, имитируя сначала небольшой дождик, а потом и ливень. Стальной образец выдерживает проверку. Ситуацию спас крупный уголь, а высокие металлические стенки помогли удержать жар.

Не подводит и поддон из картона.

«Да, хорошо пропитанные угли, собственно говоря. Я не знаю, каким веществом, каким-то, видимо, розжигом. Жар, конечно же, стал поменьше, потому что мы сейчас побольше дали воды. Но я думаю, он вернется», — уточнил шеф-повар Жиган.

А вот мангал из алюминия проваливает испытание. После мелкого дождя его еще можно реанимировать, но после импровизированного ливня уголь затухает окончательно.

На каком мангале получится самая вкусная еда

Пора приступать к приготовлению обеда. В меню свинина и овощи. Эксперты выкладывают их на решетки. В алюминиевом и стальном мангалах приходится дополнительно раздувать угли опахалом. А вот образец из картона по-настоящему удивляет. Ему такая процедура не нужна.

Спустя пять минут на стальном мангале овощи уже готовы. На картонном только начали запекаться, а вот на алюминиевом перец уже подгорел.

Следующая проверка через 15 минут. На мангале из стали и алюминия свинина уже зажарилась. А вот на картонном поддоне еще не дошла до готовности. При этом сами бамбуковые шпажки начали прогорать. Но эту проблему можно решить.

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«Палочки у нас начали гореть в центре, где большой жар. Да и здесь тоже, по краям. То есть их надо желательно замочить перед тем, как использовать, чтобы такой истории не получалось», — сказал шеф-повар.

В итоге на готовку в картонном мангале уходит в два раза больше времени. Зато вкус блюда радует. Мясо и овощи получаются сочными. Такой же результат и от стальной жаровни. А вот алюминиевый образец разочаровывает. Снаружи еда подгорела, а внутри осталось сырой.

Какой мангал проще утилизировать

Пикник закончился, пора убирать место стоянки. Алюминиевый поддон нужно выбросить вместе с другим мусором. Картонный полностью сгорает, остаются только камни.

Стальной мангал тоже считается одноразовым. Но если повезет и стенки не деформируются от высокой температуры, конструкцию можно разобрать и использовать повторно или даже оставить на месте стоянки.

«Окопать хорошенько, даже перед розжигом, обложить камнями и культурно, хорошо, красиво оставить для других людей. Можно накрыть его, чтобы он не проржавел при дожде. И придут другие люди, им уже не нужен будет мангал», — посоветовал эксперт.

Пора подвести итог. Проще всего поджарить мясо и овощи на стальном мангале. Он не боится дождя, а блюдо получится сочным. Но придется докупать уголь и розжиг. В эко-мангале из картона еда тоже получится вкусной. Правда, придется запастись терпением. А вот алюминиевый образец показал себя хуже других.