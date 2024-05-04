Тяжелый рок голливудских красавиц: какие трагедии Одри Хепберн скрывала всю жизнь

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Если в кинокарьере Одри Хепберн дела всегда шли хорошо, то в любви ей долгое время не везло. Свое счастье она смогла обрести лишь спустя полвека.

Имя британской актрисы Одри Хепберн известно во всем мире. Изящная внешность, прекрасное образование, завораживающая игра и необычный стиль — все в ней казалось идеальным. В народе ее прозвали «ангелом с печальными глазами» и неспроста. На жизнь красавицы выпало немало испытаний, которые она стойко переносила, несмотря на ранимое сердце.

Самые болезненные переживания она чаще всего испытывала из-за любимых мужчин. Четвертого мая звезде фильмов «Римские каникулы» и «Завтрак у Тиффани» могло исполниться 95 лет. Пятый канал решил вспомнить, какие трагедии хранит личная жизнь актрисы? И почему счастье настигло ее лишь в пятьдесят лет?

Разбившиеся мечты о семье: отношения с актером Уильямом Холденом

Как вспоминала сама актриса, мама всю жизнь ей внушала, что «дарить любовь гораздо важнее, чем ее получать». Фраза удивительным образом повлияла на всю жизнь кинозвезды. В какие бы отношения Одри Хепберн ни вступала, непременно уходила в омут чувств с головой.

Так случилось с ее первым серьезным романом с американским актером Уильямом Холденом. Пара познакомилась во время съемок фильма «Сабрина». Для актрисы это была далеко не первая громкая ее роль. Ранее она уже зарекомендовала себя благодаря главной роли в мелодраме «Римские каникулы», которая принесла актрисе премию «Оскар».

Фильм «Сабрина», где Одри и Уильям отыгрывали влюбленную пару, повторил историю успеха. Но в этот раз английская красавица обзавелась не только новыми золотыми статуэтками, но и возлюбленным.

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И хотя Холден был перспективным и талантливым актером, характер его оставлял желать лучшего. Одри нередко страдала из-за перепадов настроения избранника, истерик и беспричинных скандалов. Осложняло ситуацию и то, что Уильям частенько прикладывался к бутылке с виски, внося в семейную жизнь еще больший разлад.

Однако действительно серьезным препятствием на пути к счастливой семейной жизни стал 13-летний брак Холдена с Брендой Маршалл, родившей ему двух детей. Вся страна знала о свободных отношениях необычной пары, поэтому романтическая связь между ним и Хепберн никого не удивила. Вот только актер скрыл от Одри крайне важную подробность — ранее он сделал вазэктомию (стерилизацию), дабы исключить вероятность внебрачных детей.

Хепберн не смогла смириться с данным фактом. Ведь она так сильно грезила о свадьбе и большой семье. С болью в сердце она разорвала отношения, надеясь в будущем обрести все же по-настоящему любящего человека. Как позднее комментировал их связь режиссер «Сабрины» Билли Уайлдер: ««У обоих прекрасно сложилась карьера, но оба были совершенно несчастливы в личной жизни».

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Дети или успешная карьера: брак с актером Мелом Феррером

Расставание стало сильным ударом для ранимого сердца актрисы. Помог заглушить болезненные чувства актер Мел Феррер, с которым Хепберн встретилась на репетициях театральной постановки «Ундина». Симпатия пары быстро переросла в серьезные отношения. Интересно и то, что артисты ранее слышали друг о друге и даже были формально знакомы, но именно постановка помогла им лучше приглядеться друг к другу.

Мел был на 12 лет старше (ему исполнилось 37, а ей 25), к тому же у него за плечами было три брака. Но влюбленность оказалась столь сильной, что он не раздумывая подал на развод и стал посвящать все внимание Хепберн.

Вскоре после спектакля Одри отправилась по настоянию врача в Швейцарию. Востребованную актрису часто мучили бессонница, сильный стресс и хроническая усталость — сказывался крайне напряженный график и не без того слабое здоровье кинозвезды. По истечении месяца в окружения дивных видов и свежего горного воздуха она буквально ожила. Тогда же она решила отправить Мелу подарок в честь его 37-летия: платиновые часы с гравировкой «Схожу с ума по этому парню».

Окрыленный чувствами Феррер, не раздумывая, приехал к ней. Вернувшись с отдыха вместе, влюбленные объявили о свадьбе, состоявшейся в 1954-м. Одри всегда мечтала о настоящей церемонии, а не о медийной, и потому все было организовано в горах, при небольшом числе гостей и без единого репортера. Казалось, грезы о семейной жизни начали претворяться.

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Первая беременность закончилась неудачно, ребенок пары родился мертвым. В этот момент проблемы и переживания буквально поглотили Хепберн. Она с трудом оправилась от потери, но не меньше проблем накапливалось и в карьере. Актриса зачастую отказывалась от хороших и прибыльных ролей и принимала приглашение на съемки лишь в тех фильмах, где также мог сыграть Мел. Вот только большая часть кинокартин оказывалась провальной.

Спустя несколько лет супруги вновь задумались о детях, но все планы перечеркнул внезапный выкидыш. Это произошло во время съемок сцены с лошадьми. Одри упала со скакуна, после чего еще месяц пролежала в постели, восстанавливаясь. Когда пришло время возвращаться к работе, актриса поняла, что не сможет совмещать карьеру и семью, потому решила уйти из кино. Решение далось Хепберн непросто. Ей даже потребовалась помощь специалистов, которые диагностировали у нее нервное истощение.

Наконец-то спустя шесть лет брака в 1960-м у пары родился долгожданный ребенок. Сына назвали Шоном. Счастливая кинозвезда практически не отходила от малыша, отдавая ему всю свою любовь и ласку. Вот только тихая и размеренная жизнь совсем не входила в планы супруга. Тот настаивал, чтобы Хепберн вернулась к съемкам, и она послушалась, покорно следуя за возлюбленным.

В эти годы она снялась в таких культовых картинах, как «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Моя прекрасная леди», «Двое в дороге», «Шарада». Несмотря на то, что Одри старалась угодить всем прихотям мужа, чувства в паре стали охладевать. Истинная причина вскрылась совсем скоро — у Мела появилась любовница. В отместку жена закрутила роман с коллегой по съемочной площадке картины «Двое в дороге» — Альбертом Финни.

Брак буквально трещал по швам, дело шло к разводу. Так быстро забыть и отбросить 14 лет совместной жизни кинозвезда не могла. Как она сама вспоминала:

«Я никогда не хотела развода. Я терпеть не могу это слово. Я вся сжимаюсь, когда его произносят, говоря обо мне. Мой идеал был выйти замуж раз и навсегда».

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Замуж за поклонника: брак с итальянцем Андреа Дотти

Второй раз в платье невесты Одри Хепберн нарядилась в 1969-м, на тот момент ей уже исполнилось 40 лет, а ее новоиспеченному жениху — 31. Избранником звезды стал итальянец Андреа Дотти, с которым она познакомилась во время греческого круиза. Как оказалось, Дотти питал нежные чувства к актрисе с 14 лет, когда впервые увидел ее на экране.

Избранник занимался психиатрией, владел одной из клиник в Риме и был хорош собой. Сразу же после бракосочетания Одри вместе с сыном от первого брака поселились у Андреа в Риме. Мягкий климат и размеренный темп жизни помогли Одри обрести долгожданное спокойствие. В 1970 Хепберн в 41 год второй раз стала мамой - у пары родился сын Лука.

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Она вновь задумалась о том, чтобы бросить кинематограф, но история повторилась. Дотти не нравилось решение супруги завершить карьеру, так как влюбился он в экранную женщину-мечту, знаменитую актрису, а не домохозяйку.

Недопонимание и постоянные ссоры привели к возникновению слухов об изменах со стороны Андреа. Одри же вернулась к съемкам, где ее все также ждали с распростертыми руками. Но теперь она выдвигала серьезное условие — фильм должен быть отснят за время летних каникул, чтобы ее сыновья затем вернулись в школу.

И если голливудские мастера шли на уступки эпохальной актрисе, то самый близкий человек на компромиссы не соглашался. Не спас ситуацию даже второй медовый месяц на Гавайях. Напротив, скандалы лишь участились. В 1980 после 11 лет брака пара все-таки рассталась.

Истинное счастье: отношения с Робертом Уолдерсом

В одном из интервью Одри Хепберн рассказала: «Моя жизнь похожа на сказку. У меня были трудные моменты, но я всегда видела свет в конце туннеля». Возможно именно удивительная вера в лучшее помогла актрисе пережить сложные времена.

В свои 50 лет Хепберн познакомилась с Робертом Уолдерсом — малоизвестным актером. В его судьбе также происходило немало болезненных ситуаций. Незадолго до знакомства с Одри скончалась от инсульта его жена — известная английская актриса Мерл Оберон.

Уолдерс был спокойным, галантным и начитанным, чем он сразу же привлек кинозвезду. Впервые кто-то видел ее личность, а не статус голливудской звезды, не пытался навязать свои желания и не ставил условий.

«У меня есть замечательный человек в моей жизни, у меня есть мой Роберт. У нас так много общего, он так добр ко мне, очень заботится. Он дает мне это чудесное чувство, что я защищена и что я — самое важное для него», — делилась окрыленная чувствами звезда.

И хотя возлюбленные так и не вступили в официальный брак, они прожили вместе вплоть до смерти Хепберн в 1993-м. Ей было 63 года. Причиной смерти стал рак толстой кишки. До конца ее дней он поддерживал избранницу во всех начинаниях.