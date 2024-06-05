«Бумеранг никто не отменял»: Екатерину Волкову из «Ворониных» обманули мошенники

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Екатерина Волкова стала очередной жертвой мошенников. Как злоумышленникам удалось получить деньги актрисы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Актрису Екатерину Волкову обманули аферисты. Сколько денег потеряла звезда сериала «Воронины»? И удалось ли ей наказать мошенников? Почему артистка просит помощи у коллег и друзей? И как справляется со стрессом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда есть работа, это самое большое счастье для артиста. Это правда. Она есть: и театральная, и киношная, и новые проекты запускаются. Я говорю, просто как обычно нельзя рассказывать. Все это у нас держится под грифом „секретно“. Но в ближайшее время все тайное станет явным», — заявила артистка.

Екатерина Волкова считает себя трудоголиком и перфекционистом. 42-летняя актриса признается, что не умеет отдыхать. Она работает шесть дней в неделю. В свой единственный выходной начищает до блеска загородный дом, а затем отправляется на светские мероприятия.

«Я вам скажу честно, у меня утром была уборка дома. Я помыла полы, пропылесосила, поменяла постельное. Потом побежала на съемку, отснялась. Была уверена, что не успею. Но все сложилось, и я здесь. Так что, наверное, процедура, как говорится, женский отдых», — поделилась Волкова.

Сейчас Екатерина снимается сразу в двух сериалах. Параллельно выступает в Театре Комедии. Актриса не скрывает: иногда эта гонка выматывает. Но она уже привыкла жить в таком ритме. А когда ее все же настигает выгорание, поступает как обычный человек.

«Иногда бывает. Я проплачусь, вот честно. Посижу, проплачусь, как каждая девочка, пожалуюсь мужу. Он говорит: „Давай, молодец. Поплакала, иди дальше“. Все», — призналась Екатерина Волкова.

Справляться со стрессом также звезде помогает общение с животными. У нее дома четверо питомцев: кошка и трое собак.

Первый пес породы акита-ину стал подарком от любимого супруга. Второго актриса подобрала на улице в тяжелом состоянии, спасла от голодной смерти. А прошлым летом звезда забрала из приюта собаку, которая стала жертвой садистов.

«Это мой, наверное, гештальт, который я закрываю. Я их безумно люблю. Подбираю на улице, останавливаюсь в поле. Я их кормлю», — рассказала она.

Екатерина Волкова курирует несколько приютов для бездомных животных. Зная это, поклонники часто дарят ей вместо цветов корм для четвероногих друзей. Артистка тратит на собак свои гонорары и помогает волонтерам найти им дом.

«В приюте у нас тысяча двести хвостов. Нам, конечно же, нужна помощь. Любая. Нам не хватает материалов. Сейчас же нас подтопило. Поэтому мы ждем любых волонтеров, кто придет, поможет. Нужны деревяшки, лопаты, ведра», — уточнила Волкова.

Недавно актриса столкнулась с вопиющим случаем. На одном из сайтов она увидела объявление о продаже элитного корма для собак по привлекательной цене. Она перевела продавцу 50 тысяч рублей. После этого трек-номер исчез, а компания перестала выходить на связь. Звезда поняла, что стала жертвой интернет-мошенников.

«Я переживаю за то, что попадаются точно такие же люди, которые хотят помочь животным, хотят для своих животных. Но, говорю, бумеранг никто не отменял», — подчеркнула артистка.

Волкова попросила подписчиков и друзей распространить информацию, чтобы как можно больше людей узнали об еще одном способе обмана и не попались на удочку аферистов. Актрисе так и не удалось найти мошенников и вернуть свои средства.

«Этот человек продолжает выкладывать. Мы и так, и сяк. Невозможно найти, где он. Но я верю в карму, что таким людям это возвращается», — высказалась звезда.

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Жертвами аферы вместе с Волковой стали еще около 140 человек. Художница Екатерина Комарова заказала корм для собаки, а после оплаты ее заблокировали.

«Кто-то пострадал на две тысячи. Кто-то пострадал на 20 тысяч, на 60. Пока что самый крупный участник, который пострадал на самую большую сумму — это 500 тысяч», — уточнила она.

«Я нашел людей, знакомых, своих товарищей — 15 человек. Предложил, все согласились. Поэтому у меня сумма вышла 500 тысяч рублей, чуть более 500. В итоге оплатить оплатил, а товара нет», — поделился пострадавший Анатолий Левин.

Екатерина Волкова считает, что эта ситуация стала для нее уроком. Теперь она более тщательно выбирает продавцов.