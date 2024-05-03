Семеро внуков и правнук: 76-летний Михаил Шуфутинский станет прадедушкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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У Михаила Шуфутинского большая семья. Многие его родные живут в США, куда шансонье не ездит. Сделает ли он исключение ради знакомства с правнуком, спросила программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Шуфутинский готовится стать прадедушкой. Удастся ли певцу лично поздравить внука Ноя и его супругу с пополнением? Из-за чего артист редко видится с семьей? Почему гастроли перестали приносить ему удовольствие? И правда, что маэстро начал забывать слова своих песен? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«На каждую песню нужно свое освещение. Художники по свету тоже все это фиксируют. Конечно, это работа. А как вы думали: вышел, спел два часа и ушел?» — рассказал заслуженный артист РФ.

Недавно Михаилу Шуфутинскому исполнилось 76 лет. День рождения певец решил отметить по доброй традиции на сцене. Маэстро тщательно готовился к концерту. Лично проверял звук и свет. Много репетировал. В итоге перед выступлением охрип.

«Я хриплю немножко, большая нагрузка. Мне уже осталось 15 минут до выхода. Володь, можешь мне чай сделать, чай?» — попросил артист.

Несмотря на усталость и перенапряжение голосовых связок, Шуфутинский с блеском выступил перед поклонниками. Шансонье доволен, все прошло идеально. Михаил Захарович очень переживал, что забудет слова своих песен.

«Когда забываю слово, я могу сказать: ой, извините, забыл слова. В это время музыка идет. Я потом догоняю текст. Ты можешь в момент пения задуматься о чем-то, задуматься и отвлечься. Потом вдруг ты возвращаешься в голове и думаешь: а где я сейчас пою?» — поделился исполнитель.

Шуфутинский не скрывает: возраст дает о себе знать. Да и два часа отработать на сцене ему было непросто. Год назад артист повредил позвоночник во время игры в хоккей и до конца не восстановился. Несмотря на проблемы со здоровьем, маэстро не планирует уходить на пенсию. Певец не представляет свою жизнь без музыки. Он счастлив, что может радовать поклонников своим творчеством.

«Я от графика не устаю. Просто концерты — это же удовольствие, это же дыхание зрителя. Переезды — да. Переезды немножко утомляют. Поезд, самолет, туда-сюда», — признался Шуфутинский.

Отдыхает артист редко. Обычно уезжает на море с женой или проводит время с семьей в столице. У Михаила Шуфутинского два сына и семеро внуков. Старший наследник певца, 51-летний Дэвид, работает в киноиндустрии. Из-за напряженного графика они видятся нечасто.

«Честно говоря, у них тоже много своих забот. Я живу за городом. Они живут в Москве, в самом центре. Тоже ездить у них нет времени ко мне по этим пробкам», — уточнил певец.

Младший сын артиста Антон Шуфутинский живет в США, преподает в университете Филадельфии. Маэстро признался, что уже давно не навещал наследника. И даже этой осенью не попал на свадьбу внука Ноя с израильской блогершей Ахувой.

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«Там четверо внуков тоже. Я их мало вижу, редко. В Америку я не езжу. Они сюда тоже не приезжают. У каждого своя жизнь. Они учатся. Они работают. Внуки уже большие», — поделился шансонье.

Недавно внук Ной по телефону сообщил артисту радостную новость. Михаил Шуфутинский скоро станет прадедушкой.

«Они позвонили, и он говорит: „Дедушка, ты сейчас сидишь на месте?“. Причем он по-русски не говорит. Я говорю: „Да“. Он говорит: „Не падай, потому что у тебя будет правнук“. Или правнучка. Они не стали заострять на этом внимание. Вот так. Я не упал», — рассказал певец.

Артист еще не знает, получится ли у него поздравить внука и его супругу лично, а затем подержать на руках малыша. Но Михаил Шуфутинский заверил, что не оставит Ноя и его семью без финансовой поддержки и подарков.