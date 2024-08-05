Как сохранить красоту и молодость правильным питанием: секреты нутрициологии

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Начинать заботиться о своем внешнем виде необходимо задолго до появления первых признаков старения.

Кому не хочется оставаться молодыми и обаятельными как можно дольше? Посещения косметологов, хирургические вмешательства, бесконечные сомнительные диеты, обнаруженные в интернете — всем этим люди пытаются отдалить неизбежные возрастные изменения.

Волшебных молодильных яблок в мире, увы, не существует — но это не беда. Есть способ надолго сохранить внешнюю привлекательность как лица, так и тела благодаря обычным продуктам.

Секреты питания эксклюзивно Пятому каналу раскрыла специалист превентивной и биорегенеративной медицины Тамара Гладнева.

Что такое бьюти-нутрициология

Это область науки, которая сосредоточена на поддержании здоровой кожи, шелковистых волос и крепких ногтей через правильное питание. Бьюти-нутрициологи помогают своим клиентам выбирать подходящие для них продукты, составляют диеты, а также дают рекомендации по приему витаминов и минералов.

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В 2024 году начало активно развиваться такое направление, как PRO-AGE терапия — простыми словами «умное старение». Раньше было очень популярно ANTI-AGE движение, то есть это «против старения», но оно постепенно сдает свои позиции.

«В наше время врач косметолог — это некая система управления качеством жизни, а также и эстетикой, то есть внешней красотой», — поделилась специалист.

Первый шаг к красивому телу — советы нутрициолога

Это всегда диагностика, например, биоимпедансометрия, когда врач может определить метаболизм, количество жидкости, мышечной, костной, жировой массы, а также их соотношение в организме.

Это необходимо, так как эта процедура помогает подобрать индивидуальный план питания и уровень физической активности для профилактики заболеваний у здоровых людей, а также диетотерапии при хронических заболеваниях.

Еще вариант — Oligoscan SoCheck. Это инновационный аппарат диагностики, с помощью которого специалист может определить глубокий дефицит витаминов, микроэлементов и наличие тяжелых металлов в организме пациента.

Важный показатель обследования — исследование крови: общий и биохимический анализы, с помощью которых можно узнать о наличии воспалительного процесса в организме и распознать глубокие дефициты необходимых для него веществ.

Вода с лимоном или без?

Самый главный продукт — это вода. Без питьевого режима невозможно профилактировать старение, поддерживать красивое тело и здоровый организм.

«Количество жидкости, которую мы должны выпивать, — 30 миллилитров на один килограмм веса. И, соответственно, очень важный момент — теплая вода, которая лучше всего усваивается в клетке», — объяснила врач.

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В современном мире, когда в тренде все полезное и здоровое — очень популярно мнение о том, что нужно пить воду с лимоном. Однако есть нюанс — не для всех она полезна и не всем она подходит.

Все зависит от кислотности желудка и, соответственно, после консультации гастроэнтеролога или превентивного специалиста (занимается профилактикой заболеваний и поддержанием здоровья пациентов — Прим. ред.), можно точно сказать, можно ли человеку пить воду с лимоном или ему лучше довольствоваться обычной теплой водой.

«После пробуждения обязательно пьем тепло-горячую воду. Это 38-40 градусов», — посоветовала нутрициолог.

Еда для кожи

В области здорового питания существуют таблицы с показателями pH — это один из основных показателей, используемых для определения качества пищи.

Чем выше pH-показатель по шкале от семи до десяти, тем полезнее еда. Чем ниже pH — тем пища хуже для качества кожи лица. Это кислые продукты, которые, соответственно, окисляют организм и способствует преждевременно старению.

Продукты, которые считаются едой для кожи:

Все зеленые продукты,

Овощи;

Фрукты;

Сельдерей;

Морковь;

Цветная капуста;

Петрушка;

Лимон.

Одними из самых окисляющих продуктов являются:

Сыры;

Газировки (особенно кола);

Колбасы;

Пицца;

Все искусственно обработанное;

Усилители вкуса.

Если рассуждать о количестве продуктов, которые люди должны употреблять, то в первую очередь необходимо следить за количеством белка. В наше время люди его не доедают, а ведь белок это:

Коллаген;

Красивая кожа;

Красивые волосы;

Энергия;

Здоровье.

В среднем человек должен употреблять от 1,2 до 2 граммов белка на килограмм веса.

«Если человек весом 50 килограммов — идеально, чтобы он получал в среднем 100 граммов чистого белка. Иногда пациенты ошибочно думают, что съели 100 граммов куриной грудки, и они свой суточный рацион выполнили. На самом деле нет — в 100 граммах куриной грудки в среднем будет от 8 до 10 граммов вещества», — объяснила специалист по нутрициологии.

Основные продукты, которые содержат максимальное количество белка:

Куриные или перепелиные яйца (в среднем в сутки люди должны употреблять или два куриных яйца, или восемь перепелиных);

Морепродукты;

Креветки;

Рыба;

Молочные продукты;

Кисломолочные продукты.

Также очень полезными продуктами для кожи считаются орехи — они должны присутствовать в ежедневном рационе. В среднем это горсть орехов, но важный фактор — нужно замочить их на 8-12 часов.

Что будет, если неправильно питаться

Когда на прием к врачам обращаются пациенты с такими проблемами, как преждевременное старение, пигментация, акне, розацеа, то в первую очередь они настраивают рацион и план питания.

У таких проблем, как: высыпания, акне, выпадение волос или пигментация, первый этап лечения — выстраивание рациона белков, жиров, углеводов и устранение всех продуктов питания, которые способствуют воспалению в организме.

Существует такое понятие как генетическая непереносимость продуктов, например, молочных, с содержанием лактозы или глютена.

«Абсолютно здоровому человеку не нужно исключать какую-либо пищу. Но если есть какие-то заболевания, то, соответственно, мы по генетическим тестам можем определить, что вызывает острое или хроническое заболевание», — поделилась Гладнева.

При прохождении диагностики пациенту выдается книжка, где есть перечень продуктов, которые он должен исключить из рациона навсегда, на полгода, на год, некоторые на три месяца, а какие-то будут в зеленой зоне и их не нужно исключать.

По словам специалиста, многие пациенты удивляются, когда им запрещена такая еда, как, например, овсянка или мясо — ведь принято считать, что это полезная пища.

Биологические добавки и нутрициология

Не прекращаются споры о том, надо ли принимать биологически активные добавки или люди получают все необходимое из продуктов питания. В наше время, чтобы быть здоровым, активным человеком, подобные препараты нужно принимать, так как продуктах питания недостает тех витаминов, микроэлементов, которые были в них полвека назад.

В первую очередь красота и молодость — это здоровье желудочно-кишечного тракта. Поэтому, когда чувствуется усталость, потеря энергии, появляются серость лица, акне, то в первую очередь нужно поддерживать работу печени, желчного пузыря и кишечника.

Для этого требуются такие биологически активные добавки, как:

Псиллиум;

Шрот Расторопши;

Лецитин.

«Для того, чтобы выглядеть молодым и красивым, мы обязательно должны поддерживать дезинтоксикационную работу — то есть печень», — поделилась нутрициолог.

Поэтому основные добавки — это все, что поддерживает именно здоровье желудочно-кишечного тракта. В первую очередь для текучести желчи, нутрициологи советуют:

Рицетин;

Шрот Расторопши;

Артишоки;

Хофитол;

Спирулина.

Многие витамины и добавки предотвращают образование некоторых опасных заболеваний:

Омега-3 — это жизненно необходимый препарат, так как она способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Также Омега-3 рекомендуется детям с рождения;

Йод — препарат необходим всем людям с рождения и до старости. Это иммунитет щитовидной железы и профилактика старения;

Витамины C, D, B;

Коэнзим Q10 — профилактика ОРВИ и повышение иммунитета, мощнейший антиоксидант, который способствует повышению энергии и сопротивляется свободным радикалам;

Экзосома — способствует заживлению, обладает противовоспалительным эффектом, оберегает кожу от свободных радикалов, содержит факторы роста, стимулирует синтез коллагена и эластина;

Пептиды — отвечают за усиление активности клеток кожи и за регулировку всех процессов в организме;

Фитоэстрогены — обеспечивают безопасную негормональную поддержку организма женщины в период пре-, менопаузы и постменопаузы

«Нет волшебной пилюли. Всегда витамины и биологически активные добавки — это третий шаг, это дополнение. В первую очередь у нас, конечно, это налажен сон, это рацион питания», — объяснила врач.

Биологически активные добавки могут быть нужны не всем. Это зависит от образа жизни — сколько человек питается, во сколько ложится спать, занимается ли спортом, кем и сколько работает.