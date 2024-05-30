Елена Север, Игорь Жижикин, Андрей Мерзликин и Ирина Безрукова на презентации фестиваля «КиноБраво»
В Москве презентовали новый международный фестиваль «КиноБраво»
Осенью 2024 года в Сочи стартует новый международный фестиваль «КиноБраво». Презентация нового проекта состоялась в отеле Four Seasons Moscow.
Как рассказали организаторы, переговоры уже ведутся с представителями киноиндустрии Китая, Индии, Бразилии, Египта, Турции, Сербии и ОАЭ. Основной целью проекта станет — взаимодействие профессионалов кино, инвесторов, зрителей и всех, кто заинтересован в развитии кинопроизводства в России, экспорте отечественной продукции на кинорынки зарубежных государств и знакомстве с самобытной культурой стран-партнеров, отраженной в кинематографе.
ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Певица Севиль выбрала для красной дорожки презентации кинофестиваля элегантное мини, что только подчеркнуло ее грациозный образ.
ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Кинопродюсер, актриса, певица, телеведущая и общественный деятель Елена Север доказывает, что в 52 года можно выглядеть на все сто! Особенно это подчеркивается, когда она выходит на дорожку со своими сыновьями — Владимиром и Юрием.
ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Актриса Ольга Смирнова выбрала для дорожки нежно-голубое платье, а вот звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова не изменяет своему стилю — яркое платье и небрежно наброшенный на плечи пиджак, лишь подчеркнули ее сексуальность. А в актерском цветнике королем расположился Павел Баршак.
ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
На дорожке Андрей Мерзликин сразу задал тон серьезного члена жюри. Но во время пресс-конференции все же расслабился и активно шутил.
ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Ирина Безрукова явно пришла на презентацию в игривом настроении, что безусловно было подчеркнуто ее летящим летним нарядом. Актриса была воодушевлена будущим фестивалем и с любопытством расспрашивала об участниках.
ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Звезда «Мажора» и «Постучись в мою дверь» Игорь Жижикин был немного отстраненным и серьезным. Возможно, он никак не может выйти из образа строгого военного, который последнее время он примеряет на себя в кино.