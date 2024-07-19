Эликсир бодрости или сладкий убийца: почему энергетики вызывают рак

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Вроде бы, в составе нет ничего вредного, но врачи бьют тревогу. Так что же скрывается за красивой упаковкой?

Энергетические напитки обещают быстрый прилив энергии и бодрости, что делает их привлекательными для тех, кто испытывает усталость или нуждается в дополнительном стимуле. Однако, несмотря на их популярность, они могут нанести серьезный вред здоровью.

Из чего состоят тонизирующие напитки, могут ли они вызвать зависимость, и что делать при передозировке рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему в России хотят запретить энергетические напитки подросткам

«Энергетики довели желавшего закрыть «за неделю «хвосты» по учебе восьмиклассника до могилы», «Юный петербуржец попал в больницу, выпив энергетического напитка», «Москвича нашли мертвым после 15-ти банок энергетика» — похоже, пугающие заголовки в российских СМИ не производят должного эффекта. Поклонников бодрящего напитка меньше не становится. Особенно он популярен среди подростков.

«Так как у подростков не окреп еще организм, нет еще морально-этических устоев, то есть они не могут сказать „да-нет“. Они очень любят сладкое, а там большое содержание сахара, то есть на одну банку 54 грамма приходится сахара и различных подсластителей, в связи с этим, конечно, больше подвержены подростки», — сообщил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

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Возможно, проблему поможет решить законопроект, принятый в первом чтении депутатами Госдумы. Он запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним.

«Понятно, что взрослые люди принимать могут решения самостоятельно, но что касается детей и подростков, все-таки наша задача, задача законодателей, их максимально защитить от потенциально негативного воздействия напитков», — уточнил Председатель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Розничные продажи энергетиков детям планируют запретить уже с 1-го сентября 2024 года. Но возможно, у кого-то пропадет желание покупать их уже сейчас.

Почему энергетики вызывают инсульт и рак

В квартире у большого любителя тонизирующих напитков — Ильи Козеева, можно открывать музей — парень собрал коллекцию из полутора тысяч банок, большую часть из которых, разумеется, выпил сам. Своего пристрастия студент не скрывает — энергетики он употребляет уже 5 лет, причем каждый день.

«Если выпить одну банку, я не почувствую никакого эффекта, уже очень давно так. Но если я выпью импортную банку, где содержание кофеина в два раза больше, или если я выпью несколько банок за короткий промежуток времени, тогда я чувствую бодрость и смогу не спать», — заявил Илья Козеев.

В одной упаковке энергетика — около 300 миллиграммов кофеина. При этом максимальная суточная норма для взрослого человека — 400 миллиграммов. А Илья как-то раз выпил сразу четыре банки за день. По мнению врачей, рано или поздно такие эксперименты могут привести к большой трагедии.

«Есть данные, что энергетические напитки за счет кофеина и таурина могут вызывать рак желудка, а также рак толстого кишечника», — предупредил гастроэнтеролог Рустем Садыков.

«Учащается сердцебиение, повышается давление, повышается уровень сахара в крови в связи с большим содержанием сахарозы в банках, что может вызвать гипертонический криз, инсульт вплоть до летального исхода», — предостерегает психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Программа решила отправить Илью к кардиологу. На приеме врач проверил работу сердца студента до и после употребления энергетика.

«По пульсоксиметру мы видели увеличение частоты сердечных сокращений до 100 в минуту, на кардиограмме незначительное увеличение частоты сердечных сокращений до 87 в минуту. Но в принципе на 8 ударов сердце ответило, и увеличилась частота сердечных сокращений», — прокомментировала кардиолог Анна Крыловская.

К счастью, пока сердце Ильи справляется с нагрузкой. Но с возрастом сопутствующих заболеваний становится больше, а вместе с ними и рисков.

Перенесенный инфаркт, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов и аритмия, сахарный диабет, язва, гастрит — все это является строгими противопоказаниями к употреблению энергетических напитков.

«Если человек очень часто употребляет энергетики, это приводит к истощению нервной системы. То есть центральная нервная система не воспринимает сигналы, говорящие о том, что организм устал», — уточнил гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Зависимость от энергетиков — еще одна серьезная проблема. Дело в том, что эти напитки прибавляют силы в долг. Но после работы в турбо-режиме организму требуется продолжительный отдых.

Каковы последствия злоупотребления энергетиками

Ведущий инженер Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Ляхман продемонстрировал, что именно сладкая вода с кофеином делает с зубами, желудком и сосудами.

«Для первого эксперимента мы займемся демонстрацией влияния кислот в составе энергетиков на вымывание кальция из ткани нашего тела. Наши зубы, как кости, состоят из смеси неорганических компонентов, где главным является минерал кальций, и органических веществ, передающих им гибкость», — рассказал он.

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Для наглядности специалист использует обычные куриные кости и мясо свинины. Опускает их в емкость с энергетиком и оставляет на несколько часов.

Спустя время эксперт показывает, что произошло с материалом.

«Костный мозг просматривается насквозь, что говорит нам о том, что кальциевый слой, который был в кости, вымылся, возможно, даже полностью. Кость совершенно не твердая, а только эластичная. Напомню, что кальций в наших костях выполняет функцию именно отвержения костей…», — сообщил Дмитрий Ляхман.

Кислота съела весь кальций. А он не только отвечает за прочность костей, но и необходим для правильной работы кровеносных сосудов! Что касается воздействия энергетика на белки, то кусок вырезки стал тверже и изменил окрас.

«На самых тонких участках мясо свернулось, образовало нефункциональную ткань. Данный образец поражен, скорее всего, кислотой в составе энергетического напитка. Напомню, что для энергетиков применяется лимонная кислота в довольно больших концентрациях», — пояснил специалист.

По мнению ученых, лимонная кислота в таких количествах способна вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и даже спровоцировать появление эрозий и язв.

Рецепт домашнего энергетика

Приготовить тонизирующий напиток можно самому всего за несколько минут. Своим рецептом бодрости поделился профессиональный бариста Максим Соколов.

Ингредиенты:

Сахар 10-15 граммов;

Кофе 20-30 граммов;

Какао 20-30 граммов;

Тоник 100-150 граммов;

Лед;

Вода.

Рецепт напитка:

Разбавить кофе и какао водой. В каждый стакан добавить немного сахара и взбить капучинатором.

Затем набрать кофе и какао в шприцы. И на время отложить заготовки. Следом достать лед и добавить тоник.

Далее содержимое из шприцов влить в стакан с тоником.

Так всего за несколько минут можно приготовить отличный бодрящий освежающий напиток, который послужит достойной заменой магазинному энергетику.