Суп-пюре из красной чечевицы и зеленый салат — рецепт от Емельяненко
Фото, видео: 5-tv.ru
Шеф поделился фирменными рецептами блюд, которые придутся всем по вкусу, а также рассказал, как приготовить их без особого труда. Компанию на кухне ему составила прима-балерина Анастасия Волочкова.
Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у балерины Анастасии Волочковой. В шикарном доме танцовщицы они вместе приготовили целых три блюда. Все они отлично подойдут для адептов правильного питания и тех, кто следит за фигурой.
Как самостоятельно повторить вкусные и несложные рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
Суп-пюре из красной чечевицы
Ингредиенты:
Красная чечевица — 100 граммов;
Морковь — 2 штуки;
Лук — 1 штука;
Куркума молотая — 0,5 чайной ложки;
Корица молотая — ¼ чайной ложки;
Сок лимона — 1 столовой ложки;
Мясной бульон — 1 литр;
Масло виноградной косточки — 50 граммов;
Трюфельное масло — 1 столовая ложка;
Тыквенные семечки — 1 чайная ложка;
Томаты пелати — по вкусу.
Рецепт:
Необходимо заранее поставить вариться мясной бульон и пассеровать лук и морковь в щадящем режиме на масле виноградной косточки. Важно следить, чтобы овощи не подгорели, их фактически нужно нагреть на сковороде. При необходимости можно налить в зажарку немного бульона.
«Не жарим, а прямо температуркой только обдали», — отметил Емельяненко.
К овощам нужно добавить куркуму и корицу. В глубокой кастрюле смешать лук, морковь, бульон, чечевицу и томаты пилати по вкусу. Суп можно снимать, когда чечевица свариться. Это диетический вариант обеда, который позволит не испытывать тяжесть в желудке даже в летнюю погоду.
«К супу надо переходить, он уже готов. Чечевица готова, она выварилась», — поделился повар.
Зеленый салат
Ингредиенты:
Огурцы — 2 штуки;
Листья салата — 1 пучок;
Киви — 1 штука;
Тыквенные семечки — 1 чайная ложка;
Семечки подсолнечника — 1 чайная ложка;
Зеленое яблоко — ½ штуки;
Мед — 1 чайная ложка;
Горчица зерновая — 1 чайная ложка;
Сок лимона — 1 столовая ложка;
Масло виноградной косточки — 80 миллилитров.
Рецепт:
Салатные листья выложить на тарелку. Киви, огурцы и яблоко нарезать пластинками и поместить туда же. Далее необходимо посыпать заготовки салата тыквенными зернышками и семечками подсолнечника, заправить ингредиенты маслом виноградной косточки, медом, горчицей и лимонным соком.
Вуаля! Легкий салат для тех, кто следит за фигурой, готов. В его состав входят исключительно полезные ингредиенты, он богат витаминами и не вызывает тяжести.
Фреш по-волочковски
Ингредиенты:
Свежая свекла — 100 граммов;
Огурец — 150 граммов;
Вишня — 150 граммов;
Свежая мята — 6-7 крупных веток.
Рецепт:
В блендере смешать несколько целиковых веток мяты, пять маленьких огурчиков, одну свеклу и свежемороженую вишню по вкусу.
Готовый фреш можно разлить по стаканам и пить из трубочки. Он особенно хорошо освежает в летнюю жару.
«Фантастика! Кстати, у мяты интересный такой вкус. Жаль, что зрители не могут за кадром попробовать. <…> Придется вам делать самим», — заявила балерина.
Мята и замороженная вишня спасут от перегрева даже в самый солнечный июльский день.