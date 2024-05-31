Гости съезжались на мероприятие в киноконцертный комплекс «Мосфильм» под закат летнего столичного солнца, которое лучами освещало зеленую, а не традиционно красную дорожку премии. Холл стеклянного здания украшали оазисы деревья, встречающиеся только в российском лесу.

Главной темой церемонии стала семья, поэтому в качестве ведущих различных блоков стали — российские гимнасты, Олимпийский чемпион Никита Нагорный с женой Чемпионкой мира Дарьей Нагорной, певец Дмитрий Маликов и его дочь Стефания Маликова, актер Андрей Мерзликин и его жена, психолог Анна Осокина.