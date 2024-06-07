Лесные кровопийцы: какими фатальными болезнями клещи «награждают» своих жертв

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Клещи не дремлют на протяжении всего теплого времени года. Об их опасности предупреждают каждый сезон, но многие просто не задумываются о тяжелых последствиях укуса.

Ежегодно с первых теплых дней на охоту выходят настоящие лесные кровопийцы — клещи. Эти паукообразные способны не только испортить прогулку на свежем воздухе, но и сломать жизнь. Какими бывают последствия укуса клеща? Что делать, если он уже успел присосаться? И как узнать, есть ли риски для здоровья после самого укуса?

Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Какими бывают последствия укуса клеща

Многие люди хоть раз в жизни сталкивались с укусами клещей. К сожалению, далеко не всегда такие инциденты проходят, не оставляя серьезных последствий.

На архивных кадрах 2020 года совсем еще юный и жизнерадостный чемпион России по хоккею с мячом Женя Ховалько рассказывает о том, как любит своего папу. Кажется, молодого человека ждало огромной будущее. Однако в августе 2023-го 17-летний спортсмен умер после укуса энцефалитного клеща.

Также укус клеща разделил жизнь пострадавшей Ангелины Тугульбаевой на до и после. Теперь она учится жить заново.

Читайте также Всего 72 часа на спасение: как правильно снять клеща и что делать после укуса

«Расскажи, почему не любишь рисовать?», — задали вопрос девочке.

«Потому что рука трясется», — отвечает Ангелина.

«К сожалению, клещ привел нас к тому, что она имеет инвалидность. Имеет список огромный диагнозов. У нее псевдобульбарный синдром это нарушение глотания», — рассказывает Яна Павлюченкова, мама пострадавшей.

Первые симптомы появились у Ангелины спустя неделю после укуса клеща. Тогда у девочки поднялась температура и начались сильнейшие головные боли. Однако врачи долго убеждали маму пострадавшей, что это — ОРВИ.

«Приехала врач и сказала: «Ой, у вас горло красное. У вас ковид, наверное, вы посидите дома, наблюдайтесь», — вспоминает мама девочки.

Только когда ребенку стало совсем плохо, врачи диагностировали энцефалит. На протяжении месяца Ангелина находилась в коме. А сейчас она не может ходить и ест через специальную трубочку, но по прежнему очень любить петь.

Как быстро клещ кусает человека

Клещи начинают охотиться на людей с самых первых теплых дней. Глаз у них нет, зато очень острое обоняние. Именно оно помогает маленьким кровопийцам учуять человека аж за десять метров.

Читайте также Только сутки в запасе: как спасти собаку после укуса клеща

Напасть на свою добычу клещам очень просто. Для этого им нужно лишь зацепиться за одежду или обувь человека.

«Они еще долго по человеку ползают. Ищут место, где послаще. То есть где кровеносные сосуды максимально близко прилегают к коже. Мы для них, можно сказать, — сладкий обед, а иногда и ужин», — объясняет эксперт по выживанию в лесу Дмитрий Тихомиров.

Иногда путешествие по телу человека занимает у клеща несколько часов. За это время еще есть шанс успеть избавиться от него без каких-либо последствий.

«Нужно все-таки после каждого похода в лес внимательно осматривать свое тело. Вот так прямо раздеваться. Вы вышли из леса к машине, разделись и осмотрели себя, ощупали», — подсказывает Тихомиров.

Чем именно опасны укусы клещей

Главная опасность клещей — инфекция, которую они заносят в организм при укусе. Чаще всего это либо энцефалит, либо боррелиоз. Оба эти заболевания могут привести к тяжелейшим последствиям. Вплоть до летального исхода.

«Стремительное поражение центральной нервной системы, что опасно, потому как поражение головного мозга это в целом опасная ситуация, клиническая. Но, боррелиоз также в запущенных стадиях сопровождается развитием в том числе параличей», — рассказывает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Какие должны быть меры предосторожности

Меры предосторожности перед походом в лес довольно просты. В первую очередь на человеке должна быть закрытая одежда. В шортах, юбках и сандалиях в лес идти крайне не рекомендуется. Помимо этого, обязательно должен быть головной убор.

А если планируется продолжительный отдых на природе, то лучшим решением будет сделать прививку от энцефалита. По мнению врачей, только она является надежной защитой от опасного заболевания.

Также в магазинах продаются специальные спреи от клещей. Эксперты решили проверить, насколько эффективны эти средства. Вместе с грибником-любителем Анатолием Городецким съемочная группа передачи отправилась в лес на поиски опасных кровопийц.

«Клещи чаще всего обитают там, где очень много троп животных», — рассказывает Городецкий.

В лесу на штанах грибника оказалось сразу несколько клещей. Похоже, спрей их не сильно пугает.

«Да, вот клещи, вот они на белом и видны. Вот один, вот второй клещ сидит», — демонстрирует грибник.

Найденных клещей собрали в банку и отправили на экспертизу, чтобы узнать, есть ли среди них переносчики энцефалита или боррелиоза.

Однако что еще важно знать, чтобы избежать тяжелых последствий от укуса клеща? Первое — важно постараться избавиться от паукообразного как можно раньше.

«У клеща возбудители находятся в кишечнике, в слюнных железах, но могут быть в низкой концентрации. Чем дольше клещ на вас находится и питается кровью, тем повышается концентрация возбудителя, и он вам ее передает», — объясняет научный сотрудник Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Однако не нужно пытаться резко выдернуть присосавшегося клеща, иначе большая его часть останется под кожей. Также ни в коем случае нельзя поливать его маслом, спиртом или лаком для ногтей. В противном случае он станет непригодным для экспертиз.

«Есть такое заблуждение, что клеща нужно крутить против или по часовой стрелке. Это абсолютно непринципиально. Главное, клеща вытаскивать осторожно, чтобы его челюсть не осталась в коже, чтобы он просто не разорвался», — говорит эксперт по выживанию Тихомиров.

После нескольких часов ожидания грибнику Городецкому сообщили результаты исследования тех клещей, которых он обнаружил на одежде. К счастью, ни один из них не был переносчиком опасных заболеваний.

Что делать, если клещ оказался инфицированным

В случаях, когда экспертиза выявляет инфекцию, рекомендуется пару недель наблюдаться у врача.

Для профилактики энцефалита могут назначить уколы иммуноглобулина. Однако медлить нельзя, ведь препарат эффективен только первые 2-3 дня после укуса.

«Если будет установлено, что клещ инфицирован боррелиями, тогда потребуется обязательная профилактика антибактериальными препаратами для предотвращения развития Лайм-боррелиоза», — объясняет иммунолог-аллерголог Викулов.

Главное помнить, что клещи впадают в спячку только с первыми заморозками. А значит, как минимум до середины осени нужно сохранять бдительность и соблюдать все меры предосторожности.

Мы для них, можно сказать, — сладкий обед, а иногда и ужин.