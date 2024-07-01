Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2024

Фото: 5-tv.ru

Увеличение тарифов ЖКХ, закрытие льготных программ и запуск новых реестров — что ожидает россиян в середине лета?

Различные инициативы государства особенно заметно скажутся на сферах социального обеспечения и туризма.

Пятый канал собрал основные нововведения второго летнего месяца 2024 года.

С июля 2024 льготники смогут оплатить ЖКУ без комиссии

Правительство РФ утвердило список категорий россиян, нуждающихся в социальной поддержке. С 1 июля 2024 года их освободят от комиссии во время оплаты коммунальных услуг и налогов за жилое помещение. В перечень вошли пенсионеры, инвалиды, многодетные родители, ветераны боевых действий, родственники погибших и участников Великой Отечественной войны.

Данный закон также коснется правил начисления пеней за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг и жилого помещения. Льготные категории граждан будут освобождены от их уплаты. Запрет на взимание комиссии распространяется на кредитные организации. Они будут не вправе взимать комиссию с граждан, нуждающихся в материальной поддержке, при оплате ими ЖКУ.

Льгота будет автоматически доступна пенсионерам. Другим же категориям нуждающихся нужно будет подтвердить свой статус официальным документом. Подробного механизма действий в законодательстве не прописано.

Заграничный паспорт станет дороже с 1 июля 2024

Поездки за границу станут дороже. С 1 июля повысится госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта. Цена услуги увеличится на 20%, то есть для детей до 14 лет заграничный паспорт будет стоить 3000 вместо 2500 рублей, а для граждан старше этого возраста — 6000, а не привычные 5000 рублей.

Читайте также Путин уточнил права семей погибших участников СВО на получение пенсий

Опытные путешественники утверждают, поводов для паники нет. Паспорта старого и нового образцов имеют одинаковую юридическую силу. Паспорт с биометрией имеет большее количество страниц, чип и действует десять, а не пять лет. В целях экономии можно заказать паспорт старого образца. Он ничем не хуже биометрического.

Перед оформлением этого документа нужно проверить информацию по стране пребывания. Например, Дания в 2023 году ввела ограничения для туристов, приезжающих по паспортам без электронного чипа. Однако и в такой ситуации паниковать не стоит. Попасть в такие страны по пятилетнему паспорту возможно, просто нужно получить специальную краткосрочную визу.

С 1 июля 2024 вырастут цены на ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в связи с плановой индексацией. В последний раз услуги ЖКХ увеличивались в цене в декабре 2022 года. В этот раз самый низкий индекс был определен для республики Хакасия, а самый высокий — для Забайкальского края. В Москве и Санкт-Петербурге тарифы будут проиндексированы в пределах 11% и 9,8% соответственно. Тарифы в республиках Коми, Саха (Якутия), Крым, Марий Эл, в Хабаровском и Приморском краях, в Ростовской и Новосибирской областях увеличатся не более чем на 9,5%, а в Калужской, Смоленской и Тамбовской областях они не превысят 10%.

Регулироваться будет только плата за электроэнергию, водоснабжение и газоснабжение. Индексация никак не отразится на ценах за ремонт и содержание жилья. Этим занимаются органы государственной власти в каждом субъекте отдельно.

Заканчиваются действие программы «Льготная ипотека»

Граждане России за 2023 год оформили ипотечных кредитов в сумме на 8 триллионов рублей. Особым спросом пользовались льготные программы — на их долю выпало более половины случаев оформления ипотеки. С конца 2023-го были ужесточены правила получения льготного кредита. В качестве первого взноса требовалось внести 30% от стоимости будущей квартиры стоимостью не дороже 6 миллионов рублей.

Действие самой востребованной ипотечной программы в России заканчивается 1 июля 2024 года. Власти обозначили, что ипотека с господдержкой больше продлеваться не будет.

Экскурсоводов обяжут проходить аттестацию

С 1 июля экскурсоводы будут обязаны проходить аттестацию раз в пять лет. Согласно правилам, гид должен в совершенстве знать язык, историю России и иметь профильное образование. Обязательная аттестация экскурсоводов стала необходимой из-за отсутствия критериев контроля качества туристических услуг. Более того, за последние годы в стране сильно возросло количество недостаточно квалифицированных кадров. Зачастую люди, которые не обладают нужным объемом исторических знаний, рассказывают заведомо ложные факты своим клиентам.

Расчет пособий и безопасность для туристов: какие изменения в законах ждать россиянам

Министерство культуры РФ опубликовало основные требования к гидам. Чтобы пройти аттестацию, нужно:

— являться гражданином России;

— получить диплом о профильном образовании;

— иметь опыт работы в качестве стажера;

— пройти курсы первой неотложной помощи;

— предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к работе.

Пошлина за аттестацию — 1300 рублей. Экзамены будет принимать специальная комиссия из представителей туристической сферы конкретного региона. После прохождения испытания экскурсовод получит бейдж и аттестат. Отсутствие у экскурсовода нагрудной карточки во время работы может повлечь за собой административное наказание.

В России заработает единый реестр многодетных семей

Единый реестр многодетных семей начнет функционировать с 1 июля. В Госдуме заявили, что такая база позволит упростить взаимодействие со структурами, которые обеспечивают эту категорию льготников специальными преференциями. Также ожидается введение удостоверения многодетной семьи, которое будет котироваться во всех регионах России.

Долгое время субъекты страны самостоятельно трактовали понятие многодетности и, соответственно, устанавливали статус такой семьи. Из-за этого возникало много разногласий. Например, в одном регионе родители и дети теряют льготы, когда старшему ребенку исполняется 18, а в другом — младшему. С 1 июля эта категория граждан сможет получать одинаковые преференции во всех городах России, так как теперь многодетной будет считаться семья, в которой трое или более несовершеннолетних.

Банки будут возвращать клиентам украденные мошенниками средства

Закон, обязывающий банки возмещать украденные средства своим клиентам, вступит в силу 25 июля 2024 года. Банковские организации понесут ответственность за мошеннические действия, так как именно сервис финансовой организации допускает перевод денег на мошеннический счет.

Пострадавшим от противоправных действий клиентам банк будет обязан вернуть деньги в течение 30 дней. Эксперты утверждают, что этот закон позволит снизить уровень преступности и усилит мотивацию банков обеспечивать безопасность счетов и вкладов клиентов.