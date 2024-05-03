У жены не забалуешь: на какие уловки идет Пригожин, чтобы поесть в тайне от Валерии

Иосиф Пригожин признался, что официанты в ресторанах кормят его за спиной у Вале

Фото, видео: © РИА Новости /Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия по-разному относятся к питанию и спорту. Как певица заставляет мужа заниматься собой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Иосиф Пригожин рассказал, что прячет еду от Валерии. Какие продукты в семье продюсера и певицы под строгим запретом? Правда, что Валерия каждое утро заставляет мужа вставать на весы? Как питается сама народная артистка России? И в чем Иосиф завидует Олегу Газманову? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Когда у людей общее какое-то мировоззрение, когда в целом они смотрят не друг на друга, а в одну сторону, тогда больше шансов сохранить отношения», — высказалась певица.

Недавно Валерия и Иосиф Пригожин снялись в провокационной фотосессии. Супруги примерили на себя дерзкие образы. Певица предстала в черном облегающем комбинезоне, а продюсер позировал в стильной куртке и темных очках.

«Если человеку это комфортно, если его душа жаждет подобного контента, почему бы и нет», — выразила свое мнение певица Юлианна Караулова.

Это уже не первая подобная работа пары. Пригожин делится: он легко соглашается на эксперименты. Даже самые смелые. Неожиданный образ — пожалуйста. Сменить амплуа — без проблем. Если понадобится для дела, может и спеть. Правда, не хочет оставить других артистов без работы.

«Я боюсь, просто конкуренты не выдержат. Представляете, я выйду, запою. Симпатичный лысый парень. Что будет? Придется другим певцам что-то делать с этим», — подчеркнул он.

Единственное, что для него табу, — снимки без одежды. В отличие от своего друга Олега Газманова, который часто демонстрирует обнаженный торс, Иосиф не готов на такую откровенность.

«Для того чтобы как Газманов, надо кубики иметь, как Газманов. Я вообще восхищаюсь. Чтобы в 72 года иметь такое тело. Это просто космос. Я мечтаю об этом. Я бы хотел, чтобы у меня были кубики, как у Газманова», — признался Пригожин.

«Я уже лет, наверное, 40 в одном весе. Может, больше. Вечером я 65 (килограммов. — Прим. ред.), а утром 63,8–64. Не знаю, куда девается ночью», — рассказал народный артист РФ Олег Газманов.

Продюсер много раз пытался похудеть и получить те самые заветные кубики. Садился на диеты и во всем себя ограничивал. Но любовь к еде оказалась сильнее желания обрести идеальное тело.

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«Увижу вкусное что-то — хочется съесть… Я люблю очень много чего. Только грибы не люблю… Я сегодня съел бургер», — уточнил Иосиф Пригожин.

Валерия, в отличие от мужа, тщательно следит за питанием. Бургеры в ее рационе отсутствуют. Так же, как торты и пирожные. А еще жареная картошка, селедка и колбаса, которую так любит Пригожин.

«Я вообще не ем соленое. Я не пересаливаю еду, у меня все достаточно пресное на вкус многих», — заявила певица.

«Она питается с нутрициологом. Вся еда под контролем», — отметил Пригожин.

В ресторанах, где продюсер — постоянный гость, о его слабостях знают. И помогают спрятаться от зоркого глаза супруги.

«Официанты меня подкармливают специально. Йось, пойдем мы тебя покормим. Они уже знают, что Лера строгая», — рассказал муж певицы.

Вот только скрыть шалость все равно не удается. На следующий день съеденные бургеры и шашлыки дают о себе знать.

«А у нас контрольное взвешивание с утра идет, поэтому по весам понятно, что я ел», — объяснил Пригожин.

«Мне кажется, это просто генетически. Не все люди могут держать себя в одном весе долгое время. Это все обусловлено просто возрастом и предрасположенностью. И не надо наседать на Иосифа, пожалуйста, пусть он будет есть», — высказался певец Илья Гуров.

Если цифра на весах сильно отклоняется от нормы, Валерия берет Иосифа с собой на спорт. Но тот признается: каждый поход в тренажерный зал для него — стресс. Особенно когда рядом жена. Сразу появляются комплексы.

«Вы знаете, я стесняюсь ей составлять компанию, потому что так, как она пашет в спортзале, не пашет никто. Понимаете? Она за десятерых пашет. Каждый день. Бывает, один-два дня пропустит, а так — каждый день», — подчеркнул продюсер.

«Иосифа не приписывайте ко мне в этой части. Он здесь сам. Я просто всю жизнь занимаюсь физически. То ли у меня потребность, мне кажется, моя внутренняя, и потребность тела в том числе. Я занимаюсь и йогой, я занимаюсь и силовыми тренировками… Я правильно питаюсь. Я занимаюсь спортом. То, что мы в себя вкладываем, то и получаем», — объяснила Валерия.

Но ради любимой женщины Пригожин готов перебороть стеснение и потренироваться. Правда, недолго. Продюсер обычно заканчивает тренировку раньше, чем супруга. И отправляется восполнять потраченные силы в местный буфет.

«Как объяснить, что кушать хочется? Как это объяснить?» — спросил Иосиф Пригожин.

Однако Валерия даже спустя 20 лет совместной жизни не теряет надежды склонить супруга на свою сторону и приобщить к ЗОЖу (здоровому образу жизни). Она уверена: еще не все потеряно. Главное, придумать достойную мотивацию.