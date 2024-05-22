Борьба за справедливость: в каких случаях можно оспорить штраф за нарушение ПДД

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Не все ситуации на дороге, за которые выписан штраф, действительно были нарушением правил дорожного движения. Поэтому важно знать, как отстоять свою правоту.

Даже самые примерные водители порой получают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Превышение скорости, неоплата парковки, маневр с выключенным поворотником — от этих и других ошибок не застрахован ни один человек за рулем. Если нарушение было зафиксировано камерой или замечено сотрудниками ГИБДД, то избежать денежного взыскания точно не удастся.

Однако порой штрафы за несоблюдение правил дорожного движения выписываются ошибочно. Получение таких постановлений вызывает у водителя искреннее недоумение, а иногда даже растерянность. И далеко не все адресаты, несогласные с назначенным наказанием, знают что делать в сложившейся несправедливой ситуации. О том, все ли штрафы можно оспорить и куда нужно обращаться, чтобы обжаловать решение ГИБДД, эксклюзивно Пятому каналу рассказал руководитель юридической компании Антон Усков.

Можно ли оспорить штраф за нарушение ПДД

Бесспорно, получать штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) никому не нравится. Вдвойне обидно, если водитель исправно следовал установленным нормам, а в итоге ему несправедливо назначили денежное взыскание. Каждому автовладельцу важно знать, что безосновательно выписанное наказание можно оспорить.

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Штраф за нарушение ПДД можно обжаловать в течение десяти рабочих дней. Данный срок отсчитывается с начала следующего дня после получения постановления об административном правонарушении.

«Сегодня получили — с завтрашнего дня уже пошел десятидневный срок. Обжаловать можно должностному лицу», — объясняет юрист.

Обращение по поводу ошибочно назначенного штрафа необходимо направить либо сотруднику, который его выписал, либо начальнику ГИБДД, либо уже в районный суд. Если жалобой занимается Государственная инспекция, то она должна рассмотреть ее в течение трех дней, а если обращение адресовано в районный суд, то результата нужно будет ждать в течение двух месяцев.

Если же водитель по каким-либо причинам пропустил время, в которое можно было обжаловать штраф, в дополнение к жалобе необходимо приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

Стоит ли оспаривать штраф за нарушение ПДД

Некоторые водители, получившие ошибочно выписанный штраф за нарушение ПДД, отказываются от идеи его обжаловать. Дело в том, что далеко не все готовы тратить время и нервы на посещение инстанций. На фоне таких затрат энергии сумма наказания может показаться не особо уж и значимой. Однако все же доказать свою правоту будет финансово выгодно.

Другое дело, если водитель не уверен, что имеющиеся доказательства окажутся весомыми и штраф удастся оспорить.

«Здесь, так сказать, временные затраты. Вы потратите время и побегаете по инстанциям, но в любом случае штраф придется заплатить. В данном случае это будет невыгодно», — предупреждает эксперт.

Однако если желание побороться за справедливость имеется, то значимых финансовых затрат не потребуется.

Какие штрафы можно успешно оспорить

Существует множество штрафов, которые можно успешно обжаловать, не потратив при этом нервов и личного времени.

Так, оспорить можно денежной взыскание за неуплату парковки, если на самом деле деньги были внесены. Для того, чтобы обжаловать штраф, в доказательство необходимо предоставить квитанцию об оплате. В таком случае успех гарантирован.

Не менее просто оспорить денежное наказание, предназначавшееся для владельца другого автомобиля. Достаточно предоставить документацию на машину, подтверждающую госномер авто.

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Еще одним подводным камнем зачастую становится парковка. Известно, что по воскресеньям стоянка на специально отведенных местах бесплатна. Несмотря на это, случается так, что водителю приходит немаленький штраф за неуплату занятого его автомобилем места.

В таком случае также необходимо написать жалобу и приложить к ней подтверждение, что в данный день оплата парковки не требовалась.

Важно понимать, что обжаловать можно любые штрафы за нарушение ПДД, если есть неопровержимое доказательство непричастности к несоблюдению официально установленных правил.

Как оспаривать штрафы за каршеринг

Нередко водителям приходят штрафы от службы каршеринга, услугами которых они пользовались. Однако далеко не всегда получатели согласны с выписанным взысканием. Столкнувшись с такой ситуацией, необходимо подать жалобу на сайте mos.ru.

Стоит быть готовым, что зачастую обращениям о штрафах за каршеринг, с которыми водители не согласны, автоматически отказывают в обжаловании.

«Если все хорошо, принято удовлетворительное решение, то вы уже направляете в каршеринговую компанию, если отказали — то уже в суд. В данном случае это будет районный суд, то есть федеральный суд общей юрисдикции», — рассказывает специалист.

Что делать, если взыскали за уже оплаченный штраф

Порой случается так, что судебные приставы взыскивают с водителей денежные средства за уже оплаченный штраф. Данная сумма некоторое время хранится на депозитном счете самого органа исполнительной власти.

Для того чтобы оспорить повторное списание за постановление, необходимо написать обращение на имя руководителя отдела службы судебных приставов. К нему нужно приложить копии постановления, чек об оплате и заявление на возврат денежных средств на указанные водителем реквизиты.

Какие штрафы сложно оспорить

Можно выделить ряд ситуаций, в которых пришедший штраф будет крайне сложно оспорить.

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Все водители знают, насколько сильно непогода усложняет жизнь за рулем. Зимой основной проблемой являются снегопады и слякоть на дороге. Зачастую осадки и грязь прилипают на автомобильный номер, мешая его прочитать. Езда с индивидуальным регистрационным знаком в таком случае является правонарушением и карается штрафом, который обжаловать крайне сложно.

«В данной ситуации обычно суды все-таки встают не на сторону водителя. То есть это обязанность водителя машину содержать в надлежащем виде. И номер должен быть чистым», — предупреждает эксперт.

Попробовать оспорить штраф за нечитаемый номер можно в суде. Необходимо доказать, что обстоятельства, при которых правила оказались нарушены, непреодолимы. Лишь в таком случае водитель будет освобожден от наказания.

Крайне сложно обжаловать и штраф, выписанный за езду в темное время суток, если ремень безопасности был пристегнут, но камера его не распознала и посчитала, что водитель был без него.

В данной ситуации стоит сразу обращаться в суд. При себе необходимо иметь фотографии, которые есть уже в постановлении об административном правонарушении. Юрист предупреждает, что зачастую при таких обращениях приходится делать экспертизу, назначенную по усмотрению суда. Однако и она не даст гарантию, что будет принята сторона водителя.