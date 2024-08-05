Как сохранить красоту и молодость правильным питанием: секреты нутрициологии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru
Начинать заботиться о своем внешнем виде необходимо задолго до появления первых признаков старения.
Кому не хочется оставаться молодыми и обаятельными как можно дольше? Посещения косметологов, хирургические вмешательства, бесконечные сомнительные диеты, обнаруженные в интернете — всем этим люди пытаются отдалить неизбежные возрастные изменения.
Волшебных молодильных яблок в мире, увы, не существует — но это не беда. Есть способ надолго сохранить внешнюю привлекательность как лица, так и тела благодаря обычным продуктам.
Секреты питания эксклюзивно Пятому каналу раскрыла специалист превентивной и биорегенеративной медицины Тамара Гладнева.
Что такое бьюти-нутрициология
Это область науки, которая сосредоточена на поддержании здоровой кожи, шелковистых волос и крепких ногтей через правильное питание. Бьюти-нутрициологи помогают своим клиентам выбирать подходящие для них продукты, составляют диеты, а также дают рекомендации по приему витаминов и минералов.
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В 2024 году начало активно развиваться такое направление, как PRO-AGE терапия — простыми словами «умное старение». Раньше было очень популярно ANTI-AGE движение, то есть это «против старения», но оно постепенно сдает свои позиции.
«В наше время врач косметолог — это некая система управления качеством жизни, а также и эстетикой, то есть внешней красотой», — поделилась специалист.
Первый шаг к красивому телу — советы нутрициолога
Это всегда диагностика, например, биоимпедансометрия, когда врач может определить метаболизм, количество жидкости, мышечной, костной, жировой массы, а также их соотношение в организме.
Это необходимо, так как эта процедура помогает подобрать индивидуальный план питания и уровень физической активности для профилактики заболеваний у здоровых людей, а также диетотерапии при хронических заболеваниях.
Еще вариант — Oligoscan SoCheck. Это инновационный аппарат диагностики, с помощью которого специалист может определить глубокий дефицит витаминов, микроэлементов и наличие тяжелых металлов в организме пациента.
Важный показатель обследования — исследование крови: общий и биохимический анализы, с помощью которых можно узнать о наличии воспалительного процесса в организме и распознать глубокие дефициты необходимых для него веществ.
Вода с лимоном или без?
Самый главный продукт — это вода. Без питьевого режима невозможно профилактировать старение, поддерживать красивое тело и здоровый организм.
«Количество жидкости, которую мы должны выпивать, — 30 миллилитров на один килограмм веса. И, соответственно, очень важный момент — теплая вода, которая лучше всего усваивается в клетке», — объяснила врач.
В современном мире, когда в тренде все полезное и здоровое — очень популярно мнение о том, что нужно пить воду с лимоном. Однако есть нюанс — не для всех она полезна и не всем она подходит.
Все зависит от кислотности желудка и, соответственно, после консультации гастроэнтеролога или превентивного специалиста (занимается профилактикой заболеваний и поддержанием здоровья пациентов — Прим. ред.), можно точно сказать, можно ли человеку пить воду с лимоном или ему лучше довольствоваться обычной теплой водой.
«После пробуждения обязательно пьем тепло-горячую воду. Это 38-40 градусов», — посоветовала нутрициолог.
Еда для кожи
В области здорового питания существуют таблицы с показателями pH — это один из основных показателей, используемых для определения качества пищи.
Чем выше pH-показатель по шкале от семи до десяти, тем полезнее еда. Чем ниже pH — тем пища хуже для качества кожи лица. Это кислые продукты, которые, соответственно, окисляют организм и способствует преждевременно старению.
Продукты, которые считаются едой для кожи:
- Все зеленые продукты,
- Овощи;
- Фрукты;
- Сельдерей;
- Морковь;
- Цветная капуста;
- Петрушка;
- Лимон.
Одними из самых окисляющих продуктов являются:
- Сыры;
- Газировки (особенно кола);
- Колбасы;
- Пицца;
- Все искусственно обработанное;
- Усилители вкуса.
Если рассуждать о количестве продуктов, которые люди должны употреблять, то в первую очередь необходимо следить за количеством белка. В наше время люди его не доедают, а ведь белок это:
- Коллаген;
- Красивая кожа;
- Красивые волосы;
- Энергия;
- Здоровье.
В среднем человек должен употреблять от 1,2 до 2 граммов белка на килограмм веса.
«Если человек весом 50 килограммов — идеально, чтобы он получал в среднем 100 граммов чистого белка. Иногда пациенты ошибочно думают, что съели 100 граммов куриной грудки, и они свой суточный рацион выполнили. На самом деле нет — в 100 граммах куриной грудки в среднем будет от 8 до 10 граммов вещества», — объяснила специалист по нутрициологии.
Основные продукты, которые содержат максимальное количество белка:
- Куриные или перепелиные яйца (в среднем в сутки люди должны употреблять или два куриных яйца, или восемь перепелиных);
- Морепродукты;
- Креветки;
- Рыба;
- Молочные продукты;
- Кисломолочные продукты.
Также очень полезными продуктами для кожи считаются орехи — они должны присутствовать в ежедневном рационе. В среднем это горсть орехов, но важный фактор — нужно замочить их на 8-12 часов.
Что будет, если неправильно питаться
Когда на прием к врачам обращаются пациенты с такими проблемами, как преждевременное старение, пигментация, акне, розацеа, то в первую очередь они настраивают рацион и план питания.
У таких проблем, как: высыпания, акне, выпадение волос или пигментация, первый этап лечения — выстраивание рациона белков, жиров, углеводов и устранение всех продуктов питания, которые способствуют воспалению в организме.
Существует такое понятие как генетическая непереносимость продуктов, например, молочных, с содержанием лактозы или глютена.
«Абсолютно здоровому человеку не нужно исключать какую-либо пищу. Но если есть какие-то заболевания, то, соответственно, мы по генетическим тестам можем определить, что вызывает острое или хроническое заболевание», — поделилась Гладнева.
При прохождении диагностики пациенту выдается книжка, где есть перечень продуктов, которые он должен исключить из рациона навсегда, на полгода, на год, некоторые на три месяца, а какие-то будут в зеленой зоне и их не нужно исключать.
По словам специалиста, многие пациенты удивляются, когда им запрещена такая еда, как, например, овсянка или мясо — ведь принято считать, что это полезная пища.
Биологические добавки и нутрициология
Не прекращаются споры о том, надо ли принимать биологически активные добавки или люди получают все необходимое из продуктов питания. В наше время, чтобы быть здоровым, активным человеком, подобные препараты нужно принимать, так как продуктах питания недостает тех витаминов, микроэлементов, которые были в них полвека назад.
В первую очередь красота и молодость — это здоровье желудочно-кишечного тракта. Поэтому, когда чувствуется усталость, потеря энергии, появляются серость лица, акне, то в первую очередь нужно поддерживать работу печени, желчного пузыря и кишечника.
Для этого требуются такие биологически активные добавки, как:
- Псиллиум;
- Шрот Расторопши;
- Лецитин.
«Для того, чтобы выглядеть молодым и красивым, мы обязательно должны поддерживать дезинтоксикационную работу — то есть печень», — поделилась нутрициолог.
Поэтому основные добавки — это все, что поддерживает именно здоровье желудочно-кишечного тракта. В первую очередь для текучести желчи, нутрициологи советуют:
- Рицетин;
- Шрот Расторопши;
- Артишоки;
- Хофитол;
- Спирулина.
Многие витамины и добавки предотвращают образование некоторых опасных заболеваний:
- Омега-3 — это жизненно необходимый препарат, так как она способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Также Омега-3 рекомендуется детям с рождения;
- Йод — препарат необходим всем людям с рождения и до старости. Это иммунитет щитовидной железы и профилактика старения;
- Витамины C, D, B;
- Коэнзим Q10 — профилактика ОРВИ и повышение иммунитета, мощнейший антиоксидант, который способствует повышению энергии и сопротивляется свободным радикалам;
- Экзосома — способствует заживлению, обладает противовоспалительным эффектом, оберегает кожу от свободных радикалов, содержит факторы роста, стимулирует синтез коллагена и эластина;
- Пептиды — отвечают за усиление активности клеток кожи и за регулировку всех процессов в организме;
- Фитоэстрогены — обеспечивают безопасную негормональную поддержку организма женщины в период пре-, менопаузы и постменопаузы
«Нет волшебной пилюли. Всегда витамины и биологически активные добавки — это третий шаг, это дополнение. В первую очередь у нас, конечно, это налажен сон, это рацион питания», — объяснила врач.
Биологически активные добавки могут быть нужны не всем. Это зависит от образа жизни — сколько человек питается, во сколько ложится спать, занимается ли спортом, кем и сколько работает.