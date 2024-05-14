Здравствуй, небо в облаках: что стало с актерами сериала «Солдаты»

Фото: Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004г.

После завершения съемок одни «солдаты» добились выдающегося успеха в актерстве, другие обзавелись семьями, а некоторые нашли себя в совершенно новой сфере.

Телесериал «Солдаты», вышедший на экраны в 2004 году, многие знают не понаслышке. Масштабный кинопроект о жизни военной части № 3030 развивался на протяжении 17 сезонов и все годы держал высокие рейтинги.

С премьеры прошло уже более 20 лет. За это время в жизни актеров, сыгравших любимых всеми героев, произошло немало изменений.

Алексей Маклаков — прапорщик Олег Шматко

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; ТАСС / Щербаков Александр

В сериале «Солдаты» заслуженному артисту России Алексею Маклакову досталась роль всеобщего любимца — обаятельного и харизматичного прапорщика Олега Шматко. Несмотря на то, что сам актер отслужил в армии всего шесть месяцев, ему удалось достаточно быстро войти в образ. Игра оказалась настолько убедительной, что вскоре после премьеры поклонники сериала останавливали его на улице, желая пообщаться об армии.

После ошеломительного успеха Маклаков стал настоящей звездой. Но артист не хотел, чтобы за ним закрепилось определенное амплуа, потому он соглашался на самые разные роли. Одинаково умело он перевоплощался в образ поэта Чагина из сериала «Есенин» (2005), тренера из «Все по-честному» (2008), бригадира — «Новогодний переполох» (2017), а также декана — «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020).

Последний раз в служебной форме перед камерами 63-летний Маклаков появлялся во второй части фильма «Майор Гром: Игра» (2024). Он отыграл начальника Главного управления полиции Санкт-Петербурга — Федора Прокопенко.

На данный момент актер воспитывает шестерых детей. За всю жизнь он вступал в брак трижды. Сейчас он счастлив в браке с супругой артиста стала Анна Романова. Избранница на 23 года младше звезды, на момент свадьбы в 2009-м ей было 24 года, а ему — 47. Они познакомились во время съемок одного из проектов, где девушка работала в качестве звукорежиссера. В 2012-м она родила дочь Софью.

Борис Щербаков — полковник Павел Бородин

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; ТАСС / Епехин Андрей

О народном артисте России Борисе Щербакове российский зритель узнал намного раньше выхода на телеэкраны сериала «Солдаты», где он сыграл грозного полковника Павла Бородина, ранее воевавшего в Афганистане и Чечне. Многим он полюбился благодаря таким проектам, как «Гостья из будущего», «С любимыми не расставайтесь», «Битва за Москву» и другие.

Фильмография артиста крайне обширна. Он пробовал свои силы не только на актерском поприще, но также выступал в качестве режиссера и ведущего. С 2007 по 2014-й принимал участие в съемках шоу «Доброе утро», а с 2015-го ведет программу «Последний день». С годами популярность Щербакова ничуть не угасла. Сегодня его можно встретить во многих телевизионных проектах. И хотя сам артист предпочитает сниматься в военных драмах, он также достаточно органичен и в юмористическом жанре.

В последнее время 74-летнего актера тревожат проблемы со здоровьем. В 2023 году он попал в реанимацию с диагнозом ОРВИ с кардиологическим осложнением. Поэтому присутствие артиста в медийном пространстве значительно сократилось.

На данный момент он проживает в Москве со своей супругой Татьяной Бронзовой. Они познакомились еще во время учебы в Школе-Студии МХАТ. В браке родился сын Василий, решивший пойти по стопам родителей в актерство.

Роман Мадянов — полковник Виктор Колобков

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; ТАСС / Щербаков Александр

Заслуженного артиста России Романа Мадянова, сыгравшего в культовом сериале майора Виктора Колобкова, который планомерно дорос сначала до подполковника, а затем и до полковника, можно назвать настоящим трудоголиком. В фильмографии актера по меньшей мере 200 разноплановых работ.

Артист принял участие в съемках первых двух сезонов сериала «Солдаты», после чего его персонаж на некоторое время пропал с экранов. К своей роли вновь Роман вернулся только в шестом сезоне. Параллельно с этим он продолжал сниматься и в других проектах, где нередко пересекался на площадке с Алексеем Маклаковым (Олег Шматко) и Павлом Майковым (Павел Кудашев).

В последние годы артист появляется на большом экране с завидной частотой. Так, его можно встретить в киноленте «Союз спасения», посвященной декабристскому восстанию, спортивной драме «Легенда № 17», детективной истории «Мосгаз» и комедии «По щучьему велению». На 2024 год уже назначено восемь премьер.

Сам 61-летний артист называет себя в шутку «уличным бандитом» из-за веселого характера и невероятного оптимизма. За всю жизнь он женился всего один раз. С супругой Натальей Роман Мадянов познакомился на съемках — она работала художником по свету. В браке родился сын Роман, вот только его кинематограф не привлекает так же сильно, как и отца. Он выучился и успешно трудится в должности телеоператора.

Ольга Фадеева — сержант Ирина Пылеева

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; www.globallookpress.com /© Juliya Khanina

В кинокарьере Ольги Фадеевой сериал «Солдаты» оказался знаковым. Именно после него белорусская актриса стала получать предложения о съемках в других крупных проектах. В телевизионной ленте Ольга сыграла сержанта Ирину Пылееву. Миловидную девушку, в которую одновременно влюбляются сразу двое коллег — молодой срочник Медведев (Александр Лымарев), и мстительный майор Колобков (Роман Мадянов). Актриса приняла участие в съемках практически всех сезонов.

Также ее можно встретить в таких кинолентах, как «Адъютанты любви», «Туристы» и «Кто в доме хозяин?». Вот только чаще всего Ольга получает второстепенные роли. К 2021 году она отошла от кинематографа и на данный момент ведет закрытый образ жизни.

В 2008 году звезда «Солдат» встретила своего возлюбленного, с которым до сих пор вместе. Им оказался каскадер Александр Самохвалов, помогавший Ольге с тренировкой трюков для шпионского фильма «Непобедимый». Между ними сразу же вспыхнули чувства, уже через год у пары появился сын Алексей. Завершение актерской карьеры 45-летняя Фадеева аргументирует тем, что ей предлагают неинтересные сценарии, на которые она не хочет тратить время.

Иван Моховиков — лейтенант Кузьма Соколов

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; www.globallookpress.com /© Anatoly Lomohov

Герой Ивана Моховикова был одним из главных действующих лиц и не сходил с экранов на протяжении всех 17-ти сезонов «Солдат». Кузьму Соколова по праву можно назвать самым долгоиграющим персонажем картины. За 10 лет жизни сериала он прошел длинный путь от рядового до старшего лейтенанта и полюбился зрителям.

Несмотря на то, что роль Кузьмы Соколова была не первой для Моховикова, именно она принесла ему славу. После окончания съемок в сериале в карьере Ивана Моховикова произошел настоящий прорыв и ему стали поступать предложения об участии в новых проектах. Всего через год после выхода последнего сезона «Солдат» актер вновь появился на телеэкранах, сыграв в фильме «Вий 3D». С тех пор творческая биография Моховикова пополнилась и другими работами, среди которых роли в проектах «Журов», «Порт», «Горячая точка» и многие другие.

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Помимо этого, знаменитость активно трудится над озвучкой мультфильмов и зарубежных кинокартин. Так, голос «солдата» можно услышать в мультфильмах «Белка и Стрелка: Карибская тайна», «Райя и последний дракон» или в фильмах «Король Лев», «Алладин» и многих других проектах.

Важные изменения в личной жизни Ивана Моховикова, как и в карьере, произошли на съемочной площадке «Солдат». Там он познакомился с актрисой Ольгой Глушко, исполнившей эпизодическую роль медсестры. Между коллегами вспыхнули чувства, и они поженились. Пара по сей день вместе и воспитывает сына Макара, родившегося в 2007 году.

Виталий Абдулов — старослужащий Федор Евсеев

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; РИА Новости / Михаил Воскресенский

Виталий Абдулов снялся лишь в первых сезонах «Солдатов». Как и у многих других участников съемок, за его плечами уже был опыт работы актером. Ранее зрители могли видеть его в роли телохранителя в сериале «Гражданин начальник». Старослужащий Федор Евсеев стал для Абдулова новой ступенью в творческой карьере.

Несмотря на то, что герой Виталия Абдулова появлялся не во всех сезонах сериала, зрители успели увидеть его в полнометражном фильме «Солдаты. Новый год, твою дивизию!». По завершении участия в проекте актер начал сниматься в других популярных сериалах, некоторые из которых сейчас известны не меньше самих «Солдат». Абдулов присоединился к составу сериалов «Кадетство», «Маргоша 3» и «Ранетки». Всего в его творческой биографии более 45 проектов, среди которых также картины «Чемпионы», «Первый после бога», «Марш Турецкого», «Кино про бандитов» и другие. Сейчас знаменитость продолжает актерскую деятельность.

О личной жизни Виталия Абдулова известно немногое. На первой немедийной избраннице он женился еще будучи студентом, но со временем чувства угасли, и союз распался. О личности второй возлюбленной актера также нет информации. Однако известно, что в этих отношениях у знаменитости родилась дочь Алиса. Позже Абдулову приписывали роман с коллегой по съемочной площадке — солисткой группы «Ранетки» Еленой Третьяковой, также подобные неподтвержденные слухи затронули и актрису Ксению Баскакову. С тех пор «солдат» предпочитает не выносить свою личную жизнь напоказ.

Антон Эльдаров — сержант Георгий Гунько

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; РИА Новости / Кирилл Каллиников

Антон Эльдаров, как и его коллеги, начал актерскую карьеру до «Солдат», однако именно этот проект стал для него первым на пути к успеху. В сериале Эльдаров исполнил роль сержанта Гунько. Интересно, что на протяжении первых трех сезонов имя персонажа не озвучивалось, лишь в четвертом зрители узнали, что его зовут Геогрий.

Сериал «Солдаты» принес Эльдарову широкую известность. После успеха на телеэкране актер начал получать предложения об участии в новых проектах. С тех пор его творческая биография значительно пополнилась и насчитывает более 70 ролей, среди которых герои рейтинговых картин «Склифосовский», «Без правил», «Библиотекарь» и других. А в 2024 году ожидается выход нового фильма с участием Эльдарова — «Манюня: Приключения в Москве».

Однако несмотря на большое количество актерских работ, основной деятельностью «солдата» стал дубляж. Сейчас голос Антона Эльдарова знаком многим, ведь он озвучил более 500 проектов, среди которых «Форрест Гамп», «Шоу Трумана», «Императрица Ки», «Волк с Уолл-стрит» и многие другие известные на весь мир фильмы и сериалы, перечень которых не перестает пополняться по сей день.

Антон Эльдаров был женат дважды, но о первой супруге актера информации практически нет. Союз, в котором родилось двое детей, распался. Второй избранницей знаменитости стала художник по гриму Марина Дьякова. Известно, что возлюбленные стали родителями двух мальчиков.

Игнат Акрачков — лейтенант Валерий Смальков

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; Instagram* / ignatiakrachkov

Для Игната Акрачкова съемки «Солдат» были не первой актерской работой. В 2001 году он исполнил главную роль в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений». Однако особую известность актеру принес именно справедливый лейтенант Валерий Смальков, которого Акрачков сыграл не только в самом сериале, но и в его спин-оффе под названием «Смальков. Двойной шантаж».

Игра Акрачкова впечатлила не только зрителей, но и кинорежиссеров, которые начали предлагать ему работу в новых проектах. С тех пор фильмография актера начала стремительно пополняться новыми ролями. Сейчас на его счету более 70 картин, среди которых сериалы «Снег и пепел», «Разведчицы», «Территория», «Мама-детектив» и многие другие работы. Знаменитость не прекращает актерскую деятельность и по сей день.

Несмотря на активную творческую деятельность, в жизни Игната Акрачкова есть место и для любви. Актер был дважды женат. Однако о его первой немедийной избраннице информации нет. Известно лишь, что союз просуществовал недолго. А вот второй женой Акрачкова стала коллега актриса Екатерина Корнейчук, с которой он дружил еще в студенческом возрасте. Детей, как известно, у пары нет.

Александр Лымарев — сержант Михаил Медведев

Кадр из телесериала «Солдаты» режиссер Сергей Арланов 2004 г.; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

В «Солдатах» Александр Лымарев сыграл сына богатого бизнесмена. Безответственного Михаила Медведева в армию на перевоспитание отправил отец. Для актера эта роль была далеко не первой. Однако именно после участия в комедии Лымареву стали предлагать главные роли.

Завершив съемки в сериале, актер не оставил творчество. Список его работ стал пополняться новыми картинам, преимущественно на военную тематику. Так, зрители могут увидеть Лымарева в лентах «Красный лед. Сага о хантах», «Калашников», «Я тебя никогда не забуду» и других.

В биографии «солдата» есть место и другим амплуа. Например, он снялся в мелодраме «Похищение Евы» и в криминальном фильме «Желтый глаз тигра». Однако, несмотря на то что Александр Лымарев все еще снимается, в последнее время актерская карьера отошла на второй план, а сам он предпочитает играть в театре и увлекается фотографией.

Комментарии о своей личной жизни актер предпочитает не давать. Известно лишь, что он состоит в браке с немедийной девушкой Марией, с которой знаком еще со школьных лет.