«Семья — главная ценность»: звезды на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИРИ
На Мосфильме наградили победителей III Национальной премии интернет-контента ИРИ
Гости съезжались на мероприятие в киноконцертный комплекс «Мосфильм» под закат летнего столичного солнца, которое лучами освещало зеленую, а не традиционно красную дорожку премии. Холл стеклянного здания украшали оазисы деревья, встречающиеся только в российском лесу.
Главной темой церемонии стала семья, поэтому в качестве ведущих различных блоков стали — российские гимнасты, Олимпийский чемпион Никита Нагорный с женой Чемпионкой мира Дарьей Нагорной, певец Дмитрий Маликов и его дочь Стефания Маликова, актер Андрей Мерзликин и его жена, психолог Анна Осокина.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова выбрала для дорожки элегантный белый, украсив образ крупным жемчугом. Слегка навеяло сороковыми XX века.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Тута Ларсен с мужем Валерием Колосковым и сыном Иваном. Телеведущая давно не изменяет своему свободному стилю и надело свободное платье с принтом.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Телеведущая модель и блогер Ассоль Васильева приехала на премию без своего супруга репера ST, возможно, он остался с малышкой, отпустив маму прогуляться в свет в легком летнем платье.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Вован и Лексус своему стилю не изменяют и традиционно пришли в черных костюмах.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Классика всегда в моде, возможно, предположила телеведущая Юлия Меньшова, выбрав для себя наряд жемчужного цвета.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Бракорозводный процесс и свобода явно добавили секса в образ Нюши. Красное блестящее платье, темные губы и прилизанные волосы просто кричат о начавшихся переменах в жизни певицы.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Образ Эвелины Бледанс идеально вписался в зеленый оазис дорожки. Такое ощущение, что дизайнеры явно ей шепнули, как будет выглядеть помещение.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Юная звезда сериала «Политех» Маргарита Дьяченкова явно еще скучает по школьным временам. К тому же сейчас период выпускных. Почему бы не щегольнуть на дорожке в плиссировке.
ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Дмитрий Маликов и его дочь Стефания попробовали себя в качестве ведущих премии. К слову, даже участники церемонии заметили, что на папу с дочкой они мало похожи, слишком уж молодо выглядит Дмитрий на зависть всем.