«Все должны пройти эту школу»: почему Леонид Якубович не помогает детям

Леонид Якубович заявил, что его близкие не обращаются к нему за помощью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Родственники Леонида Якубовича сами справляются с жизненными трудностями. Но готов ли телеведущий прийти на помощь семье, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Леонид Якубович рассказал, что его близкие не обращаются к нему за помощью. Почему дочь телеведущего не хотела получать высшее образование? И чем сейчас занимается Варвара? Зачем внучка звезды экрана пошла работать в ресторан? Из-за чего жена Леонида Аркадьевича перестала летать с ним на самолетах? И почему народный артист РФ не хочет отмечать свой день рождения? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

31 июля Леониду Якубовичу исполнится 79 лет. Но он не собирается устраивать праздник. Говорит, что надо оставить силы на грядущий юбилей.

«Что это за день рождения такой? Вот через год — другое дело», — заявил телеведущий.

Этот день Леонид Якубович планирует провести с семьей. У него двое детей и одна внучка. Наследники от разных браков дружат между собой и прекрасно общаются. Внучка Софья всего на два года младше дочери Якубовича — Варвары. Она работает в ресторане быстрого питания. Не носит фамилию дедушки и не обращается к нему за помощью.

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«Не спрашивает — не лезу. Они взрослые люди. Ей 25 лет. Зачем? Она спрашивает, тогда я говорю. А если нет — нечего вмешиваться», — объяснил Якубович.

«Потому что хочет всего добиться сама. От моей помощи, кстати, тоже отказывается. Сама работает, сама зарабатывает», — уточнил сын телеведущего Артем Антонов.

«Это прекрасно. Я считаю, что все должны пройти эту школу, иначе не будет с чем сравнить. Если деньги даются так легко, люди не будут понимать», — высказалась певица Ирина Нельсон.

Наследница телезвезды — тоже девушка самостоятельная. Одно время она собиралась стать парикмахером. Отец еле-еле уговорил получить высшее образование и поступить в МГИМО. Теперь Варя — дипломированный журналист-международник. Много путешествует и занимается творчеством.

«Она — руководитель большой группы. Да все нормально. Пишет пьесы, сейчас пишет книгу… Я доволен. Они зарабатывают сами, никогда у меня ничего не просят. Считаю, что я не обязан кормить всю семью», — рассказал Якубович.

«Конечно же, детям нужно давать возможность саморазвиваться, давать возможность самим проявить себя, заработать свои деньги, найти себя в каком-либо деле», — выразила свое мнение актриса Эвелина Бледанс.

Леонид Якубович и сам успешный драматург. Недавно вышел очередной спектакль по пьесе ведущего.

«Двое суток не спал и написал пьесу. Но у меня были еще и съемки, надо было писать подкасты. Поэтому днем я записывался, а ночью писал пьесу», — поделился он.

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Якубович признается: любовь к театру у него с детства. Леонид Аркадьевич помнит, как маленьким мальчиком ходил на спектакли и завороженно смотрел на сцену.

«Это мои родители. Они были потрясающие театралы. Таскали меня. Это во-первых. Во-вторых, тогда было принято с первого класса школы — суббота–воскресенье класс в театре», — рассказал телеведущий.

Сына Артема и дочь Варвару он тоже старался приучить к искусству. Но из-за плотного графика не получалось проводить с ними так много времени, как хотелось бы.

«Получается очень редко, потому что я занят с утра до вечера. У меня репетиции с десяти утра до восьми вечера», — объяснил артист.

Если Леонид Якубович не работает, то летает. Он уже много лет увлекается авиацией. Телеведущий — дипломированный пилот.

«Примерно раз в месяц я сажусь за ручку», — уточнил актер.

Даже в отпуске артист умудряется сбежать от родных на аэродром.

«Я никогда в жизни не отдыхал. Со мной отдыхать невозможно. Они на пляже, я в номере тюкаю на машинке. Потом беру машину напрокат, потом нахожу аэроклуб. Я делом занят», — подчеркнул он.

Раньше мужа часто сопровождала супруга Марина. Но после нескольких мертвых петель в воздухе, женщина поняла, что не готова к такому экстриму.

«Когда начались всякие истории в воздухе и надо было крутиться, вертеться, это ей не понравилось», — рассказал Якубович.

У Марины свои интересы. Ей по душе флористика. Она даже прошла специальное обучение.

«Для нее цветы, сад, деревья… Я просто не понимаю в этом ничего. Она специально заканчивала курсы в МГУ от этой большой любви. Два года мы ездили в МГУ по вечерам. Она там училась. Теперь она занимается домом и садом», — уточнил телеведущий.

Супруги вместе уже более 20 лет. Но, по словам Якубовича, никогда не лезут в дела друг друга. И именно свобода является секретом их крепкого брака. Конечно, помимо любви.