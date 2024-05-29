Бедная богачка: зачем Лерчек публично жалуется на проблемы с деньгами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ДАНТЮХОВ

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Валерия Чекалина снова числится в рядах должников. Почему блогер жалуется на финансовые трудности и как планирует зарабатывать в дальнейшем, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: блогер Лерчек снова задолжала государству крупную сумму. Неужели скандальный судебный процесс не стал для нее уроком? Правда, что она рискует остаться без гроша? О чем жалуется своим подписчикам? Из-за чего на самом деле развелись Чекалины? И что Валерия отвечает на слухи о расставании ради пиара? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я вернулась обновленной, другой, повзрослевшей, принявшей ошибки. И вернулась просто настоящим человеком, который продолжает жить, воспитывать детей, переживать трудности: эмоциональные, семейные, всякого рода», — заявила предпринимательница.

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Не успела Валерия Чекалина, она же Лерчек, погасить долги перед налоговой, как снова оказалась в списках неплательщиков. По сообщениям прессы, на этот раз блогер задолжала почти 20 миллионов рублей. А ведь всего месяц назад она обещала строго соблюдать закон.

«Сейчас весь бизнес идет полностью в белую. Все налоги платятся. Все закрывается с моего расчетного счета индивидуального предпринимателя», — уточнила Чекалина.

«Видите, воронка, как оказывается, дважды может попасть в одно и то же место. Я знаю, что сейчас правоохранительные органы продолжают рассматривать ряд правонарушений, к которым могли быть причастны супруги Чекалины. Не только неуплаченные налоги, но и отмывание денег», — поделился юрист Александр Трещев.

Валерия и Артем Чекалины совсем недавно вернулись в интернет после девяти месяцев молчания. Из-за неуплаты налогов блогерам было запрещено выходить в сеть. О ситуации в онлайн-пространстве им докладывали друзья.

«Были, конечно, негативные комментарии. Я плакала, когда мне это зачитывали. И я думала: все, это вообще конец. Никто меня не примет. Никто, можно сказать, как маленькая девочка, никто меня не любит… Я сказала: „Лер, что теперь поделать? Ты есть ты. Кому-то нравишься, кому-то не нравишься. Всем мил, как говорится, не будешь. Просто продолжай быть собой. Будь что будет“», — призналась Лерчек.

Однако негативные комментарии были не главной проблемой. Чекалиным предстояло расплатиться с долгами, которые они накопили перед государством.

«В течение еще нескольких месяцев мы выплатили штраф в 40%. Итого получилось с пересчетом годов больше 700 миллионов рублей. Так как счета все были заблокированы, нельзя было воспользоваться первоначально нашими денежными средствами. Нам помог наш друг семьи, который оплатил весь долг за нас — 311 миллионов. На данный момент мы находимся в стадии его возвращения», — рассказала блогер.

Но оставались еще пени за просрочку налоговых платежей. Это еще несколько сотен миллионов.

«Спасибо большое налоговой и Следственному комитету. Они пошли навстречу и разрешили воспользоваться деньгами со счета. И, соответственно, ими были закрыты и штрафы, и пени, и другие налоговые обязательства, возникшие в ходе нашей деятельности», — уточнила Лерчек.

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В итоге долги Чекалины отдали. А вот собственную семью сохранить не смогли. Недавно Лера и Артем объявили о разводе.

«Скорее всего, эта ситуация стала моментом, который ускорил все процессы, потому что было много времени подумать, обсудить», — объяснила предпринимательница.

Правда, многие не поверили блогерам. Подписчики привыкли воспринимать жизнь Чекалиных как сериал. И ждали подвоха. Предполагали, что расставание — очередной рекламный ход.

«Извините, пожалуйста, это семья, это институт. Пиариться и хайпиться на таком низко», — заявила Лерчек.

Вот только своим поведением бывшие супруги только подливали масла в огонь. Дарили друг другу дорогие подарки, обнимались на камеру и даже вместе отдыхали в Дубае.

«Просто на пляже загорали, по нам видно. По магазинам ходили, по кафешкам. Просто набирали, так скажем, килограммы и отлеживались на берегу моря», — поделилась блогер.

Кстати, именно в Эмиратах Чекалина узнала об очередном долге, который надо срочно погасить, иначе больше никаких путешествий. Должников за границу не выпускают.

«Пограничники видят, что есть запрет, есть долг. До тех пор, пока вы его не оплатите, вас никто не выпустит за границу», — уточнил юрист Трещев.

Как только информация появилась в СМИ, Валерия пожаловалась в своем блоге на финансовые трудности. В слезах рассказала, что все заработанные деньги уходят на погашение задолженностей.

«Ощущение такое, что все деньги, которые я зарабатываю, вообще все 100% отдаю. Пересчеты предыдущих периодов, новые налоги. У меня ощущение, что я зарабатываю и все отдаю. И мне очень страшно от этого», — призналась она.

Сердобольные подписчики так распереживались за кумира, что предложили открыть счет для сбора средств в помощь Чекалиной. Но та отказалась. А спустя несколько дней выложила фото из бизнес-класса самолета одной из самых дорогих авиакомпаний. Получается, положение блогера не так уж и плачевно?

«Лерчек пытается быть ближе к каждой мамочке. Они таргетируют аудиторию, которая наиболее уязвима, которая менее защищена от коварства, хитрости и которой можно влезть в доверие. Опять же, только для одного — чтобы потрясти кружкой и выманить как можно больше денег», — выразил свое мнение юрист Трещев.

Валерия Чекалина сказала, что уже готовит для своих поклонников новые продукты и марафоны. Надеется, что денег с продаж хватит, чтобы поддерживать привычный образ жизни. Главное, чтобы бизнесвумен не забыла про налоги. С ее слов, она уже оплатила более 20 миллионов и подала декларацию на НДФЛ в нужные сроки.