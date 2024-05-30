Елена Север, Игорь Жижикин, Андрей Мерзликин и Ирина Безрукова на презентации фестиваля «КиноБраво»

Осенью 2024 года в Сочи стартует новый международный фестиваль «КиноБраво». Презентация нового проекта состоялась в отеле Four Seasons Moscow.

Как рассказали организаторы, переговоры уже ведутся с представителями киноиндустрии Китая, Индии, Бразилии, Египта, Турции, Сербии и ОАЭ. Основной целью проекта станет — взаимодействие профессионалов кино, инвесторов, зрителей и всех, кто заинтересован в развитии кинопроизводства в России, экспорте отечественной продукции на кинорынки зарубежных государств и знакомстве с самобытной культурой стран-партнеров, отраженной в кинематографе.