Секреты красоты: на какие жертвы идут звезды ради продления молодости

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Знаменитости порой идут на серьезные жертвы ради красоты. Как именно кумиры миллионов сохраняют молодость, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды делятся секретами красоты. Как знаменитые дамы сохраняют молодость кожи? Что за процедуры они делают у косметологов? Без чего никогда не ложится спать Диана Гурцкая? Какими народными средствами пользуется Регина Тодоренко? Чего боится Юлия Такшина? И что Эвелина Бледанс советует есть, чтобы избежать проблем в интимной жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я с нетерпением жду, когда же наши великие технологи, косметологи изобретут средство, когда ты приходишь, тебе что-нибудь пшикают, и ты помолодел на 20 лет», - призналась актриса Юлия Такшина.

На красных дорожках звезды сияют в прямом смысле слова. Поклонники восхищенно смотрят на своих кумиров и не подозревают, на какие жертвы те идут ради красоты.

«Медицина очень сильно развивается, и тратятся миллионы, миллиарды долларов на изучение и возможность сохранения красоты и здоровья. Поэтому не пользоваться этим было бы просто глупо», - высказалась актриса Анастасия Макеева.

«Я вообще отношусь прекрасно к любым методам красоты. Все, что в пределах разумного», — заявила певица Наталья Подольская.

Судя по опросам, самой популярной у знаменитостей является биоревитализация. Это инъекционная процедура по насыщению кожи гиалуроновой кислотой.

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«Гиалуроновая кислота как магнит притягивает воду и тем самым помогает и способствует выработке собственного коллагена и эластина. Кожа наполняется сиянием, свежестью, разглаживаются морщинки. В среднем цена данной процедуры — 15 тысяч рублей», - объяснила косметолог Марина Аникина.

В отличие от коллег, актриса Юлия Такшина еще не ощутила на себе прелести биоревитализации. Причина тому — страх.

«Я очень боюсь боли, страшно боюсь уколов. Все, что с этим связано. Пока себе этого не позволяю. Как только мне скажут, что Юль, пора, начну думать», — призналась она.

«В чем преимущество, например, над пластической хирургией у аппаратной? В том, что она не меняет человека. Она сохраняет его молодость и красоту, оставляя его индивидуальность. Для меня как для артиста это безумно важно», - отметила Макеева.

«Кто-то себе что-то вкалывает или высасывает из себя. Я считаю, что над собой делать какие-то такие вещи — это для меня неприемлемо. Сейчас у меня лишних 20 килограммов. Я буду лучше ходить и постепенно худеть, но свое здоровье гробить не буду ради того, чтобы выглядеть в зеркале или влезть в свои вещи, или ради людей, чтобы сказали: ой, какая она молодец, через восемь месяцев, а уже такая худенькая», — выразила свое мнение актриса Мария Кожевникова.

Народная артистка РФ Диана Гурцкая полностью доверяет своему косметологу и с удовольствием пробует на себе новые процедуры. Но певица уверена: даже после посещения самого грамотного специалиста ни в коем случае нельзя забывать про домашний уход.

«Убирается макияж, крема разные, масочки разные. Без этого никак нельзя, потому что лицо тоже хочет отдыха. И лицо тоже хочет некую такую подпитку», — уточнила она.

«Это час утром и час вечером семиступенчатый уход за лицом, который включает в себя различные сыворотки антивозрастные», — рассказала певица Анита Цой.

Не только лицо подвержено возрастным изменениям. Актрисы и певицы тщательно следят и за состоянием тела. И готовы идти на любые жертвы, чтобы сохранить фигуру.

«Для меня сложный путь — самый легкий. Я работаю над своей фигурой. Я ее точу. Я на правильном питании. Я тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Вчера были водные процедуры», - заявила телеведущая Ольга Бузова.

«У меня шея тонкая. На ней сразу видны все какие-то вещи. Либо быть сильно жирным, тогда шея гладкая. Либо радоваться своей грациозной дворянской шее… Стараюсь делать массажи хотя бы два раза в неделю, много ходить, плавать, ходить в баню, ходить в бочку кедровую, натираться разными скрабами, щеточками», — уточнила актриса Эвелина Бледанс.

Несмотря на обилие продукции на любой вкус и кошелек, многие знаменитости до сих пор предпочитают профессиональному уходу народные средства. И охотно делятся своими рецептами.

«Я очень люблю народную медицину. Считаю, что в целом можно втирать травы, но для тех, кто верит», - подчеркнула телеведущая Регина Тодоренко.

«Честно говоря, очень простые делаю маски: мед, или огурец, или желток с медом. То есть очень простые», — перечислила Эвелина Бледанс.

А вот заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева с ужасом вспоминает подобный опыт. Когда-то в юности она решила последовать совету бабушки и помыла голову с репчатым луком.

«Я это испробовала в студенчестве однажды. Попала под дождь и вернулась с неудачного свидания, потому что очень сильно голова пахла луком. Это по бедности, в молодости мы какие-то народные средства могли использовать. Сейчас такой выбор…» — поделилась актриса.

Регина Тодоренко уверена: главный залог молодости и энергичности — насыщенная и регулярная интимная жизнь.

«Так, начнем. Хороший секс — первое. Дальше много тренировок», - сказала телеведущая.

«Надо есть петрушку, морепродукты. Тогда ваша интимная жизнь будет прекрасна», - посоветовала Бледанс.

У каждого свои рецепты цветущего внешнего вида. Но все, независимо от пола и социального статуса, сходятся в одном: самое главное — улыбка и хорошее настроение.