Бежать некуда: в каких условиях спасатели тушат гектары леса в Якутии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман; 5-tv.ru

Тушить лестные пожары вручную — работа не для слабонервных. В каких условиях приходится действовать якутским спасателям и что они считают самым сложным?

В Якутии полыхают сотни тысяч гектаров леса. На тушение брошены все силы — с воздуха помогают авиация и десантники-парашютисты. Огонь угрожает населенным пунктам, и пока ситуация остается напряженной. Пламя стремительно захватывает новые территории из-за аномальной жары и сильного ветра.

В непосредственной близости к лесному пожару побывал корреспондент Роман Кутуков и эксклюзивно для Пятого канала рассказал, как спасатели ежедневно совершают подвиг.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

С 11 июня 2024 в лесах региона введен режим ЧС.

Огонь уже выжег более 900 тысяч гектаров леса. Более полусотни населенных пунктов окутаны смогом от такого сильного возгорания.

К борьбе с огнем привлечено более двух тысяч человек. Работают спецборты авиации МЧС. Монотонно, кропотливо и неустанно они обнаруживают, локализуют и тушат очаги возгорания.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Самый опасный вид пожара — это верховой. Он охватывает верхушки хвойных деревьев, а ветер разносит искры на сотни метров, создавая новые очаги возгорания.

Его-то и заметил с воздуха патруль «Авиалесоохраны». Эта служба осуществляет авиационную охрану лесов от пожаров.

Только за сутки расчеты этого предприятия ликвидировали в Якутии 20 и локализовали 16 крупных очагов лесных пожаров на площади больше 100 гектаров.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

В самые опасные места технике не добраться. Мешает болотистая местность и высокогорье. Обычно туда с воздуха десантируются парашютисты-пожарные. Всего в мире таких специалистов готовят только в трех странах — России, США и Канаде.

В этот раз расчет перебрасывали из одной точки в другую, поэтому доставили на вертолете. Опытные пожарные без лишних слов грузятся в кабину.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

У них есть буквально полчаса, чтобы связаться с центром и уточнить обстановку. Потом мобильной связи уже не будет, и придется действовать по обстоятельствам.

Спасатели внимательно слушают диспетчера, тут важны все детали: площадь обнаруженного пожара, скорость и направление огня, наличие естественных преград и другие особенности.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

В этот раз очаг сравнительно небольшой. Но опасность от этого не уменьшается, поскольку лес горит в так называемой раскладке между гор.

Растущий там сухой мох — любимая «пища» якутских пожаров. Поэтому возгорание рискует перерасти в крупный, а потом и вовсе в гигантский пожар площадью в несколько тысяч гектаров.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Прибыв на точку, мобильная группа отправляется в самый настоящий бой. Большую часть вещей корреспондент оставил в таборе (база пожарных — Прим.ред.), взяв с собой только стабилизатор и камеру.

В такой ситуации нужно быть мобильным и не отягощать себя лишними вещами.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Спасатели идут в белый туман — это плотный дым от пожара.

Если еще и направление ветра неудачное, спасатели могут видеть лишь очертания друг друга.

«Все зависит от ветра. Если он в твою сторону дует, то ничего вообще не видно. Ни вытянутой руки, ни даже человека в метре-двух. Тогда приходится работать наощупь», — рассказал Кутуков.

Лучше различать друг друга им помогают ярко-желтые куртки и красные ранцы.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

В такой серой пелене становится не по себе. На сотни шагов вокруг — только звуки треска от горящих или падающих деревьев.

Очень легко впасть в панику и забыть о своей миссии.

«Я довольно часто работаю на пожарах. В этот раз мы попали в верховой пожар. На тебя с ревом надвигается большая стена огня, там буквально 30 — 40 метров оставалось. И очень много дыма, просто невозможно находиться. А идти некуда. Потому что мы в эпицентре. Представьте себе площадь размером с футбольное поле заполненная дымом, и ты не знаешь, что делать, куда бежать, такая паника возникает. И ничего не видно», — поделился увиденным журналист.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Ветер подхватывает дым и уносит за сотни километров от очагов возгорания, окутывая белым «покрывалом» города и села — всего более 50 населенных пунктов.

Из-за высокой концентрации углекислого газа дежурят бригады скорой помощи — на случай если поступят жалобы об отправлении продуктами горения. А специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды неустанно следят за показателями качества воздуха.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Если гарь висит в воздухе на таком расстоянии, сложно представить, каково спасателям быть в непосредственной близости от огня.

Там находиться без защитных масок просто нельзя, иначе неминуемо отравление вредными веществами, потеря сознания и смерть.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Едкий дым разъедает глаза, не дает ничего рассмотреть вокруг. Поэтому у пожарных постоянно текут слезы.

Сами они отшучиваются, что не могут сдержать эмоций при виде пепелища. Зрелище действительно удручающиее — куда ни глянь, обугленные деревья и черная пустыня.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

В такой обстановке человека охватывает животный страх. Хочется бежать сломя голову, лишь бы выбраться обратно к спасительному вертолету.

«Я посмотрел на пожарных. Они профессионалы, они очень спокойно и без паники начали делать встречный отжиг (метод борьбы с лесным пожаром — Прим.ред.). Их спокойствие немножко стабилизировало мое эмоциональное состояние. И мы продолжили работать», — вспомнил корреспондент.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

У каждого спасателя за спиной — красный рюкзак. Это РЛО — ранцевый лесной огнетушитель с емкостью для воды.

С его помощью пожарные тушат траву. Кроме того, у них при себе всегда бензопила и лопата.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Чтобы остановить надвигающееся пламя, специалисты прибегают к необычной тактике — сами поджигают лес. Встречный отжиг или встречный пал должен нейтрализовать пожар.

Спустя долгие и пугающие минуты, складывающиеся в часы, опасность отступает. Огонь исчезает, дым постепенно рассеивается.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Конечно, пожар продолжит буйствовать вдали, но этот кусочек леса удалось отвоевать. Тактика встречного огня помогла.

Однако расслабляться рано. Нужно обойти территорию и проверить, не спрятались ли где в дыму непотушенные языки огня, например, в траве или мхе. Если таковые обнаружены, их заливают водой.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Вечером пошел дождь и окончательно прибил пламя. Ночевать пришлось там же в лесу. Улетать так быстро нельзя — могут остаться незамеченные тлеющие очаги.

На следующий день пожарные пошли окарауливать территорию, то есть осматривать и дотушивать, чтобы огонь больше не вспыхнул с прежней силой.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Пришлось поработать лопатами и окопать торфяники. Пригодился даже дрон, взятый журналистом. Его запустили и оценили обстановку с воздуха.

На второй день ближе к вечеру спасатели отчитались о ликвидацию лесного пожара.

«Задача этого "лесного спецназа" — задушить в зародыше пожар, что они сделали. И спокойно полетели на другой пожар. Благодаря таким парням мы в Якутии дышим. Они ликвидируют по несколько очагов каждый день», — похвалил ребят корреспондент.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Рассеявшийся густой дым оставил выжженную землю.

«Красивая природа, живописное место, речка, откуда они воду в ранцы набирали. Полно рыбы, полно зверей. И огонь проходит, не оставляя ничего, кроме мертвой пустыни и пепла, » — с сожалением сказал он.

ИЗВЕСТИЯ / Кутуков Роман

Пора отправляться дальше. Вновь тушить, поливать и копать. Вновь рисковать жизнью.

«Это их работа. Их ничего не тревожит — ни сильный ветер, ни верховой пожар, ни сильный дым. Говорят, самое тяжелое — это долго не видеть родных и быть без связи. Такой типичный цифровой детокс », — развел руками Кутуков.

По прогнозам метеорологов, ситуация может улучшиться к выходным, потому что ожидается смена направления ветра.